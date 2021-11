Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Gazeta Wyborcza»: Europas Diplomatie stärker als Polens Propaganda

WARSCHAU: Zum Agieren von Polens Regierung in der Krise um die Migranten an der Grenze zu Belarus schreibt die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Montag:

«Die (nationalkonservative) PiS-Regierung kümmert sich hauptsächlich um Eigen-PR. So muss man die Besuche von Regierungschef Mateusz Morawiecki am Sonntag in den Hauptstädten der baltischen Länder verstehen. Hier geht es nicht um den hybriden Krieg von Alexander Lukaschenko, sondern um die verwirrten Wähler der PiS. Denn die haben erfahren, dass sich die Krise an der Grenze mit Belarus erst beruhigt, seit sich die EU und die politische Führung von Deutschland und Frankreich mit der Sache befassen. Die europäische Diplomatie ist stärker als die polnische Propaganda.

Nach geschlagenen zwei Monaten erinnert sich der polnische Regierungschef daran, dass Lukaschenkos hybride Aktion eine gemeinsame europäische Antwort erfordert. Zuvor hatte er der EU noch mit dem Dritten Weltkrieg gedroht, anstatt für so eine Reaktion zu werben. Demonstrativ bat er nicht um die Unterstützung von Frontex. Vielleicht sollte jemand Morawiecki mal daran erinnern, dass es sich lohnen würde, über das, was sich an unserer Grenze ereignet, mit den Regierungen von Deutschland und Frankreich zu sprechen.»

«De Telegraaf»: Polizisten verdienen Unterstützung

AMSTERDAM: Zur Gewalt bei Corona-Demonstrationen in Rotterdam meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Weil uns noch strengere Corona-Beschränkungen drohen, fürchten vor allem Ungeimpfte, noch stärker ausgeschlossen zu werden. Die meisten von ihnen haben echte Sorgen und sie machen Gebrauch von ihrem Demonstrationsrecht. Doch ihr Widerstand ist gekapert worden. Durch Straßengesindel, das einzig und allein darauf aus ist, die Gesellschaft zu zersetzen, Geschäfte von hart arbeitenden Mittelständlern zu zerstören und Nothelfer mit lebensgefährlichen Feuerwerkskörpern anzugreifen. Die Gewaltorgie am Wochenende konnte nur durch das unerschrockene Auftreten von Polizisten und Helfern im Zaum gehalten werden. Sie verdienen jedwede Unterstützung.»

«Jyllands-Posten»: Wir müssen uns an Leben mit Corona gewöhnen

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die verschärfte Corona-Lage in Dänemark und weiten Teilen Europas:

«Wir hatten damit begonnen, über Corona als etwas Vergangenes zu sprechen - die Panik, die Angst, das Misstrauen lagen hinter uns, Umarmungen wurden wiedereingeführt. Aber der Sommer ist vorbei und Corona damit zurück. Der Balance-Akt besteht nun darin, wie man die Gesellschaft dennoch offen belässt, da niemand noch einen Lockdown gebrauchen kann, und das Virus irgendwie unter Kontrolle behält. Das Wichtigste ist jetzt, dass die Infektionslage nicht ausufert. Das soll vorerst mit milden Beschränkungen, Tests und Corona-Pass verhindert werden. Mehr sollen geimpft, das Tempo beim dritten Stich gesteigert werden. Corona verschwindet vorerst nicht. Wir müssen uns daran gewöhnen, damit zu leben.»

