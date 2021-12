Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Neatkariga Rita Avize»: Merkel geht, Scholz kommt

RIGA: Zum Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel und der Regierungsbildung in Deutschland schreibt die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Montag:

«Deutschland hat am Donnerstag miterlebt, wie seine langjährige Regierungschefin und, man kann sicherlich auch sagen, Staatschefin Angela Merkel bei einer feierlichen Zeremonie in den «Ruhestand» gegangen ist. Ein großes Kapitel in der Geschichte Deutschlands und Europas ist zu Ende gegangen. Aber das Leben geht weiter, und diese Woche wird Deutschland eine neue sogenannte Ampelregierung mit dem Sozialdemokraten Olaf Scholz an der Spitze haben. (...)

Scholz selbst hat es sich zur Hauptaufgabe seiner Regierung gemacht, die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht diskutiert worden. Aber der tiefere politische Charakter der Scholz-Regierung wird sich weitgehend daran beurteilen, wozu sie in dieser Hinsicht neigt. Ich befürchte, dass diese Regierung viel autoritärer, also undemokratischer, sein wird als die alte Merkel-Regierung, die sich mit gewissen Vorbehalten auf einem traditionellen Glauben an Gut und Böse stützte.»

«Gazeta Wyborcza»: PiS-Chef Kaczynski ist Putins Komplize

WARSCHAU: Das Treffen der Führer mehrerer rechtspopulistischer Parteien in Warschau kommentiert die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Montag:

«Für Putins Russland ist die EU ein gefährlicher Gegner, aber nur dann, wenn sie mit einer Stimme spricht. Es geht also darum, die Europäer zu entzweien die nationalistischen Dämonen an die Oberfläche zu zerren, die Zusammenarbeit zu vergiften, damit die Bildung einer gemeinsamen Front unmöglich wird. Deshalb unterstützt Putin so gerne die äußerste Rechte in Europa. Eines allerdings kann er Politikern vom Schlage Marine Le Pens nicht sichern: die Anerkennung als Politiker von größerem Format, als potenzieller Anführer der europäischen Klasse. Aber hier betritt (der Chef von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS) Jaroslaw Kaczynski die Bühne.

Die Konferenz zur Zukunft Europas, die die PiS am Samstag in Warschau organisiert hat, gibt der rechtsnationalen Elite das, was ihr momentan fehlt: internationale Anerkennung. Kaczynski, von der EU an die Wand gedrückt, bläst zum Gegenangriff. Er konsolidiert die antieuropäischen Kräfte, die in Zukunft, von Russland gefüttert, die EU erst schwächen und dann demontieren werden.»

«Dagens Nyheter»: EU kann Bosnien nicht wieder zusammenbrechen lassen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die Spannungen in Bosnien-Herzegowina:

«Das Abkommen von Dayton hat drei Jahre des blutigen Bürgerkriegs und ethnischer Säuberungen beendet, der Frieden in Bosnien-Herzegowina hält seit 1995. Die USA, die mit Hilfe der Nato das Dayton-Abkommen erzwungen haben, haben das Interesse an Bosnien längst verloren. Die EU versuchen ein wenig, wirtschaftliche Investitionen als Druckmittel zu benutzen, suchen aber nach einer Linie. Leider kann sich die EU nicht den Luxus leisten, Bosnien und Umgebung zu übersehen. Wenn sich deren ethnische Gruppen wieder Richtung Abgrund bewegen, braucht es ernsthaftes Engagement. Russen, Türken und Chinesen dürfen das Vakuum nicht füllen. Es muss möglich sein, Anreize dafür zu finden, sich gut zu benehmen und die Zusammenarbeit nicht zu verweigern. Die Bosnier selbst sollten bedenken, was vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Das gilt aber auch für die EU.»

«Wall Street Journal»: Moskau und Teheran stellen Biden auf die Probe

NEW YORK: Zu den außenpolitischen Herausforderungen für die US-Regierung von Präsident Joe Biden schreibt das «Wall Street Journal»:

«Biden hat bei seinem Amtsantritt versprochen, im Gegensatz zu (seinem Vorgänger Donald) Trump deutliche Worte gegenüber (Russlands Präsidenten Wladimir) Putin zu sprechen, aber seine Taten waren schwächer. Er zog die US-Sanktionen gegen die Nord Stream 2-Gaspipeline von Russland nach Europa zurück, obwohl er bei jeder Gelegenheit versucht, die Öl- und Gasproduktion in den USA einzuschränken. Höhere globale Energiepreise stärken Putin und den Iran.

