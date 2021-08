Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Berliner Morgenpost» zu Afghanistan

Angesichts des völlig aus dem Ruder laufenden US-Abzugs muss man die Frage stellen: Was ist eigentlich mit dem Außenpolitik-Profi Joe Biden los? Der US-Präsident hatte immer wieder intoniert: «Die Vereinigten Staaten sind auf der Weltbühne zurück, Multilateralismus und die Abstimmung mit den Verbündeten stehen ganz oben.» Doch die Wirklichkeit in Afghanistan sieht völlig anders aus.

Die USA ziehen ihre Soldaten überstürzt ab und stoßen die Allianzpartner vor den Kopf. Im Westen muss man sich die Frage stellen: Wie sehr kann man sich auf das Wort aus Washington verlassen? Europa wäre gut beraten, die Afghanistan-Misere als Weckruf zu betrachten. Die USA bleiben zwar als transatlantischer Partner wichtig. Aber die EU muss stärker werden: als politischer, als wirtschaftlicher - und als militärischer Akteur.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu Abschied von Sieben-Tage-Inzidenz

Als sich Bund und Länder vor zwei Wochen zum Gipfel trafen, ging es schon einmal um die Zukunft der Inzidenz.

Die Regierungschefs hätten sich an diesem Tag nicht einmal ein völlig neues Konzept ausdenken müssen. Zahlreiche Fachleute (...) hatten ihre Ideen längst vorgestellt. Diskutiert wurde zum Beispiel, die alten Inzidenzen zu erhöhen oder sie um neue Indikatoren zu erweitern. Ideen waren da. Fehlte den Regierenden Mut zur Einigung? Oder der Wille? Dass Jens Spahn nun in erster Linie auf den Anteil der Infizierten schauen will, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist richtig. Das Robert Koch-Institut gibt bereits täglich eine sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz für Deutschland an. Am Montag lag der Wert bei 1,28. Wie viel ist zu viel? Diese Frage muss die Regierung schnell beantworten.

«Rzeczpospolita»: Großmachtstreben hinter deutscher Russlandpolitik

WARSCHAU: Zur deutschen Russlandpolitik meint die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Nur noch 15 Kilometer fehlen zur Beendung der Pipeline Nord Stream 2, der Krieg mit der Ukraine hängt immer noch am seidenen Faden, und am Horizont kann man schon eine neue Flüchtlingskrise sehen, die Russland und Belarus als Element ihrer hybriden Kriegsführung gegen die EU betrachten. Was treibt die deutsche Russlandpolitik an? Oft wird gesagt, dass es um wirtschaftliche Interessen geht, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Merkel sagte (bei ihrem jüngsten Besuch) in Moskau, Nord Stream 2 sei ein europäisches Projekt. Man kann das als blanken Hohn auffassen, aber es zeigt die Art, wie Berlin über Russland als Grundlage seiner Politik in Europa denkt. Seit 300 Jahren behandelt Berlin seine Beziehungen zu Russland als Weg, um die eigene Großmachtstellung in Europa auszubauen.»

«Trud»: Afghanistan - Friedhof der Imperien

SOFIA: Zum Abzug der USA aus Afghanistan schreibt am Montag die bulgarische Zeitung «Trud»:

«Ea gibt ein populäres Klischee: Afghanistan ist der Friedhof der Imperien. Danach beginnt der Untergang aller globalen Mächte - vom Britischen Königreich über die UdSSR (Sowjetunion) bis nun zu den USA - mit einem Scheitern im afghanischen Staub. (...) Das Szenario ist immer das gleiche: Ein Faktor aus dem Ausland setzt mit Stärke einen heißen Frieden zwischen den kämpfenden Stämmen durch, beginnt sie zur Versöhnung zu bewegen, schafft Institutionen als Raum für Dialog und Konfliktlösung, gießt Geld in eine lokale Elite mit der Hoffnung, eine Bevölkerungsschicht zu schaffen, die in der Lage ist, die Macht in einem konsolidierten Staate zu halten. Und in dem Augenblick, als die Subvention und die politische Unterstützung eingestellt wird, bricht alles innerhalb weniger Stunden zusammen.»

