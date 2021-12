Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Guardian»: Enges Rennen in Frankreichs rechtem Lager

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Montag mit der französischen Präsidentenwahl im kommenden Frühjahr:

«Etwa 30 Prozent der Wähler wollen entweder für die reaktionäre Agenda von Éric Zemmour oder für Marine Le Pen stimmen. Die Leugnung der Verbrechen des Vichy-Regimes ist dabei Teil eines giftigen Nationalismus, der die französische Zivilisation vor den Auswirkungen der Einwanderung «retten» will und sich auf die Theorie der «Ersetzung» der weißen Vorherrschaft beruft, um zu suggerieren, dass die französische Kultur bedroht ist. Diese Agenda hat im bisherigen Wahlkampf in beängstigendem Maße den Ton angegeben.

Inwieweit dies auch künftig so sein wird, könnte von der Kandidatin der Republikaner, Valérie Pécresse, abhängen, die die Vorwahlen ihrer Partei gewonnen hat. Pécresse, die im Falle eines Sieges über Macron die erste weibliche Präsidentin Frankreichs werden würde, gehört zum gemäßigten Flügel ihrer Partei und hat in Umfragen einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Eine Meinungsumfrage sagt voraus, dass sie in einer Stichwahl mit dem Präsidenten einen knappen Sieg erringen würde. Um die zweite Runde zu erreichen, muss Pécresse jedoch sowohl Le Pen als auch Zemmour besiegen, was ein enges Rennen zwischen drei Parteien des rechten Lagers verspricht.»

«Neatkariga Rita Avize»: Belarus ist «One-Stop-Shop» für Migranten

RIGA: Zur Lage an den Grenzen der EU zu Belarus meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Montag:

«Belarus versorgt Migranten mit Wärme, Nahrung, Internet und sogar Transport zur Grenze. Und das ist das Problem, dass ein der EU-feindliches Land als «One-Stop-Shop» für Migranten dient, um ein kriminelles Ziel zu erreichen: illegal in die Europäische Union einzureisen. Kinder dienen als Deckmantel und es funktioniert perfekt. Auch Lettland hat bereits Dutzende Migranten aufgenommen, weil sie Minderjährige bei sich hatten. Tatsächlich ist dies ein grünes Licht für Migranten, denn Kinder werden nicht von erwachsenen Tätern getrennt.»

«Pravo»: Neuer Hoffnungsträger für Sozialdemokraten in Tschechien

PRAG: Nach der Wahl Michal Smardas zum neuen Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei CSSD in Tschechien, die bei der Wahl im Oktober an der Fünfprozenthürde gescheitert war, schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Prag am Montag:

«Smarda beherrscht das ABC der Politik. Er weiß, dass die Partei nun fleißige Persönlichkeiten an der örtlichen Basis braucht. Ihr wichtigstes Ziel wird es sein, bei den Kommunalwahlen im Oktober 2022 zu bestehen. Die einstige Wählerschaft hat sich auf andere Parteien aufgeteilt, von der ANO über die Piratenpartei bis hin zur rechten SPD. Den Sozialdemokraten bleibt nicht anderes übrig, als ihre bisherigen Versäumnisse abzuarbeiten - nicht in den Parteipalästen, sondern bei Treffen mit der Basis, bei Begegnungen auf der Straße und unter Nachbarn. Smarda hat in seiner Heimatstadt Nove Mesto na Morave bewiesen, dass er das kann. Die CSSD muss versuchen, dem Tod von der Schippe zu springen. Werden ihr linke Wähler zu Hilfe kommen?»

«The New York Times»: Mit Covid leben lernen

NEW YORK: Angesichts der nicht enden wollenden Corona-Pandemie schreibt die «New York Times» in ihrer Online-Ausgabe:

«Nach fast zwei Jahren Pandemie ist klar, dass das Coronavirus auf absehbare Zeit nicht verschwinden wird. Es wird Anstiege geben, besorgniserregende Varianten werden auftauchen und Gegenstrategien müssen entwickelt werden. Aber zu viele Amerikaner sind immer noch wie gelähmt vor Zweifel und Angst bei jeder neuen Ungewissheit (...). Während nun ein weiterer Covid-Winter beginnt, ist es Zeit, uns zu fragen, ob wir so weiterleben sollen: Voller Angst vor dem Unbekannten, besorgt über große Ansammlungen in Innenräumen, angespannt angesichts jeder kleinen Virusnachricht, frustriert und von Zeit zu Zeit verächtlich gegenüber Mitbürgern, die eine völlig andere Auffassung zu hinnehmbaren Risiken haben. Denn in diesem Jahr sind Fortschritte erzielt worden. Impfungen, die gegen schwere Erkrankungen und Tod schützen, setzen sich in den Vereinigten Staaten immer mehr durch und finden auch allmählich ihren Weg in die verwundbarsten Regionen der Welt; Arzneien, die gegen das Virus wirken, kommen auf den Markt, und trotz zuletzt wieder steigender Fallzahlen bleiben Schulen und Betriebe geöffnet. Die Amerikaner sollten einen Augenblick innehalten und diesen Fortschritt sacken lassen.»