Die US-amerikanische Presse hat Afghanistan vergessen, aber der Rest der Welt nicht. Direkte Ursache und Wirkung sind schwer zu bestimmen, aber es scheint immer wahrscheinlicher, dass Bidens katastrophaler Rückzug aus Afghanistan bei den Gegnern Zweifel am Engagement der USA und am Urteilsvermögen des Präsidenten geweckt hat. Das wollen sie ausnutzen.

Die Welt befindet sich in einer gefährlichen Phase. Die harten Männer in Moskau, Teheran und Peking werden Herrn Biden auf die Probe stellen, um ihre Macht und ihren Einflussbereich auszuweiten. Und es ist überhaupt nicht klar, ob oder wie Herr Biden darauf reagieren wird.»

«Rzeczpospolita»: Ein Gipfel der geopolitischen Dummheit

WARSCHAU: Das Treffen der Führer mehrerer rechtspopulistischer Parteien in Warschau kommentiert die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Die Chefs der (nationalkonservativen Regierungspartei) PiS wollten zeigen, dass sie in Europa nicht isoliert sind. Also luden sie nach Warschau Vertreter der antieuropäischen Rechten ein, die meist in ihren Ländern ebenfalls isoliert sind. Statt sich mit Parteien zu verständigen, von denen in der EU wirklich etwas abhängt, hat die PiS ein Bündnis von Verlierern einberufen, denn außer (Ungarns) Regierungschef Viktor Orban erschien niemand, der demnächst eine Chance auf einen Wahlsieg hat. Paradoxerweise hat so der Warschauer Gipfel die Marginalisierung der PiS nur noch unterstrichen.

Noch schlimmer: In einer Situation, wo Russland eine Aggression gegen unseren größten östlichen Nachbarn vorbereitet, heißt die PiS Vertreter der am stärksten prorussischen Parteien zärtlich willkommen. Aber das Treffen ist auch innenpolitisch riskant. Umfragen zeigen, dass die Radikalisierung der Positionen die gemäßigten PiS-Wähler verschreckt. Das wiederum ist eine gute Nachricht für (Oppositionsführer) Donald Tusk. Denn es gibt ihm die Chance, diejenigen Wähler für sich zu gewinnen, die der Warschauer Gipfel der geopolitischen Dummheit verschreckt hat.»

«Le Parisien»: Allgemeine Impfpflicht keine «hirnrissige» Idee

PARIS: Zur allgemeinen Corona-Impfpflicht schreibt die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Montag:

«Mit der allgemeinen Impfpflicht wird oft gedroht, doch nur selten wird sie auch umgesetzt, außer in weit entfernten Ländern wie Indonesien oder Turkmenistan. Während eine weitere Welle ihr Unwesen in Europa treibt, scheint diese radikale Maßnahme (aber) nicht mehr hirnrissig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Tabu gebrochen und ist der Ansicht, dass es Zeit ist, in Europa eine «Diskussion» über das Thema zu führen. Manche europäische Mitgliedsstaaten sind diesem Aufruf sogar zuvorgekommen: Österreich führt die Impfpflicht im Februar ein, Deutschland dürfte nachfolgen. In jenen Ländern, in denen die Impfquote noch niedrig ist, etwa in Bulgarien (26 Prozent), Rumänien (38 Prozent) oder in der Slowakei (43 Prozent, ist es tatsächlich dringend notwendig, darüber nachzudenken.»

«De Telegraaf»: Westen muss vereint handeln

AMSTERDAM: Zum Ukraine-Konflikt meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Der enorme russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine deutet nach Einschätzung amerikanischer Geheimdienste auf eine mögliche Invasion im kommenden Jahr hin. (...) Derweil verlangt Moskau vom Westen «Sicherheitsgarantien», dass die Nato sich nicht weiter ostwärts ausbreitet und keine Waffensysteme in der Nähe der russischen Grenzen stationiert. Sollten derartige Garantien ausbleiben, so droht Russland, werde man «das militärische Gleichgewicht wieder herstellen». Der Westen muss in dieser Situation geeint auftreten und kraftvoll agieren gegen die russische Aggressivität, indem er von Moskau Garantien verlangt, dass Russland von der Einschüchterung und Bedrohung anderer Länder Abstand nimmt.»

«NZZ»: Putin braucht ein Feindbild

ZÜRICH: Die Präsidenten der USA und Russlands wollen bei einem Video-Gipfel über den Ukraine-Konflikt sprechen. Dazu heißt es am Montag in der «Neuen Zürcher Zeitung»:

«Washington hat in den vergangenen Wochen das Abkommen über eine strategische Partnerschaft mit Kiew erneuert und darin seine Unterstützung für die territoriale Integrität der Ukraine und das Recht auf einen souveränen Entscheid über einen künftigen Nato-Beitritt bestärkt. Neben wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland - wie etwa einem Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift - erwägt Biden auch eine Aufstockung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Ob diese Maßnahmen aber allein reichen, um Putin zum Einlenken zu bewegen, ist offen.

