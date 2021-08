Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«El País»: Europa darf afghanische Helfer nicht im Stich lassen

MADRID: Zum Sondertreffen der EU-Innenminister am Dienstag in Brüssel über mögliche Auswirkungen der Entwicklungen in Afghanistan auf Migrationsbewegungen in Richtung Europa schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die Versuchung, die Grenzen völlig abzuschirmen, ist inzwischen mehr als das: In Ländern wie Griechenland werden bereits Zäune hochgezogen. Das ist aber nicht das einzige, was derzeit wächst. Auch ein Egoismus, der mit der besten europäischen Tradition unvereinbar ist, nimmt zu. (Der französische Präsident) Emmanuel Macron hat eine frühe und sehr besorgniserregende Einschätzung abgegeben und die Flüchtlinge als Bedrohung bezeichnet. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war noch egoistischer und radikaler: In seinem Land gebe es für niemanden mehr Platz, behauptete er. Angela Merkel zeigte sich dagegen bereit, den Mitarbeitern der internationalen Truppen und Organisationen Asyl zu gewähren. Das ist der Anfang des korrekten Weges. Die EU kann und darf nicht ganze Familien im Stich lassen, die aus Afghanistan fliehen, weil sie jahrelang den Aufbau eines Systems von Werten, Rechten und Freiheiten nach westlichen Standards unterstützt haben.»

«Wedomosti»: USA hätten in neuem Afghanistan-Krieg keine Siegchancen

MOSKAU: Über die Rolle der USA in Afghanistan und über mögliche Perspektiven nach der Machtübernahme der Taliban schreibt die russische Tageszeitung «Wedomosti» am Montag:

«Mehrfach hatten die (früheren) Präsidenten George Bush und Barack Obama ein Ende des Feldzugs gegen die Taliban erklärt. Das letzte Mal verkündete das Weiße Haus 2014 lautstark seinen Sieg (...). Doch es zeigte sich, dass die Taliban sieben Jahre nach dem «Sieg» die Kontrolle über einen Großteil Afghanistans zurückerlangt haben. Die Amerikaner haben zwei Möglichkeiten: Sie können sich entweder zurückziehen (was wie eine Niederlage aussähe) oder versuchen, die Taliban noch einmal zu zerschlagen. (...)

Es ist nicht auszuschließen, dass Bidens Regierung im Jähzorn in Afghanistan zuschlägt. Doch weil Vorstellungen sowohl über Ziel als auch über Mittel fehlen, würde ein solcher Angriff die USA in einem Krieg nicht zum Sieg bringen.

Die Amerikaner haben in Afghanistan die Fehler des British Empire wiederholt, dass die anglo-afghanischen Kriege drei Mal verlor. Und der Hauptgrund war nicht militärischer, sondern politischer Natur: Das afghanische Volk hat eine ihm auferzwungene Regierung nicht angenommen und die Amerikaner - wie auch zuvor die Briten - haben die Afghanen nicht überzeugen können, sie anzunehmen.»

«Lidove noviny»: Neuerliche Militärintervention kommt nicht infrage

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zur Lage in Afghanistan:

«Für die weitere Entwicklung der Sicherheitslage in Afghanistan wird entscheidend sein, ob die Taliban die Terroristen auf ihrem Gebiet langfristig in Schach halten können. Der Westen ist zur Rolle des Beobachters verurteilt. Falls das Land nicht zu einer Basis für den internationalen Terrorismus werden sollte, wird niemand eine neuerliche Militärintervention wagen. Zudem haben unsere Fehler und Fehleinschätzungen dazu geführt, dass den Taliban ein riesiges Arsenal an moderner Ausrüstung in die Hände gefallen ist. Wer würde den Kampf mit einem Gegner aufnehmen wollen, der über Militärtechnik auf vergleichbarem Niveau verfügt?»

«L'Alsace»: UNO muss wieder zum internationalen Gesprächsforum werden

MÜLHAUSEN: Frankreich und Großbritannien fordern mithilfe der UNO eine Sicherheitszone in Kabul zu errichten. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «l'Alsace» am Montag:

«Die Organisation der Vereinten Nationen (UNO) (...) ist schon seit langem nicht mehr dazu in der Lage, Völkermorde, internationale militärische Konflikte, Bürgerkriege oder Stammeskriege zu verhindern. Sie wurde Opfer des Unilateralismus, dem historischen Dogma von China und Russland und seit neustem auch der USA. Letztere sind dabei in Afghanistan mit schlechtem Beispiel vorangegangen, auch bei den Diskussionen mit den Taliban in Katar. Es ist an der Zeit, dass die UNO wieder zum Gesprächsforum für internationale Diplomatie wird. Das wäre eine erste Etappe. Ansonsten hat die Organisation kaum eine Zukunft.»

«Sme»: Wer Corona-Impfung verweigert, bestiehlt die anderen

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag zur Idee von Strafzahlungen für Menschen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen:

«Die amerikanische Fluglinie Delta hat sich zu einem interessanten Schritt entschieden, um ihre Angestellten zur Impfung gegen Covid zu drängen. Ab sofort zahlen ungeimpfte Mitarbeiter eine Strafe von 200 Dollar für jeden Monat, in dem sie die Impfung verweigern. So verrückt das klingen mag, veranschaulicht es dennoch die Belastung, die Impfskeptiker für den Rest der Gesellschaft bedeuten.