«The Times»: Geimpfte wollen Freiheiten genießen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die Corona-Demonstrationen in mehreren europäischen Ländern:

«Es liegt auf der Hand, dass die abwehrende Haltung der Ungeimpften die Geimpften auf lange Sicht nicht davon abbringen kann, ihre Freiheiten zu genießen. Die neuen gesundheitspolitischen Maßnahmen in Europa, von denen vor allem die Ungeimpften betroffen sind, spiegeln dies wider. (...) Die Komplikationen in Europa zeigen aber auch, dass die Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften schnell tief und bitter werden kann, wenn die Pandemie in eine schwerere Phase eintritt, was in jedem Land wieder geschehen kann. Fehlinformationen schüren Misstrauen, das in Gewalt umschlagen kann. Das erinnert eindringlich an die Notwendigkeit, die Debatte über Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ehrlich, sachlich und informiert zu führen - und weiter darauf hinzuwirken, dass Booster-Impfungen verabreicht werden.»

«De Standaard»: Sorge um Krebspatienten ist wichtiger

BRÜSSEL: Zu den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Brüssel meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Die Organisation für Krebsbekämpfung «Kom op tegen Kanker» bekam etliche Anrufe von Patienten, die sich Sorgen um die Einhaltung ihrer Behandlungspläne machen. Im Interesse dieser Menschen appelliert sie an die gesamte Bevölkerung die Corona-Maßnahmen einzuhalten, egal ob man geimpft ist oder nicht. Viele kennen auch in ihrem persönlichen Umfeld Menschen, deren Operation verschoben wurde oder die durch die wieder aufflammende Epidemie besonders gefährdet sind.

Diese Sorgen sind weniger sichtbar als die Bilder aus Brüssel. Die Demonstration ist sicherlich ein Weckruf. Verschwörungstheorien sind ansteckend, Polarisierung ist gefährlich. Aber noch gefährlicher und ansteckender ist das Virus selbst. Deshalb darf Angst vor wütenden Impfgegnern die Politik keinesfalls beeinflussen. Die Sorge um verärgerte Krebspatienten muss sie hingegen unbedingt berücksichtigen.»

«El País»: Lula, der Sozialdemokrat Lateinamerikas

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Bewerbung des früheren brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr:

«Bei der Wahl wird wahrscheinlich der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro gegen den wiederauferstandenen Luiz Inácio Lula da Silva antreten. In Brüssel hob Lula die Gemeinsamkeiten mit den Sozialdemokraten hervor. Er scheint der einzige zu sein, der Bolsonaro besiegen könnte, einen Präsidenten, der in der Pandemie die Wissenschaft missachtet hat, was dem Land eine der höchsten Todesraten der Welt eingebracht hat. Bolsonaro arbeitet nicht nur an der Zerstörung des Amazonas, sondern missachtet auch die Demokratie.

Seit Bolsonaro Präsident wurde, folgt er dem Handbuch des autoritären Populismus. Er hat die Verfassung beschädigt, spaltete die Gesellschaft und fördert Verschwörungstheorien. Die Wahl 2022 wird von existenzieller Bedeutung sein: Die Zukunft der brasilianischen Demokratie steht auf dem Spiel. Lula hat in Europa die Botschaft hinterlassen, dass Brasilien nicht Bolsonaro ist, und dass eine demokratische Linke, die realistisch und bereit ist, gegen Ungleichheit zu kämpfen, möglich ist.»

«Nesawissimaja»: Der Frust über Corona-Beschränkungen

MOSKAU: Zu den Protesten gegen Corona-Beschränkungen schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«In Wien gingen bis zu 40.000 Menschen auf die Straße, um gegen die Entscheidung der Behörden zu demonstrieren, ab Montag eine dreiwöchige Ausgangssperre und ab Februar Zwangsimpfungen zu verhängen. In den Niederlanden löste die Nachricht von restriktiven Maßnahmen Unruhen aus. Auch in anderen europäischen Ländern kam es zu Protesten. Die Behörden stehen vor einem Dilemma: Wie können sie die Freiheiten maßvoll beschränken, ohne dass dabei ihre Umfragewerte sinken - und gleichzeitig die Sicherheit der Menschen gewährleistet und die Impfraten erhöht werden? Wenn wir nicht handeln, drohen Hunderttausende neuer Todesfälle.»