Moskaus Rückkehr zu einer Supermacht führt für den Machthaber im Kreml über den Kampf gegen die westliche Wertegemeinschaft und ihre Zersetzung. Er braucht dieses äußere Feindbild auch, um das eigene autoritäre Herrschaftssystem zu legitimieren. Dass er dafür allerdings wirklich einen Einmarsch in die Ukraine riskieren wird, ist fraglich. Auch Biden weiß, dass das Risiko für Putin trotz zahlenmäßig überlegenen Streitkräften erheblich wäre. Denn nicht zuletzt dank amerikanischer Hilfe ist die ukrainische Armee heute wesentlich besser aufgestellt als noch 2014.»

«El País»: Ampel vielversprechend auch für die EU

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Bedeutung der kommenden Ampel-Koalition für Europa:

«Unter Olaf Scholz macht sich die künftige Dreiparteienregierung an ein von Modernisierungswillen geprägtes politisches Experiment. Die Koalitionsvereinbarung ist auch wegen des eindeutigen Engagements für Europa vielversprechend. Die Koalition spricht sich für eine Föderalisierung der EU aus und übernimmt die französische Definition «strategischer Souveränität» statt der bisherigen «strategischen Autonomie». Damit erweitert sie den Spielraum der Union bei der Intensivierung der Zusammenarbeit in wichtigen Industriebereichen wie der digitalen Technologie und dem Gesundheitswesen, wobei die Verteidigung leider nicht ausdrücklich erwähnt wird.

Obwohl das Finanzministerium von dem liberalen Christian Lindner geleitet werden wird, der ökonomisch orthodoxer ist als die Sozialdemokraten, hat sich die deutsche Wirtschaftskultur in den vergangenen Jahren auch unter dem Einfluss von Scholz gewandelt. Dieser Wandel ist auch eine Folge der Reaktion der EU und allen voran Berlins auf die Krise von 2008, die sich als ungerecht, schmerzhaft und falsch erwiesen hat. Die neue Koalition ist sowohl personell als auch inhaltlich von Brüssel geprägt.»

«Rossijskaja»: Washington warnt vor angeblichen russischen Einmarsch

MOSKAU: Zu den neuesten Berichten über einen angeblichen drohenden Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Diesmal war es nicht Kiew, sondern Washington, das die militärische Rhetorik und das Thema «russische Aggression» am Laufen hielten. Von jenseits des Ozeans wurden die ukrainischen Behörden zum ersten Mal über die «unnormale Aktivität der russischen Truppen» und den bevorstehenden Krieg informiert - und sie taten zunächst so, als ob sie nicht verstanden hätten, worum es ging.

Der neue Verteidigungsminister Resnikow, der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrats und sogar Präsident Selenskyj selbst haben es geschafft, innerhalb von drei Wochen zunächst zu erklären, dass es keine Anzeichen für eine Vorbereitung auf eine russische Offensive gebe - und dann, nach den Besuchen von Entscheidungsträgern jenseits des Ozeans, drückten sie vorsichtige Besorgnis aus, schwächten aber die Rhetorik wieder ab - und so weiter und so fort.»

«Die Presse»: Viele Fragen unbeantwortet bei Pandemiebekämpfung

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert die noch im Sommer für kaum möglich erachtete negative Entwicklung der Corona-Pandemie:

«Eine Entwicklung, die rückblickend vor allem zwei Phänomenen geschuldet ist, mit denen in dieser Dimension nicht zu rechnen war: der schon nach vier bis sechs Monaten rapide sinkenden Wirksamkeit der Impfstoffe; und der Tatsache, dass sich auch Geimpfte infizieren und andere anstecken können - nicht so stark und so lang wie Ungeimpfte, aber doch in einem relevanten Ausmaß, so dass sich die Hoffnung, Geimpfte könnten als Endstation für das Virus dessen Ausbreitung massiv bremsen, nicht erfüllte. Zwei Rückschläge, die mit der vorgezogenen dritten Impfung wettgemacht, zumindest aber abgemildert werden sollen (...)

Zunichtemachen könnte diese Strategie nun die neue Variante Omikron, die möglicherweise ansteckender ist als die derzeit dominierende Deltavariante, und die auch eine Anpassung der Impfstoffe erzwingen wird, weil sie die Immunantwort unterlaufen kann. Das bedeutet zwar nicht, dass die Bekämpfung der Pandemie bei null beginnt, wirft aber so manche Fragen auf, die derzeit schlichtweg nicht beantwortet werden können.»