«de Volkskrant»: Niederländische Regierung zeigt sich spendabel

AMSTERDAM: Die niederländische Regierung stellt für den Ankauf eines Rembrandt-Gemäldes durch das Amsterdamer Rijksmuseum 150 Millionen Euro aus der Staatskasse bereit. Die Zeitung «de Volkskrant» kritisiert das am Montag als unangemessen:

«Das Coronavirus scheint bei der niederländischen Regierung einen Spendiertrieb ausgelöst zu haben. Wenn man 80 Milliarden Euro für die Bekämpfung eines Virus und die Rettung der Wirtschaft ausgegeben hat, dann sind 150 Millionen doch bloß ein Trinkgeld. (...)

Selbstständige Kulturschaffende haben gerade erst zu hören bekommen, dass sie nicht mit weiterer Unterstützung durch die Regierung rechnen können. Wie schmerzlich muss es angesichts dessen sein, wenn die Regierung für ein einziges Bild ein Fünftel des jährlichen Kunstbudgets ausgibt? (...) In niederländischen Museen hängen 44 Gemälde von Rembrandt. Würde das 45. viel deutlicher machen, «wer wir sind»? Werden die Niederlande künftig sämtliche Rembrandts aufkaufen, die auf den Markt kommen? Und was tun wir, wenn es um einen Van Gogh, Mondriaan oder Vermeer geht?»

«Dernières Nouvelles d'Alsace»: Vergangenheit holt Balkanstaat ein

STRAßBURG: In Bosnien-Herzegowina hat das Parlament im serbischen Landesteil Republika Srpska beschlossen, dem bosnisch-herzegowinischen Zentralstaat in den Bereichen Steuern, Justiz sowie Sicherheit und Verteidigung Kompetenzen zu entziehen. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Montag:

«Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber es passiert, dass sie ins Stottern gerät. (...) Am Freitag, als das Parlament der Serbenregion (Srpska) (...) beschlossen hat, sich vom bosnisch-herzegowinischen Zentralstaat im Bereich der Steuern und der Justiz abzuspalten, ist ein Schreckgespenst der Vergangenheit wieder aufgetaucht. (...) In sechs Monaten werden die Serben aus diesem kleinen Eck Europas nicht mehr zu Sarajevo, der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas, gehören, sie werden sich abgespalten haben. Und wenn ihr Führer Milorad Dodik seine (...) Drohungen umsetzt, wird es eine autonome serbische Armee auf bosnisch-herzegowinischen Boden geben. (...) Das nationalistische Gift, das (in den Neunzigerjahren) zu den Jugoslawienkriegen geführt hat, ist niemals aus den Balkanstaaten verschwunden.»

«NZZ»: EZB muss Geldpolitik normalisieren

ZÜRICH: Zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Seit 2015 hat die Europäische Zentralbank Wertpapiere über fünf Billionen Euro erworben. Doch nun nimmt die Inflationsgefahr zu. Zeit für den Notenbankrat, die Käufe zu beenden und die Geldpolitik ernsthaft zu normalisieren. (...) Trotz den jüngsten Rückschlägen in der Pandemie spricht derzeit vieles für wirtschaftlich gute Jahre 2022 und 2023. Der EZB-Rat sollte angesichts des Inflationsgeschehens deshalb die Gelegenheit nutzen, das PEPP (Pandemie-Anleihe-Kaufprogramm) im März einzustellen und auch das APP (Allgemeine Anleihekaufprogramm) in den dann folgenden Monaten auslaufen zu lassen.

Damit würde er die überfällige geldpolitische Normalisierung einleiten. Zu dieser gehören mittelfristig auch (langsame) Zinserhöhungen und der Abbau des enormen Anleihebestandes, natürlich jeweils im Einklang mit der Konjunktur. Dass sich die EZB in absehbarer Zeit dazu durchringen wird, ist aus politischen Gründen leider unwahrscheinlich, aus marktwirtschaftlicher Sicht wäre es jedoch längst wünschenswert und geboten.»

