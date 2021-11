Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«L'Alsace»: Nicht alle Länder haben den gleichen Zugang zur Impfung

MULHOUSE: Zur Ausbreitung der Virusvariante Omikron schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Montag:

«Zu den wesentlichen Fragestellungen bezüglich der Omikron-Variante zählt ihr Entstehungsort. Ist die niedrige Impfquote in den Ländern im Süden Afrikas der Grund dafür, dass das Virus mutiert ist? Während die Hälfte des Planeten noch keine erste Impfdosis erhalten hat, organisieren die reichsten Länder bereits die dritte Impfung. Eine Ungleichheit, die zeigt, wie uneins die sonst so sehr miteinander verflochtene Welt ist.»

«Pravo»: Tschechiens neuer Premier ist kein zweiter Churchill

PRAG: Zur Ernennung des neuen tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala, der aber die Regierungsgeschäfte erst nach der Vereidigung des neuen Kabinetts übernimmt, schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Prag am Montag:

«Fiala kritisiert die Corona-Maßnahmen seines Vorgängers, lehnt die Schließung der Weihnachtsmärkte ab und ist gegen eine Impfpflicht. Er will zu Beginn seiner Amtszeit nicht gleich mit unangenehmen Schritten in Verbindung gebracht werden. Es fehlen Politiker, die den Mut haben zu sagen: «Ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß.» Doch ein zweiter Churchill oder Roosevelt steht nicht zur Verfügung. Fiala hat zwar als konservativer Intellektueller die Klassiker studiert, steht aber an der Spitze einer Partei, die den Pragmatismus in den Genen hat. Noch ist Fiala ein General ohne Soldaten. Doch sobald Präsident Milos Zeman seine Minister ernennt, wird er einsehen müssen, dass er einen großen Teil der Verantwortung für unsere Gesundheit und unsere Geldbeutel trägt.»

«de Volkskrant»: Regierung muss kreativ werden

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die niederländische Coronapolitik:

«Bisher war die Politik vor allem der Meinung, dass wir das Virus zunächst mit Lockdowns zerstören und ihm dann mit einem Impfstoff den Todesstoß versetzen müssen. Nun zeigt sich, dass die Pandemie wohl vorerst nicht endet und es zumindest sehr ratsam ist, sie weiter ernst zu nehmen.

Das erfordert von der Regierung eine völlig andere Einstellung. Sollte das Virus uns wirklich noch jahrelang begleiten, muss sie von nun an auf vielen Brettern gleichzeitig Schach spielen. (...) Zunächst muss die Kapazität der Intensivstation deutlich erhöht werden, um zu verhindern, dass die Niederlande jedes Mal frühzeitig in einen Lockdown gehen müssen. Die Art und Weise, wie das Gesundheitswesen hier organisiert ist, macht dies bislang unmöglich. Es sind unkonventionelle Maßnahmen erforderlich. Sie sind teuer, aber das gilt auch für Lockdowns.»

«Nesawissimaja»: Deutsche Regierung anfällig für Konflikte

MOSKAU: Zur Ampelkoalition in Deutschland und zur künftigen Bundesregierung schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die neue deutsche Regierung ist anfällig für Konflikte. Die nun bekannten Namen der Minister im Kabinett der Ampelkoalition sind prädestiniert dafür, gravierenden Streit hervorzurufen. Vor allem bei den Grünen ist das programmiert. So wird zum Beispiel der für Ernährungsfragen und Landwirtschaft zuständige Minister der bekannte Vegetarier Cem Özdemir. Er ist übrigens auch der erste Türkischstämmige in der deutschen Regierung.

Der frühere Chef der Grünen hat bereits über seine Pläne informiert, die die Tätigkeit der deutschen Tierhalter stark beeinflussen werden. Wenn diese umgesetzt werden, wird das zu einem Anstieg der Preise für Fleisch und Fleischprodukte führen.