Abgesehen von der zufälligen Namensgleichheit mit der sich schnell ausbreitenden Variante des Coronavirus hat Delta starke Beweggründe für eine strenge Haltung zu Covid-19. Denn schließlich hängt der Unternehmenserfolg davon ab, ob sich Passagiere im geschlossenen Flugzeug sicher fühlen.

Eine ähnliche Motivation sollten auch Restaurants, Einkaufszentren, ja sogar ganze Wohnbezirke haben. (...) Auch in öffentlichen Gesundheitssystemen gilt eine ähnliche Dynamik: Wenn die Ausgaben steigen, müssen alle mehr einzahlen oder es entsteht ein Defizit. (...) Wenn also Ihr Nachbar es ablehnt, sich impfen zu lassen, bedeutet das nicht nur unnötige Gesundheitsrisiken und Verlängerung der allgemeinen Unsicherheit, sondern er stiehlt eigentlich auch Geld aus Ihrer Tasche.»

«La Repubblica»: Laschet wenig lebendig bei TV-Triell

ROM: Zum TV-Triell der Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Afghanistan brennt und spaltet die Regierung seit Wochen. Es war unvermeidlich, dass der Konservative Armin Laschet im ersten TV-Schlagabtausch der drei Favoriten im Post-Merkel-Rennen Olaf Scholz bei diesem Thema und in einem für die Sozialdemokraten heiklen Punkt angreifen würde, die seit Jahren bei der Frage, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen kauft, mauern. Aber es war mehr oder weniger der einzige Moment an Lebendigkeit Laschets, der gestern Abend dringend den sozialdemokratischen Herausforderer einholen musste, aber oft in der Ecke landete.»

«NZZ»: Taliban hoffen auf Hilfsgelder

ZÜRICH: In den Medien geben sich die Taliban moderat. Dazu schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Wohlwissend, dass die westlichen Staaten auf die Rechte der Frauen und Mädchen pochen, ließ ein Taliban-Kommandant sich nach der Machtübernahme von einer Journalistin interviewen. Die Bilder wurden verbreitet, während gleichzeitig Berichte auftauchten, wonach afghanischen TV-Moderatorinnen der Zugang zu ihren Arbeitsplätzen verweigert wird.

Wie aus einem Leitfaden für die Beantragung westlicher Hilfsgelder klang der Satz, den der Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid an einer ersten Pressekonferenz nach der Machtübernahme sagte: «Wir wollen auch, dass Frauen arbeiten: Bei der Polizei, im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen, wir brauchen die Frauen dort, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft.»

Politikerinnen, Richterinnen, Journalistinnen, Frauenrechtlerinnen und all jene, die zur Zielscheibe von Taliban-Anschlägen geworden sind, dürften Mühe haben, dies zu glauben. Zumal die Taliban einschränken, dass dies nur gelte, solange das Verhalten der Frauen mit dem Islam vereinbar sei - und dessen Auslegung bestimmen sie.»

«de Volkskrant»: Briten suchen eine neue Rolle

AMSTERDAM: Der US-Rückzug aus Afghanistan habe auch der besonderen Beziehung zwischen den USA und Großbritannien geschadet, heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Den Briten ist klar, dass Joe Biden die Politik des «America First» seines Vorgängers fortsetzt. Bei Donald Trump kam Großbritannien noch an zweiter Stelle. Auf welchem Platz die Briten in Bidens Rangordnung stehen, ist unklar. Für sie fühlt sich das an wie der Verlust ihres engsten Verbündeten. (...)

Der amerikanische Alleingang in Afghanistan hat dem Vertrauen und dem Gefühl einer besonderen Freundschaft geschadet. In dieser Beziehung kann man das vergleichen mit dem Brexit, mit dem Verdruss auf dem europäischen Festland wegen des unerwarteten Austritts der Briten aus der EU.

Jetzt, wo Großbritannien nicht länger die Brücke zwischen Amerika und dem Rest Europas bildet, hat die Suche nach einer anderen Rolle begonnen. EU-Anhänger wie der Ex-Europaminister David Lidington plädierten schon für eine Vertiefung der Beziehungen mit europäischen Ländern, etwa durch die Schaffung einer europäischen Abteilung der Nato. Brexiteers hingegen schauen lieber auf andere englischsprachige Länder wie Kanada, Australien und Neuseeland sowie die größte Demokratie der Welt: Indien.»

«Financial Times»: Laschet fehlt es an Schlagkraft

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Montag den Wahlkampf in Deutschland:

«Dem Wahlkampf fehlte bisher die substanzielle Debatte, die angesichts der zahlreichen Herausforderungen des Landes angebracht wäre. Aber wenigstens hat er die Dramatik eines ungewissen Ausgangs. Nach dem Wahltag am 26. September sind mehrere Koalitionsvarianten möglich. Die Aussicht auf eine Regierung ohne die Christdemokraten von Angela Merkel ist nun real. Es ist nicht die reibungslose politische Nachfolge, die sich die scheidende deutsche Bundeskanzlerin erhofft hatte.

Die Ungewissheit hat viel mit der Schwäche von Armin Laschet zu tun, dem Kanzlerkandidaten von Merkels CDU und ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU. Wenn Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, geglaubt hat, er könne Merkels unaufgeregten Zentrismus kopieren und so zum Sieg segeln, hat er sich geirrt. Die Deutschen scheinen von seiner Farblosigkeit abgestoßen zu sein. Seinem Wahlkampf fehlt es an Schlagkraft. Unter Laschets Führung scheinen der CDU nach 16 Jahren an der Macht die Ideen ausgegangen zu sein.»