«De Standaard»: Laschet glaubt an sich als «Comeback Kid»

BRÜSSEL: Zum Wahlkampf von CDU/CSU heißt es am Montag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Die Union fällt in den Umfragen zurück und das bereitet den Christdemokraten Kopfzerbrechen. Sie befürchten, dass sie in der kommenden Legislaturperiode auf die Oppositionsbänke verbannt werden. Das ist schmerzhaft für eine Partei, die die deutsche und europäische Politik der letzten anderthalb Jahrzehnte bestimmt hat. (...)

Armin Laschet selbst scheint sich vorerst keine Sorgen zu machen. Er glaubt nicht an die Vorhersagekraft von Umfragen und ignoriert den Schlamm, den die Medien über ihm auskippen. Er fände es nur schade, dass sein Vater sich die Kritik an seinem Sohn zu Herzen nehme, sagte er letzte Woche. Laschet ist zuversichtlich, dass er seinem Spitznamen «Comeback Kid» wieder gerecht werden wird. Der Mann hat sich schon oft aus einer aussichtslosen Lage befreit. Doch immer weniger Menschen teilen seinen Optimismus, denn bisher hat er mehr Kritik als Lob erhalten.»

«Times»: Westen muss Notleidenden in Afghanistan helfen

LONDON: Zu den Folgen des Rückzugs der USA aus Afghanistan meint die britische Zeitung «The Times» am Montag:

«Die USA haben diese Krise verursacht, und die westlichen Demokratien können sich nicht davor drücken, sie durch schnelle Maßnahmen und materielle Großzügigkeit zu überwinden. Die Folgen eines Scheiterns wären schwerwiegend. Einheimische Kräfte würden bei jedem künftigen Nato-Einsatz zögern, Hilfe zu leisten, wenn sie befürchten müssten, im Stich gelassen zu werden. Und der Ruf dieses Landes und anderer freier Nationen würde dauerhaft beschädigt werden.

An die traumatische Evakuierung von Saigon durch die USA im Jahr 1975 ist oft erinnert worden, aber Großbritannien hat seine eigenen Präzedenzfälle, insbesondere den Massenexodus von Briten und Indern aus Burma (heute Myanmar) nach der japanischen Invasion im Jahr 1942. (...) So etwas darf sich nicht wiederholen. Wenn Kabul den Taliban überlassen werden soll, dann müssen Regierungen, Streitkräfte und Hilfsorganisationen der Aufgabe gewachsen sein, die Opfer zu retten.»

«Kommersant»: Merkel in Ukraine in schwieriger Situation

MOSKAU: Zum Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew am Sonntag schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Merkel hat ihren Abschiedsbesuch in der Ukraine absolviert, der für sie ganz und gar nicht leicht war. Sie war in einer schwierigen Situation, weil Kiew den Minsker Friedensplan für die Ostukraine faktisch ablehnt und aktiven Widerstand leistet gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2. Die Kanzlerin musste ihr politisches Erbe schützen. Kiew aber fordert Sicherheitsgarantien nach der Inbetriebnahme der Gasleitung und verschärft seine Haltung in der Ostukraine.

Nach Meinung von Experten hätte Merkel in dieser Situation den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj deutlich warnen sollen, dass bei einer Eskalation mit Moskau neue Probleme drohen und dass es zu den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich keine Alternative gibt. Öffentlich klar gemacht hat das die Kanzlerin allerdings nicht. Bei ihrem Abschied hat Merkel der Ukraine nichts versprochen - außer den Minsker Friedensplan.»