«Nesawissimaja»: Scholz und Baerbock bestätigen Merkels Kurs

MOSKAU: Zum Start der neuen Bundesregierung und der Außenpolitik Berlins schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Außenpolitik ist vor den Feiertagen zum Jahreswechsel das wichtigste Tätigkeitsfeld der neuen deutschen Regierung geworden. Kanzler Olaf Scholz hat alles daran gesetzt, gleich nach dem Amtseid auf der internationalen Bühne zu erscheinen. Und die neue Außenministerin Annalena Baerbock spielte dabei ihre Rolle als Postbotin, die nicht viel Schaden anrichtet. Sie reiste schon vor dem Regierungschef nach Paris und Brüssel, wo sie die wichtigsten Linien der Berliner Außenpolitik aufzeigte.

Diese Visiten bekräftigten den unter der Vorgängerregierung von Angela Merkel eingeschlagenen Kurs einer Festigung der Europäischen Union und einer Zusammenarbeit mit der Nato. (.) Deshalb verwundert es nicht, dass trotz Warnungen einiger deutscher Medien vor einem möglichen Konflikt um die Zuständigkeiten zwischen Außenministerium und Kanzleramt keine Meinungsverschiedenheiten zwischen Baerbock und Scholz zutage getreten sind. Freilich ging es bei den Gesprächen vor allem um die Einheit Europas und die transatlantische Partnerschaft.»

«El Mundo»: Johnson immer stärker unter Druck

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag die Vorwürfe gegen den britischen Premierminister Boris Johnson, an einer Lockdown-Party teilgenommen zu haben:

«Die Situation von Boris Johnson wird immer unhaltbarer. Angesichts seiner fallenden Popularität - 57 Prozent der Briten finden einer Umfrage zufolge, er solle zurücktreten - weisen die neuen Bilder darauf hin, dass Johnson vergangenes Weihnachten in der Downing Street an einer Feier ohne Masken und ohne die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände teilgenommen hat, während Versammlungen von Menschen aus verschiedenen Haushalten in Innenräumen verboten waren.

Die Enthüllungen fallen in eine Zeit der inneren Spaltung der Konservativen Partei, in der Abgeordnete einen Mechanismus in Gang setzen wollen, der schon Theresa May 2019 zu Fall brachte. Das wäre vor zweieinhalb Jahren undenkbar gewesen, als Johnson die Verhandlungen über den Brexit erfolgreich führte. Außenministerin Liz Truss und Finanzminister Rushi Sunak könnten mögliche Nachfolger sein. Unterdessen liegt die Labour Party in Umfragen bereits neun Punkte vor den Tories. Es wird für den Premier sehr schwer werden, die Briten von Maßnahmen gegen die neue Infektionswelle zu überzeugen, Maßnahmen, die der Premier selbst nicht einhielt.»

«Kommersant»: Westen wird Ukraine militärisch nicht helfen

MOSKAU: Zu den internationalen Spannungen im Ukraine-Konflikt und Russlands Rolle in der Krise schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Nach den Verhandlungen der Präsidenten Russlands und der USA ist die Ukraine für Washington und seine euroatlantischen Verbündeten zum zentralen Thema geworden. Die USA und der Westen haben die Lage um dieses Land nun als wichtigste Gefahr für die Sicherheit in Europa ausgemacht. Und sie ändern deshalb ihre Strategie, indem sie den Rahmen einer möglichen Unterstützung für Kiew festlegen. Die USA und ihre Verbündeten werden die Ukraine nur wirtschaftlich unterstützen.

Einerseits warnen sie Russland zwar vor den «furchtbaren Folgen» einer Aggression. Andererseits geben sie der Ukraine zu verstehen, dass sie das Land nicht mit Waffengewalt schützen werden.

Wenn auch nicht öffentlich, so fordert der Westen Kiew zudem zur Zurückhaltung und zu einer friedlichen Lösung des Problems auf. Das wurde zuletzt auch in dem Interview des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selensykj deutlich, der sich auf die Entschlossenheit der westlichen Verbündeten verlässt und nun die Möglichkeit erwägt, das Konfliktgebiet Donbass im Osten selbst bei einem Referendum über seine Zukunft entscheiden zu lassen.»