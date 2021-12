Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Diena»: 2021 war ein Jahr des irrationalen Verhaltens

RIGA: Zum Corona-Jahr 2021 schreibt die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Montag:

«Dies war ein Jahr, in dem sich nicht nur ein überraschend großer Teil der Öffentlichkeit irrational kindlich verhalten hat und so viel Aufhebens gemacht hat um so etwas Selbstverständliches wie einen Pieks in die Schulter oder die Einhaltung epidemiologischer Vorgaben. Gleiches gilt aber für Politiker, die der Gesellschaft diese Vorgaben auferlegt haben, und Mediziner und Wissenschaftler, die die argumentativen Grundlagen dafür gelegt haben. Erstere, weil sie in stundenlangen, inhaltlich wirren und teils sogar skandalösen Regierungssitzungen die Spreu durchwühlten, auf den Inhalt von Einkaufswagen zurückgriffen und Algorithmen für den Ladenbetrieb berechneten, was nicht auf Ebene der Regierungsentscheidung erfolgen kann und sollte. Und zweitere, weil sie zwischen widersprüchlichen Botschaften und Empfehlungen hin und her wechselten, sich später aber in unbegründeter Empörung fragen, warum das Vertrauen in die Wissenschaft schwindet.»

«Lidove noviny»: Steigende Energiepreise beschäftigen die Menschen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» schreibt am Montag zur Weihnachtsansprache des tschechischen Präsidenten Milos Zeman, in welcher der 77-Jährige unter anderem den europäischen Kampf gegen den Klimawandel kritisiert hatte:

«Selbst die entschiedensten Gegner Milos Zemans müssen anerkennen, dass er die brennenden Probleme der Bürger richtig benannt hat. Neben der Corona-Pandemie sind das der europäische Grüne Deal und die steigenden Energiepreise. Ein großer Teil der Bevölkerung könnte bald Schwierigkeiten haben, die Energierechnungen zu bezahlen. Viele glauben nicht, dass sie jemals genug Geld für ein Elektroauto angespart haben werden. Nicht wenige haben die Planung einer «leuchtenden Zukunft» bereits im Sozialismus erleben müssen - einschließlich der Ernüchterung nach dem Systemzerfall. (...) Zeman hat unter Beweis gestellt, dass er dazu und zu anderen Themen bis zum Ende seines Mandats als Staatsoberhaupt nicht schweigen wird.»

«La Vanguardia»: Corona-Impfstoffe müssen weltweit verteilt werden

MADRID: Zum Beginn der Impfaktionen vor einem Jahr in Europa und der hohen Impfquote in Spanien schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Wenn wir zurückblicken und uns daran erinnern, wie 2020 war, gibt es keine Zweifel, dass in dem nun zu Ende gehenden Jahr dank der Impfung ein großer Teil der sozialen und wirtschaftlichen Normalität wiederhergestellt werden konnte. Ungeachtet der Ernüchterung und der Entmutigung, die die neuen Beschränkungen in der Weihnachtszeit ausgelöst haben, ist die Lage viel besser. Allein der Gedanke daran, wie die Gesundheits- und Krankenhaussituation heute ohne Impfstoffe aussehen würde, lässt uns erschaudern. Wir müssen das zu schätzen wissen. Vor allem, wenn wir die Situation bei uns (in Spanien) mit der in vielen anderen europäischen Ländern vergleichen, in denen aufgrund geringer Quote Impfpflichten für bestimmte Gruppen eingeführt werden mussten (...) Aber wir sollten uns gleichzeitig auch darüber im Klaren sein, dass die Pandemie erst dann ausgerottet werden wird, wenn alle Länder der Welt Impfstoffe bekommen.»

