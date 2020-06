Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.20 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

«La Vanguardia»: Trump könnte Bolton-Buch zu seinen Gunsten nutzen

MADRID: Zum Enthüllungsbuch von Ex-US-Sicherheitsberater John Bolton schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Bolton wirft dem US-Präsidenten (Donald Trump) vor, dass er die gesamte US-Außenpolitik seinen persönlichen Interessen unterordnet (...) Die Memoiren könnten die derzeit aufgrund der Wirtschaftskrise, des Coronavirus und der Antirassismusproteste schlechte Situation von Trump weiter verschlimmern. Aber sie könnten vom Präsidenten auch dazu benutzt werden, um seinen Wählern weiß zu machen, dass die politischen Gegner und frühere Mitarbeiter nur darauf aus sind, ihn in Verruf zu bringen.»

«La Stampa»: Niederlage Trumps nicht mehr unmöglich

ROM: Zur Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump in Tulsa schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» am Montag:

«Wer nun in der (enttäuschenden) Veranstaltung eine sichere Niederlage Trumps im November hineinliest, könnte irren. Wie im Jahr 2016, als Hillary Clinton einen ähnlichen Vorteil hatte und den Sieg für selbstverständlich hielt. In Tulsa hat (Trump) reagiert, in dem er China die Schuld an dem Virus zuschob, er nutzte die Proteste, um sich als Verfechter von Recht und Ordnung zu präsentieren, und er verspottete Bidens körperliche Schwäche. Die Wahl ist noch mehr als vier Monate entfernt, und alles kann sich ändern. Aber eine Niederlage Trumps ist keine unmögliche Annahme mehr.»

«Sme»: Slowakei hat andere Interessen als Babis und Orban

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag zum geplanten EU-Wiederaufbaufonds für die Bewältigung der Corona-Krise:

«Die Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU hat keinen wirklichen Durchbruch gebracht. (Kommissionspräsidentin Ursula) von der Leyens 750-Milliarden-Erneuerungsplan ist von einem Konsens genau gleich weit entfernt wie am Tag seiner erstmaligen Bekanntgabe. (...) Neben den «Sparsamen Vier» aus Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden stellt sich (der tschechische Regierungschef Andrej) Babis dagegen. Er will sich nicht damit abfinden, dass (...) Italiener und Spanier die größten Empfänger bleiben. Die Slowakei sollte in ihrem nationalen Interesse auch gegen Babis den 750-Milliarden-Erneuerungsplan unterstützen. (...)

Der nächste Interessenskonflikt der Slowakei gegenüber Babis und (dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor) Orban zeigt sich in der Absicht der EU-Kommission, die Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundsätze als Kriterium für die Zuteilung von EU-Geldern zu machen. Das slowakische Außenministerium hat hier bereits seine Zustimmung signalisiert, dabei ist gerade dieses Kriterium ein rotes Tuch für die anderen drei Mitglieder der Visegrad-Gruppe (Tschechien, Ungarn und Polen).

Ob (der neue slowakische Regierungschef Igor) Matovic der Stellungnahme seines eigenen Außenministeriums folgt oder einen Mittelweg zwischen der EU-Kommission und den Visegrad-Partnern sucht, was in Wirklichkeit kaum möglich ist, wird eine Grundsatzfrage der künftigen slowakischen Außenpolitik werden.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Lukaschenkos Hauptgegner bei der Wahl

MOSKAU: Vor der Präsidentenwahl in Belarus hat Staatschef Alexander Lukaschenko seinen finanzkräftigen Gegner Viktor Babariko festnehmen lassen. Dazu schreibt die russische «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Lukaschenko hatte noch nie einen so starken Gegner wie Babariko. In den Wahlkämpfen zuvor gab es nie eine solche Konstellation. Normalerweise gestatten die Behörden einige Wahl-Freiheiten. Doch dann zählten sie letztlich die Stimmen so aus, wie sie wollten. Experten führen die Änderung der Taktik auf die Tatsache zurück, dass Lukaschenko verstanden hat, dass er nicht mehr die Unterstützung der Mehrheit im Land genießt, und wie gefährlich sein Gegner ist. Beobachter rechnen damit, dass er nun zu den extremsten Maßnahmen greifen wird. (...) Das Land und seine Macht zu erhalten, das sind für den Präsidenten zwei identische Vorstellungen geworden.»

«De Tijd»: Zweite Welle wäre ein Albtraum

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Montag die erneuten Ausbrüche des Coronavirus in Deutschland:

«Bei der Bekämpfung des Coronavirus war Deutschland mit seinem Herangehen der Musterschüler Europas. Die medizinische Versorgung war schlichtweg hervorragend, die Erkennung des Virus mit Hilfe von Tests war von Anfang an gut und so gab es - gemessen an der Größe des Landes - relativ wenige Opfer. Auf dem Gebiet der Wirtschaft traf Deutschland eine ganze Reihe von Maßnahmen, um Unternehmen und den Arbeitsmarkt zu stützen.

Und jetzt das. Deutschland muss nun beweisen, dass mit einem guten Testregime und der effektiven Aufspürung lokaler Ausbruchsherde kein neuer Lockdown notwendig ist. (...)

Das Aufflackern der Infektionen in Deutschland macht auf schmerzliche Weise bewusst, dass die befürchtete «zweite Welle» hinter jeder Ecke lauert. Das würde ein Albtraum werden. Bleibt Deutschland das Vorbildland oder strauchelt es an diesem kritischen Punkt? In diesem Fall dürfte ganz Europa schwere Monate vor sich haben.»

