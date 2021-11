Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Público»: EU-Fiskalregeln werden auch unter Lindner gelockert werden

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag die Folgen für die europäische Fiskalpolitik, sollte Christian Lindner das Bundesfinanzministerium übernehmen:

«Christian Lindner will Finanzminister werden. Er ist für die Rückkehr zum Stabilitäts- und Wachstumspakt ab 2023. Joseph Stiglitz und Adam Tooze argumentieren, die künftige Koalition dürfe Lindner nicht nachgeben. Die beiden nehmen eine mutige aber problematische Position ein. Der Text wirkt fast wie ein offener Brief, in dem sich die Autoren in den innerdeutschen demokratischen Prozess einmischen.

Tatsächlich sind die Staatsschulden der Länder des Südens in den vergangenen zwei Jahren um rund 20 Prozentpunkte des BIP gestiegen, und die Rückkehr zur alten Schuldenregel würde brutale Folgen für die Staatshaushalte haben. Andere Ökonomen wie etwa Clemens Fuest und Harold James befürworten Lindners Ernennung und verteidigen eine orthodoxe Finanzpolitik.

Wahrscheinlich jedoch wird es weitergehen wie bisher, da mindestens ein halbes Dutzend EU-Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, Italien und Spanien, die alten Fiskalregeln gar nicht einhalten könnten. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die europäischen Fiskalregeln mit oder ohne Christian Lindner so weit wie nötig gelockert werden.»

«NZZ»: Amerikaner wollen keinen allzu fürsorglichen Staat

ZÜRICH: US-Präsident Joe Biden hofft das zweite billionenschwere Gesetzespaket noch in diesem Monat im Repräsentantenhaus zu verabschieden. Dazu schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Ob die staatlichen Ausgabenpakete die Demokraten und ihren Präsidenten wirklich aus dem Popularitätstief holen können, ist indes fraglich. Wie insbesondere die Gouverneurswahl in Virginia vergangene Woche zeigte, ist das Haushaltseinkommen längst nicht allein die dominierende Variable für das amerikanische Wahlverhalten. Kulturelle, religiöse oder staatspolitische Überzeugungen spielen gerade in bildungsferneren Schichten ebenfalls eine wichtige Rolle. Zudem wünschen sich offensichtlich viele Amerikaner, die vor einem Jahr gegen Trump und für Biden stimmten, keineswegs einen allzu dirigistischen und fürsorglichen Staat.»

«Der Standard»: Impfpflicht durch die Hintertür

WIEN: In Österreich haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Gastronomie und Veranstaltungen. Die Wiener Zeitung «Der Standard» schreibt dazu am Montag:

«Die Strategie der Politik ist ja, das Wort «Impfpflicht» zu vermeiden - und dennoch so viele Menschen wie möglich zum Impfen zu motivieren. (...) Ist es nun gelungene Überzeugungsarbeit, wenn sich mehr Menschen für die Erstimpfung entscheiden? Wahrscheinlich nicht. Viele holen sich ihre Erststiche ja nicht, weil sie jetzt erkannt hätten, dass ihnen die Impfung nützt; und wohl auch nicht als Solidaritätsbeitrag zur Pandemiebekämpfung. Sie lassen sich impfen, weil ungeimpft sein einfach unbequem ist. Man will ja abends ins Gasthaus gehen. Impfpflicht also durch die Hintertür. Oder auch durch die Gasthaustür.»