Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.21 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

«Wall Street Journal»: US-Grenzchaos erschwert Einwanderungsreform

NEW YORK: Zum Migrantencamp in der US-Kleinstadt Del Rio an der Südgrenze zu Mexiko und den Massenabschiebungen der USA schreibt das «Wall Street Journal»:

«Wenn Präsident Biden seine Chancen auf eine Einwanderungsreform untergraben wollte, könnte er es nicht besser machen als in seinen ersten acht Monaten im Amt. Die Ansammlung von Tausenden von Haitianern unter einer Brücke in der Nähe von Del Rio, Texas, in den vergangenen Tagen ist das jüngste Beispiel für das Versagen der Regierung und abartiger Anreize, die zu einem Chaos an der Grenze führen. (...)

Die Biden-Regierung behauptet immer wieder, die Grenze sei geschlossen, aber das spielt keine Rolle, wenn sie nicht daran arbeitet, die Gesetze zu ändern. Das Weiße Haus wird das nicht tun, weil es Angst hat, die Linken unter den Demokraten zu verärgern, die wollen, dass jeder Migrant jederzeit und aus jedem Grund in die USA einreisen kann. Dies ist politisch nicht tragbar, da es die Migranten und die Grenzgemeinden in Bedrängnis bringt. Es wird auch dazu führen, dass die Bevölkerung den Politikern hinsichtlich einer vernünftigen Einwanderungsreform, die mehr legale Einwanderung im Austausch für eine striktere Absicherung der Grenzen ermöglichen würde, weniger vertrauen dürfte.»

«Der Standard»: Die EU muss selbstständig werden

WIEN: Die Wiener Tageszeitung «Der Standard» kommentiert die Beziehung zwischen den USA und Europa am Montag:

«Eine richtige Partnerschaft sieht anders aus, das belegt nun auch der Aukus-Deal. Das Indopazifik-Sicherheitsbündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien, um China im Zaum zu halten, brüskiert vor allem Frankreich aufgrund des geplatzten Milliarden-U-Boot-Deals. Doch auch die EU wurde überrascht, wie der Außenbeauftragte Josep Borrell zugab.

Nun gibt es für die EU zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren: weiter von der Politik im Weißen Haus abhängig sein. Oder sich emanzipieren und außenpolitisch selbstständig werden. Doch dafür müssen die EU-Mitgliedsstaaten auch Kompetenzen an Brüssel abgeben, etwa in Sachen Streitkräfte. Es liegt also an Berlin, Paris, Rom und Co. Will man in Zukunft in Sachen Weltpolitik mitreden, ist die Wahl klar.»