«De Telegraaf»: Skandalöses Fehlverhalten bei Demo

AMSTERDAM: Zu den Unruhen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Den Haag meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Montag:

«Vor nicht allzu langer Zeit sahen wir Virologen, Ärzte und Krankenpfleger als Helden an, für die wir spontan auf die Straße gingen, um zu applaudieren. (...) Dieselben Helden mahnen noch immer zur Vorsicht, wenn es um unsere Umgangsformen geht, weil sonst eine zweite Corona-Welle droht. Es ist befremdlich, dass Menschen jetzt auf die Straße gehen, um lockerere Regeln zu fordern. Natürlich darf man demonstrieren, aber ein solches Fehlverhalten, wie am Sonntag in Den Haag, ist einfach nur skandalös.»

«NZZ»: Staatsfeindlichkeit mancher Migranten offen ansprechen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die gewalttätigen Ausschreitungen in Stuttgart:

«In Stuttgart haben junge Männer randaliert, von denen augenscheinlich viele einen Migrationshintergrund haben. Aus ihrer Verachtung für den deutschen Staat haben sie keinen Hehl gemacht. Auch ihr Ton war nicht neu. Man kennt die Flüche und Drohungen gegen die Polizei aus dem migrantisch dominierten deutschsprachigen Gangsta-Rap und vom Auftreten der Zehntausende Mitglieder zählenden kriminellen Clans.

Doch während die etablierten politischen Kräfte der Bundesrepublik zu Recht wachsam auf die Gefahr gewaltbereiter Rechtsextremisten schauen und zumindest Union und FDP auch den Linksextremismus in den Blick nehmen, herrscht in diesem Bereich eine große Sprachlosigkeit - in welche die AfD mit ihren dumpfen Pauschalurteilen stößt.

Die bürgerlichen und moderat linken Kräfte des Landes wären gut beraten, die Staatsfeindlichkeit eines Teils der jungen migrantischen Männer endlich anzusprechen.»

«Le Figaro»: Enttäuschung für Trump

PARIS: Die Wahlkampfveranstaltung des US-Präsidenten Donald Trump am vergangenen Wochenende kommentiert die französische konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Montag:

«Der amerikanische Präsident (...) hatte einen Rekordzulauf für seine erste große Wahlkundgebung seit drei Monaten versprochen. Dieses Wochenende hat er es in Tulsa (im US-Bundesstaat) Oklahoma nicht geschafft, den Saal zu füllen (...), und scheint Schwierigkeiten zu haben, neuen Schwung zu bekommen.

Als Kandidat für ein zweites Mandat reiht der Präsident bei seiner beispiellosen Kampagne, die von der Covid-19-Pandemie und einer schweren Wirtschaftskrise geprägt ist, eine Enttäuschung an die nächste. (...) Während Amerika unter den letzten Worten von (George) Floyd «I can't breathe» (Ich kann nicht atmen) vibriert, ist es mehr als vier Monate vor der Wahl noch zu früh, um sagen zu können, ob Trump nur ein Luftloch durchquert oder vom Atemstillstand bedroht ist.»

«Dagens Nyheter»: Schwedens Arroganz schreckt das Virus nicht ab

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise:

«Schwedens Corona-Handhabe ist die ganze Zeit verwirrend gewesen. Warum mussten Auslandsreisende nach den Ferien wieder zur Schule und zur Arbeit gehen? Wie konnten wir uns sicher sein, dass sich die Infektionen nur durch Personen mit deutlichen Symptomen ausbreiten? Als Erklärung unserer international einzigartigen Strategie heißt es: Wir sind die besten, weil wir Schweden sind. Aber es gibt schlechte Nachrichten: Das Coronavirus lässt sich weder von Arroganz noch von Selbstzufriedenheit abschrecken. Es verbreitet sich trotzdem. Und dazu wird Schweden früher oder später Stellung beziehen müssen.»

«The Guardian»: Attacke gegen Strafgerichtshof könnte USA schaden

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Montag die von den USA gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag angedrohten Sanktionen:

«Der Angriff der USA gegen den Internationalen Strafgerichtshof ist nicht nur eine Attacke gegen eine wertvolle und notwendige Institution. Es ist ein Angriff gegen die Menschenrechte als solche und gegen die Opfer, die entsetzliche Misshandlungen erlitten haben. Die Trump-Administration verhängt Sanktionen nicht gegen jene, die Gräueltaten begangen haben, sondern gegen jene, die solche Verbrechen untersuchen. (...)

Der Internationale Strafgerichtshof ist mit der vielleicht größten Herausforderung in seiner fast zwanzigjährigen Geschichte konfrontiert. Doch am Ende könnte dieser Angriff - wenngleich Trump und seine Regierung das so nicht erwarten werden - Amerikas Reputation und Autorität mehr schaden als jener des Gerichtshofes.»

«Tages-Anzeiger»: Ruinöser Wettbewerb um das billigste Fleisch

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag den massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies:

«Die deutsche Fleischindustrie ist ganz auf billige Massenproduktion und den Export getrimmt. Allein bei Tönnies in Rheda arbeiten 7000 Leute und zerlegen 50.000 Schweine - pro Tag.

Damit lässt sich nicht nur viel Geld verdienen, auch die meisten Konsumenten sind damit höchst zufrieden: Schinken, Schnitzel und Wurst können ihnen gar nicht billig genug sein. So spielt sich der ruinöse Wettbewerb um das billigste Fleisch auf dem Rücken von Tieren und Wanderarbeitern ab. Um ihr Wohl kümmern sich allenfalls Vegetarier, Tierschützer oder Gewerkschaften.

Auch Schweizer kaufen gerne jenseits der Grenze billiges Fleisch und wundern sich, warum es zu Hause oft doppelt oder dreimal so viel kostet. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Strukturen: eher kleinteilige, an Qualität orientierte Landwirtschaft hier, großindustrielle Massenproduktion dort.»