Für Russland ist vor allem von Bedeutung, wie die Koalition ihre Außenpolitik gegenüber Moskau ausrichtet. Das ist besonders wichtig, weil Annalena Baerbock von den Grünen Außenministerin wird. Sie ist im Wahlkampf aufgefallen durch ihre kritischen Äußerungen an die Adresse Russlands und im Hinblick auf Nord Stream 2, dem heute wichtigsten russisch-deutschen Gasprojekt. (.) Annalena Baerbock ist ein Problem für die künftige Außenpolitik Russlands.»

«NZZ»: Kritisches Hinterfragen weiter notwendig

ZÜRICH: Bei einer Volksabstimmung über das Schweizer Covid-Zertifikat haben Corona-Maßnahmengegner eine deutliche Niederlage erlitten. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Das bedeutet keineswegs, dass ab Montag alles gutgeheißen werden muss, was aus Bern kommt. Kritisches Hinterfragen ist auch in Krisenzeiten notwendig. Wünschenswert wäre nur, dass die unsägliche Vermischung von Kritik, Komplottvorwürfen und latenter Gewaltbereitschaft endlich unterbleibt. Das Abstimmungsresultat zu respektieren, bedeutet auch, sich von Leuten fernzuhalten, die sich nicht an die demokratisch vereinbarten Regeln halten und Verschwörungstheorien nachhängen.

Aber auch die Befürworter des Zertifikats stehen in der Pflicht. Das Ja zum Covid-Gesetz bewahrt die Schweiz zwar vor einer unmöglichen Ausgangslage. Doch ein Unbehagen ist nach bald zwei Jahren praktisch ununterbrochenen Freiheitsbeschränkungen berechtigt. (...) Die Sieger dieses Abstimmungssonntags nehmen die Zertifikatspflicht in der jetzigen Lage als sinnvolle Restriktion wahr. Umso wichtiger ist es, dass sie ihr Sensorium für die einschneidenden Folgen von Vorschriften und Verboten nicht verlieren.»

«El Mundo»: Omikron als Rache für Selbstsucht der Selbstzufriedenen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Montag die Gefahr durch die neue Virusvariante Omikron:

«Wenn politische Versprechen oft leer sind, waren sie noch nie so leer wie jetzt. Prognosen sind angesichts von Virusmutationen nutzlos. Nachdem Verunsicherung und Panik eine Zeit lang weniger intensiv als die Pandemie waren, flammt diese nun wieder auf. Angst, Stress und Traurigkeit kehren zurück. Es gibt keine größere Katastrophe, als das Unglück herannahen zu sehen. Als es so schien, als hätten wir das Übel gebannt, kehrt das Übel aus Afrika zurück, als Rache für die Selbstsucht der Selbstzufriedenen. Es lauert bereits in mehreren Ländern Europas und ist so ansteckend wie Hass.

Die Nachrichten über Omikron sind über Prognosen, Rhetorik und die Aktienmärkte hinweggefegt. Es geht nicht um die Angst vor einer nuklearen Katastrophe, sondern um einen Hustenanfall, der einen umbringen kann.»

«Washington Post»: Ärmel hoch und impfen lassen

WASHINGTON: Zur Coronalage in den USA und der erfolgreichen Impfkampagne im öffentlichen Dienst schreibt die «Washington Post» am Montag in ihrer Online-Ausgabe:

«Die mehr als 3,5 Millionen Beschäftigen der Bundesbehörden haben die von Präsident Biden gesetzte Frist für eine Impfung zu 92 Prozent mit mindestens einer Dosis erfüllt. Herr Bidens Vorschlag, auch die Mitarbeiter größerer Unternehmen zur Impfung zu verpflichten, hängt derzeit wegen juristischer Anfechtungen fest, aber das sollte nicht von der Tatsachen ablenken, dass Impfverpflichtungen dabei helfen, dass mehr Menschen mehr Spritzen bekommen. Wenn alle Amerikaner so impfbereit wären wie die Bundesangestellten, gäbe es viel weniger Elend. (...) Herr Bidens Anordnung für die öffentlichen Beschäftigten vom 9. September hat beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht. (...) In vielen Fällen im Privatsektor haben die Beschäftigen Spritzen akzeptiert, wenn man es von ihnen verlangte. (...) Kurz und gut, der schnellste Weg aus der Pandemie ist für alle, ihre Ärmel hochzukrempeln.»