Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«Nesawissimaja Gaseta»: Lukaschenko setzt auf Gespräch mit Merkel

MOSKAU: Zur Lage von Tausenden Migranten an der Grenze zwischen Polen und Belarus schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Schon die erste Woche des sich zuspitzenden Konflikts an der belarussisch-polnischen Grenze hat (dem belarussischen Machthaber) Alexander Lukaschenko einen kleinen Sieg gebracht: Ihm wurde ein Anruf von (Bundeskanzlerin) Angela Merkel versprochen. Damit Berlin sich das nicht anders überlegt, versucht Minsk nun, das Anspannungslevel zu erhöhen. Belarussische Behörden helfen Migranten dabei, mit Hunger und Kälte fertig zu werden.»

«Público»: Was werden unsere Enkel zum «unvollkommenen Deal» sagen?

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag das Ergebnis des Weltklimagipfels in Glasgow:

«Das Pariser Abkommen von 2015 war ein historischer Meilenstein. Es war das erste Mal, dass ein Vertrag unterzeichnet wurde, in dem sich alle Länder verpflichteten, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Sechs Jahre später wurde in Glasgow klar, dass das Versprechen nicht eingehalten wird. Auf der Zielgeraden mangelte es nicht an Dramatik. Und am Ende gab es Tränen.

Die «unvollkommene Vereinbarung» von Glasgow bringt schon einige Fortschritte. Ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe sollen abgebaut werden. Aber in letzter Minute wurde die Verpflichtung, die Kohle schrittweise zu eliminieren, aus dem Pakt zurückgezogen - jetzt sollen nur noch die Bemühungen, ihren Verbrauch zu «reduzieren», beschleunigt werden.»

«Die Presse»: Fragen von Schuld und Klimagerechtigkeit

WIEN: Zur historischen Verantwortung der Industriestaaten für die Menge an klimaschädlichen Treibhausgasen schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse» :

«Dieses einstige Verbrennen von fossilen Brennstoffen ohne Rücksicht auf die Folgen ist ein Teil der Erfolgsgeschichte der Industriestaaten, auf der sich der heutige Wohlstand begründet. Und da vor allem die ärmeren Staaten des Südens überproportional unter dem Klimawandel leiden, sprechen viele Klimaaktivisten von einer "Schuld", die mit mehr "Klimagerechtigkeit" beseitigt werden müsse.

Inwieweit es hier eine moralische Verpflichtung gibt, ist eine philosophische Frage, die wohl jeder für sich beantworten muss. Zudem führt die Zuordnung von Schuld für die Aktivitäten früherer Generationen in der Regel zu Abwehrreaktionen. Klar ist aber jedenfalls, dass das oft gebrachte Klimaschutz-Gegenargument, die Bedeutung Europas beim CO2-Ausstoß sei quasi unwichtig, vollkommen untauglich ist.»