«La Repubblica»: Lockdown für Ungeimpfte hat funktioniert

ROM: Zur Corona-Politik in Deutschland schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Im Dezember hat Deutschland eine strenge Regelung eingeführt, die Ungeimpfte vom öffentlichen Leben ausgeschlossen und sie aus Restaurants, Cafés, Fitnessstudios und Theatern ausgesperrt hat. Eine Möglichkeit, um den Immunisierten trotz 40.000 bis 50.000 Ansteckungen, die man damals zählte, ein relativ normales Leben zu ermöglichen. Und der sogenannte Lockdown für die Nicht-Geimpften hat funktioniert: Die Welle der Delta-Variante wurde gebrochen.

Aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auch entschieden, während er den Blick schon nach vorne auf die Gefahr durch die Omikron-Variante richtet, die wie viele Studien glauben, die ersten beiden Impfdosen durchlöchere und nur durch die dritte Dose eindämmbar sei, dass die Geboosterten sogar von der Testpflicht ausgeschlossen werden, die an einigen Orten noch für Zweifach-Geimpfte gilt.»

«de Volkskrant»: Rückführung bleibt Achillesferse der Asylpolitik

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die europäische Asylpolitik:

«Mehr als sechs Jahre nach der Krise von 2015 ist Europa noch immer gefangen zwischen den «europäischen Werten», zu denen man sich mit hochtrabender Rhetorik bekennt, und dem politischen Wunsch, die Migration so weit wie möglich zu begrenzen. In einer Welt, in der eine große Kluft zwischen Arm und Reich besteht, gibt es da keinen einfachen Ausweg. (...)

Die Achillesferse der Asylpolitik in allen europäischen Ländern bleibt die Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Im Jahr 2020 wurden nach europäischen Angaben nur 18 Prozent der abgelehnten Asylbewerber zurückgeschickt. Solange die Rückkehr so schwierig ist, entscheiden sich die Grenzstaaten für andere Lösungen. Mit Mauern, Zäunen oder Push-Backs auf See wird es den Menschen unmöglich gemacht, Asyl zu beantragen. Dies steht im Widerspruch zum europäischen Recht und zu internationalen Verträgen. Aber ohne eine vernünftige nationale und europäische Migrationspolitik werden die Mitgliedstaaten auch im Jahr 2022 zu Panikmaßnahmen greifen, bei denen die europäischen Werte verspielt werden.»

«Guardian»: Gleichgültigkeit gegenüber Flüchtlingen ist falsch

LONDON: Zur Flüchtlingspolitik in Europa meint der Londoner «Guardian» am Montag:

«Die Ausnutzung der Krise von 2015 durch Rechtspopulisten spukt heute noch in den Köpfen europäischer Politiker, während das Scheitern der Bemühungen um ein gemeinsames System von Flüchtlingsquoten die Politik weiter in Richtung drakonischer Maßnahmen verschiebt.

Modische Begriffe wie «hybride Kriegsführung» und die Rede von der Zerschlagung der «Geschäftsmodelle» von Menschenschmugglern legitimieren die Gleichgültigkeit gegenüber der Notlage gefährdeter Menschen. Die sichere Aussicht auf steigende Migrationszahlen als Folge der Erderwärmung wird die Situation wahrscheinlich weiter verschärfen.

Natürlich muss daran gearbeitet werden, sichere, legale Wege zu schaffen, und es müssen Lösungen gefunden werden, um mit der Realität der Wirtschaftsmigration in einer ungleichen Welt umzugehen. Aber wenn man direkt mit dem Leiden eines schutzbedürftigen Fremden konfrontiert wird, besteht die einzige ethische Antwort darin, ihm Essen, Trinken, Wärme und Mitgefühl anzubieten - und sich seine Geschichte anzuhören. Nachdem Europa diese Lektion vor sieben Jahrzehnten gelernt hatte, läuft es im 21. Jahrhundert Gefahr, sie wieder zu vergessen.»

