Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Times»: Treue zu Johnson scheint zu bröckeln

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag den Rücktritt des britischen Brexit-Ministers David Frost:

«Es hätte kaum einen schlechteren Zeitpunkt geben können. Nach einer Woche, in der der Premierminister eine demütigende Hinterbänkler-Rebellion wegen der Einführung neuer Corona-Beschränkungen erlebte, eine Nachwahl in einem als Tory-Hochburg angesehenen Wahlkreis verlor und mit einer Reihe von Enthüllungen über Weihnachtsfeiern und Lockdown-Verstöße in seinem Kabinett konfrontiert war, ist nun einer seiner Minister wegen der «Marschrichtung» der Regierung zurückgetreten. Lord Frost, der für die Verhandlungen mit der Europäischen Union zuständige Minister, galt als Seelenverwandter Boris Johnsons. Es scheint, dass im Moment sogar diejenigen, die dem Premierminister am nächsten stehen, Mühe haben, ihm die Treue zu halten.»

«Nesawissimaja»: Viel Aufmerksamkeit für Russlands Nato-Forderungen

MOSKAU: Zu Russlands Vorschlägen zu einem Ende der Nato-Osterweiterung schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Auch wenn die Reaktionen auf die russischen Vorschläge insgesamt kritisch waren, so ist bemerkenswert, dass sowohl die USA als auch die wichtigsten europäischen Verbündeten Washingtons sie nicht direkt ablehnten. Die russischen Vorschläge zu Sicherheitsgarantien, die der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am 17. Dezember vorbrachte, sowie zwei Entwürfe, die der Kreml zum Unterzeichnen vorschlägt, werden im Westen aktiv kommentiert. (...)

Russland ist in seiner Rolle als Erbe der Sowjetunion aufgetreten, einer zweiten Großmacht, die sich berechtigt sieht, dem Westen gleichberechtigte Abkommen anzubieten.»

«De Telegraaf»: Impfpflicht erscheint Politikern verlockend

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag den neuen Corona-Lockdown in den Niederlanden:

«Dieser Kurs ist unhaltbar, so gut er auch gemeint sein mag. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind fast zwei Jahre vergangen. Der übergroße Teil der Bevölkerung hat sich die empfohlene Impfung geben lassen. Es wurde zu Hause gearbeitet, Abstand gehalten und wo immer erforderlich Maske getragen. Doch das scheint immer noch unzureichend zu sein. Corona hat unser gesellschaftliches Leben immer wieder aus den Angeln gehoben. Dafür muss es endlich eine Lösung geben. Manche Länder gehen nun zu einer Impfpflicht über. Denn die meisten Corona-Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft, auch in unserem Land. So eine Pflicht ist für politische Entscheidungsträger verlockend. Doch es gibt bessere Optionen. Rund 17 Millionen Niederländer werden zur Geisel, weil unser Gesundheitswesen zusammenbricht, wenn noch nicht mal 2400 Corona-Patienten in den Krankenhäusern liegen. Arbeitet endlich an der Vergrößerung der Kapazitäten in der Intensivmedizin oder baut Corona-Krankenhäuser. (...) Es ist eine Blamage, dass wir beim Impfen die Langsamsten sind und so ungefähr die wenigsten Intensivbetten pro 100.000 Einwohner in Westeuropa haben.»

«NZZ»: Peking hat Hongkongs Demokratie eliminiert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Parlamentswahl in Hongkong:

«Die Parlamentswahl in Hongkong vom Sonntag ist das erste Stimmungsbarometer der Bevölkerung, seit Peking der Stadt ein nationales Sicherheitsgesetz auferlegt hat. Das Votum: vernichtend. Nur ein Drittel der Wahlberechtigten hat bis eine Stunde vor Wahlschluss eine Stimme abgegeben.

Die tiefe Wahlbeteiligung ist ein klares Zeichen der Bevölkerung gegen die von Peking verordnete Wahlreform vom März. Die Regierung Hongkongs ist unter dem Joch Pekings und macht Politik an ihrer eigenen Bevölkerung vorbei. Sie hat das Vertrauen der Menschen verspielt. (...)

Auch im Vorfeld war es gespenstisch still um die Wahl geblieben. Das ist kein Wunder, wenn die prodemokratische Opposition entweder von der Wahl ausgeschlossen, im Exil oder im Gefängnis ist. Demokratie braucht Parteienvielfalt, braucht Reibung, braucht eine freie, lebhafte Debatte. All das hat Peking eliminiert.»

«El País»: Spaniens riskante Hoffnung auf die Impfungen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Entwicklung der Corona-Pandemie in Spanien:

«Die Entwicklung der Pandemie bestätigt die schlimmsten Prognosen und die rasante Verbreitung der Omikron-Variante droht, die Lage rapide zu verschlechtern. Zuletzt wurden 33.359 Neuinfektionen und 41 Todesfälle registriert. Mit 511 Fällen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen könnten die Spitzenwerte früherer Infektionswellen schon bald übertroffen werden. Den großen Unterschied machen jetzt jedoch die Impfungen: Dank der Tatsache, dass 91,7 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre bereits vollständig geimpft sind, ist die Situation in den Krankenhäusern nicht so dramatisch.

Die spanischen Gesundheitsbehörden wollen vorerst keine strengeren Beschränkungen. Sie sind der Ansicht, dass die Abwägung zwischen Nutzen und Kosten es nicht angeraten erscheinen lässt, Restaurants, Freizeit oder den Handel einzuschränken. Sie vertrauen darauf, dass die schnelle Verabreichung der dritten Dosis und die Impfung von Kindern ausreichen werde. Nur die Zeit wird zeigen, ob das richtig war. Omikron umgeht Impfstoffe viel leichter. Dadurch könnte das Gesundheitssystem schnell überlastet werden. Deshalb ist es notwendig, wachsam zu sein, um schnell reagieren zu können.»

«The Washington Post»: Auf Gletscherschmelze jetzt reagieren

WASHINGTON: Zu jüngsten Berichten über das drohende Zersplittern eines gewaltigen Gletschers in der Antarktis schreibt die «Washington Post» in ihrer Online-Ausgabe:

«Die riesigen Eisvorräte der Welt schmelzen, und Forscher beginnen erst zu bewerten, was das zu bedeuten hat. Dies ist nur eines von vielen Zeichen, dass der Klimawandel nicht warten wird, bis es für die Menschheit passender ist, ihm entgegenzutreten. Die Regierungen der Welt müssen das Problem jetzt angehen (...) Es gibt noch viel Ungewissheit (...) Aber selbst wenn die Auswirkungen der Eisschmelze in der Antarktis gedämpft werden und selbst wenn Grönlands Eis wie durch ein Wunder robust bleibt, werden höhere Temperaturen das Wasser im Ozean bereits zunehmen lassen. Küstengemeinden und Inselnationen müssen sich auf mehr durch Wasser verursachte Zerstörungen vorbereiten. Und die Anführer der Welt müssen weiter versuchen, die globalen Emissionen zu beschränken. Die Menschheit sollte nicht testen, ob unbegrenzte Erwärmung die Küsten der Welt katastrophal umformen wird. Wie im Fall so vieler anderer möglicher Klimafolgen, ist es das Risiko nicht wert, die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen.»