Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

04.10.21

«Nepszava»: Wahlsieg von Scholz beflügelt Europas Sozialdemokraten

BUDAPEST: Die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Montag das Comeback sozialdemokratischer Parteien in Deutschland und anderen europäischen Ländern:

«Die unerwartete Wende brachte die Corona-Pandemie. Werte wie die soziale Lage des Individuums oder die soziale Gerechtigkeit, die zuvor in den Augen vieler an Relevanz verloren hatten, aber zu den Kernthemen der Sozialdemokraten gehören, waren plötzlich wieder wichtig. Genauso, wie der Umweltschutz. Viele trauen nicht nur den Grünen, sondern auch den Sozialdemokraten zu, dass sie den Kampf gegen den Klimawandel aufnehmen können. (...) Der Wahlsieg von (Olaf) Scholz vermag wiederum den europäischen Sozialdemokraten enormen Schwung zu verleihen. Wenn er wirklich Bundeskanzler wird und sich ein ähnliches, auf ganz Europa ausstrahlendes Charisma wie Angela Merkel anzueignen vermag, dann könnten die Sozialdemokraten mit der Zeit erneut Europas dominierende Parteienfamilie werden.»

«Kommersant»: Saakaschwilis Rückkehr hat seiner Partei nicht genützt

MOSKAU: Zur Festnahme des Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili kurz vor der Kommunalwahl in der Südkaukasus-Republik Georgien schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«In Georgien fanden am Samstag Kommunalwahlen statt, die ohne die Einmischung des Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili kaum Beachtung gefunden hätten. Der extravagante Politiker hoffte, dass seine Rückkehr in das Land die Wählerschaft der von ihm gegründeten Vereinigten Nationalen Bewegung mobilisieren würde.

Doch seine Hoffnungen erfüllten sich nicht: Die Partei erzielte nur drei Prozent mehr als bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr. Die (Regierungs-)Partei Georgischer Traum behielt die Oberhand. Die wichtigste Machenschaft in der georgischen Politik ist nun das Schicksal von Herrn Saakaschwili. Kaum jemand zweifelt daran, dass er wegen zahlreicher Strafsachen keine Haftstrafe verbüßen wird.»

«NZZ»: China will Taiwans Militär zermürben

ZÜRICH: Zu den militärischen Drohgebärden Chinas gegen Taiwan schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Die jetzige Strategie der Chinesen zielt nicht zuletzt darauf ab, Taiwans Militär mit der fast täglichen Entsendung von Kriegsflugzeugen zu zermürben und in konstante Anspannung zu versetzen. Insbesondere die großangelegten Nachtflüge haben eine einschüchternde Wirkung - auch psychologisch. (...)

Umso stärker ist Taipeh also vom Sicherheitsschirm Washingtons abhängig. Doch ob die USA im Ernstfall tatsächlich eingreifen würden, ist keineswegs erwiesen. Die jetzigen Flugmissionen Chinas sind auch als Warnung an die internationale Gemeinschaft gedacht, sie solle Taiwan nicht weiter unterstützen. Jüngst hatte China die litauische Botschafterin in Peking ausgewiesen, nachdem Vilnius und Taipeh gegenseitig inoffizielle diplomatische Vertretungen eröffnet hatten. Mit entsprechender Sorge beobachtet die Pekinger Führung den nächsten hochrangigen Besuch in Taiwan: Am Montag soll eine Delegation des französischen Senats dort eintreffen.»

«LA Times»: Ölbohrungen an der US-Küste müssen gestoppt werden

LOS ANGELES: Vor der Küste Kaliforniens hat sich wegen eines Lecks in einer Pipeline ein Ölteppich im Meer gebildet. Nach Angaben der Behörden sind mehr als 475.000 Liter Öl ausgetreten. Dazu schreibt die «Los Angeles Times» am Montag:

«Die Küste von Orange County ist das jüngste Opfer der gefährlichen Abhängigkeit der Nation vom Öl. (...) Die USA müssen die Ölbohrungen an der Küste beenden. In den Bundesgewässern vor der kalifornischen Küste befinden sich etwa 23 Öl- und Gasbohrplattformen. (...) Dieser Ölteppich stammt von einer Plattform namens Elly, die 1980 errichtet wurde. (...) Umweltschützer warnen seit langem davor, dass die veralteten Öleinrichtungen vor der Küste ein ernsthaftes Risiko darstellen, und ein Aktivist bezeichnete sie als «Zeitbomben». (...)

Dieser Ölteppich zeigt, dass die Bedrohung der Küstengebiete nicht nur hypothetisch ist und dass wir viel schneller handeln müssen, um die Ölbohrungen an der Küste einzustellen.»

«Der Standard»: Pro Life - bis zum Tod

WIEN: Über die Diskussion über das Recht auf Abtreibungen in den USA schreibt die Wiener Tageszeitung «Der Standard»:

«Abtreibungen sollen verboten werden, damit Babys leben können, argumentieren «Pro Life»-Unterstützer. Was Schwangerschaftsabbrüche wirklich verhindern würde, wären ein kostenloser Zugang zu Verhütungsmitteln sowie bessere Bedingungen für Elternschaft, etwa längere und bezahlte Karenzzeit oder sichere Kinderbetreuungsplätze.

Verbote hingegen verhindern keine Abtreibungen, sie drängen Schwangere nur zu illegalen Eingriffen, machen sie gefährlicher. Betroffene mit genug Geld reisen in andere Bundesstaaten, wo Abtreibungen legal sind. Ärmere, vor allem Women of Color, müssen hingegen ihr Leben aufs Spiel setzen.»