«NZZ»: Chinas Kommunisten geht es um Machterhalt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Montag mit dem Anspruch Chinas, als eine Demokratie zu gelten:

«Wenn die Kommunistische Partei Chinas von Demokratie spricht, meint sie damit, dass die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung in Gesetzesvorlagen berücksichtigt werden. (...) Das dient vor allem dem Machterhalt der Partei. Würde die Partei gegen große gesellschaftliche Interessen arbeiten und die Bevölkerung hungern lassen, würde ihr die Legitimation für den Regierungsanspruch fehlen.

Das Risiko besteht: Die Wirtschaft wächst langsamer, China steht vor demografischen Herausforderungen, der Wohlstand ist ungleich verteilt, Korruption und Machtmissbrauch sind weit verbreitet. Schon jetzt gibt es Tausende Proteste pro Jahr in China. Deshalb gleicht Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das langsamere Wirtschaftswachstum aus mit stärkerer sozialer Kontrolle und dem Schüren des Nationalismus.

Dass Xi sein Land als demokratisch darstellt, soll der Partei Unterstützung auch in schweren Zeiten sichern. Denn wenn es Xi Jinping nicht gelingt, die wachsenden Frustrationen der Bevölkerung über die große Kluft zwischen Land und Stadt, die Probleme am Wohnungs- und Arbeitsmarkt, im Gesundheitssystem und in der Bildung zu lösen, droht der Kommunistischen Partei eine politische Katastrophe.»

«Washington Post»: Wir kennen wirksame Mittel im Kampf gegen Omikron

WASHINGTON: Zum Umgang mit der Corona-Variante Omikron schreibt die «Washington Post»:

«Die neue Covid-19-Variante ist ein echter Grund zur Sorge. Omikron scheint hochgradig ansteckend zu sein und wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Monaten die ganze Welt erreichen. Es ist noch zu früh, um zu wissen, ob sie virulenter sein wird als die Delta-Variante oder ob sie den durch Impfungen aufgebauten Immunschutz umgehen wird. Aber es ist nicht zu früh, um zu entscheiden, was wir dagegen tun können. Wir haben die Mittel, um zu reagieren, wenn wir Masken und Impfungen ernst nehmen.

Selbst angesichts der Unbekannten wirken die Impfstoffe. (...) Jeder in den Vereinigten Staaten, der sich leicht kostenlos impfen lassen kann und sich weigert, dies zu tun, macht sich anfällig für eine tödliche Krankheit, die bereits mehr Menschenleben gefordert hat als die Kämpfe im Amerikanischen Bürgerkrieg. (...) Gesichtsmasken und andere einfache Maßnahmen zur Risikominderung werden auch in diesem Winter von entscheidender Bedeutung sein.

Wir wissen, was wir tun müssen, um diesen Krieg zu führen. Regierungen, Unternehmen, Schulen und andere Institutionen spielen eine wichtige Rolle, aber letztlich ist es an jedem Einzelnen, das Virus als das zu sehen, was es ist: potenziell tödlich. Wir haben alles, was wir zum Überleben brauchen. Machen Sie davon Gebrauch.»

«Nesawissimaj»: Moskau lehnt Treffen des Nato-Russland-Rats nicht ab

MOSKAU: Zu einer möglichen Neuauflage des Nato-Russland-Rats schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Der Generalsekretär des Nordatlantischen Bündnisses, Jens Stoltenberg, hat einen Termin für Januar vorgeschlagen. Den Reaktionen russischer Staatsbediensteter nach zu urteilen, hat der Kreml den Vorschlag zwar nicht abgelehnt, aber auch noch nicht angenommen. Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass ein Treffen in einem Format diskutiert wird, das sich - wie die Russische Föderation zuvor einräumte - erschöpft hat.

Mehrere Medien hatten unter Berufung auf Quellen im Hauptquartier des Bündnisses berichtet, dass Stoltenberg dem Kreml vorgeschlagen hat, am 12. Januar einen Nato-Russland-Rat einzuberufen - nicht angegeben wurde jedoch, auf welcher Ebene das Treffen stattfinden soll: Außenminister, Verteidigungsminister usw..»