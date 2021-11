Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.21 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

«Rossijskaja»: Russland könnte bei Klimakonferenz hart auftreten

MOSKAU: Zur Weltklimakonferenz in Glasgow schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag über Moskaus Auftreten:

«Europa, das vor allem aufgrund seiner unüberlegt schnellen Abkehr von fossilen Energieträgern in diesem Jahr mit einer schweren Energiekrise konfrontiert ist, erwartet von unserem Land eine Erhöhung der Gas- und Kohlelieferungen, hat bislang aber keinerlei entgegenkommende Schritte unternommen. (...)

Russland wird sich Europas grüner Agenda wohl kaum widersetzen, insbesondere, da es selbst eine CO2-Neutralität bis 2060 plant. Aber es kann bei dem Gipfel in Glasgow durchaus hart für seine Positionen einstehen, da die Haushaltseinnahmen unseres Landes von der Öl-, Gas- und Kohleförderung abhängen - und auch von deren Export.»

«Die Presse»: Positive Entwicklungen beim Klimaschutz

WIEN: Zur Weltklimakonferenz in Glasgow stellt die Wiener Zeitung «Die Presse» fest, dass sich viel getan hat in Sachen Klimaschutz in den vergangenen 30 Jahren:

«War Klimaschutz Anfang der 1990er-Jahre noch ein Nischenthema für einzelne Aktivisten und Umweltpolitiker, ist er heute allgemeiner Standard. Das gilt auch für Firmenzentralen und vor allem die Finanzmärkte. Investiert wird zunehmend nur noch in nachhaltige Investments. Nicht nur aus Gutherzigkeit, sondern auch aus ökonomischem Kalkül. Ein Investment in fossile Energieträger kann sich in einer Welt, in der diese nicht mehr verbrannt werden dürfen, als ziemlicher Flop herausstellen.

In Summe gibt es also auch viele positive Entwicklungen. Und die Menschheit hat in der Geschichte schon oft bewiesen, dass sie für Veränderungen manchmal länger braucht, diese dafür dann umso konsequenter umsetzt. Das dürfte auch beim Klimaschutz der Fall sein. Es ist also nicht falsch, positiver in die nächsten 30 Jahre zu schauen als auf die vergangenen 30 Jahre zurück.»