«Nepszava»: Unionsparteien in Panik

BUDAPEST: Zu den schlechten Umfragewerte der Union schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«In einer atemberaubenden Aufholjagd brachte Olaf Scholz die SPD nach vorne. Während Laschet und Annalena Baerbock mehrere Fehler begingen, erscheint der Bundesfinanzminister neben ihnen außerordentlich glaubwürdig und professionell. Sogar ein Wahlsieg der Sozialdemokraten ist nicht mehr ausgeschlossen.

Die CDU hat die Freundschaft mit der FDP aufgekündigt. Die Christdemokraten warnen: Wer FDP wählt, stimme für eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Das ist eine starke Übertreibung, denn die Liberalen gingen viel lieber mit der CDU/CSU zusammen. Aber auch daran sieht man: In den Unionsparteien herrscht eine Panik, wie sie in der Merkel-Ära undenkbar gewesen wäre.»

«Le Parisien»: Hohe Impfquote in Frankreich macht Mut

PARIS: Zur positiven Entwicklung der Impfkampagne in Frankreich schreibt die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Montag:

«Die Zahl der gegen Corona geimpften Personen ist stark gestiegen: 47 Millionen Franzosen haben ihre erste Dosis erhalten, womit wir die Schwelle von 70 Prozent der Bevölkerung überschritten haben. In Prozent sind das so viele wie in Großbritannien, aber mehr als in Israel, den Vereinigten Staaten oder Deutschland. Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass die Öffentlichkeit davon überzeugt war, wir landeten auf einem der letzten Plätze, hoffnungslos abgehängt von den Amerikanern oder den Engländern, die die Impfstoffe mit entdeckt haben.

Diese positiven Überraschungen sollten uns dazu anhalten, weniger schnell dem Pessimismus zu verfallen, der zu einem Volkssport geworden ist. Natürlich bleiben diese Indikatoren weiterhin anfällig. Ihre Stabilität hängt von der Entwicklung der Epidemie und der Delta-Variante ab, die mit Sicherheit noch eine Weile bleiben wird.»

«La Repubblica»: China bereit für Kompromiss mit Taliban

ROM: Zum Verhältnis zwischen China und Afghanistan schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Das Drama, das sich gerade in Kabul abspielt, erzählt eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist, aber entlang unvorhersehbarer Wege wieder angefangen hat. In wenigen Tagen wurde das islamische Emirat Afghanistan wiedergeboren, auf dem Flughafen von Kabul kommt es zu einer humanitären Katastrophe und gleichzeitig beobachten wir, wie sich Russland und China als Hauptgesprächspartner des neuen Taliban-Regimes positionieren.

China ist bereit, das Regime anzuerkennen, um Afghanistan in den chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor aufzunehmen, das Projekt der Neuen Seidenstraße zu stärken und zwischen Peking und Istanbul einen Einflussbereich mit autoritären und islamistischen Merkmalen ohne Unterbrechung zu schaffen. Der Kompromiss zwischen China und Kabul ist klar: Infrastrukturinvestitionen im Austausch für die Ausbeutung des afghanischen Untergrunds und Schweigen über die Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang.

«Tages-Anzeiger»: Scholz und Laschet kämpfen in der Mitte

ZÜRICH: Zum Wahlkampf in Deutschland heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Vizekanzler Scholz inszeniert sich in seiner spröden Art als legitimer Nachfolger Merkels - die Rolle, die der Mitte-Politiker Laschet eigentlich für sich selbst reserviert sah. Scholz bietet Laschet nur wenig Angriffsfläche - sieht man von der linken Garde ab, die hinter dem Sozialliberalen die Partei beherrscht. Beide kämpfen in der Mitte um dieselben Wählerinnen und Wähler. Und Scholz zieht dabei derzeit mehr von ihnen auf seine Seite als sein Konkurrent.

Mittlerweile haben drei von vier Deutschen eine schlechte Meinung von Laschet, nur jeder sechste glaubt, dass sich daran bis zur Wahl noch etwas ändern wird. (...)

Ob Laschet den Abwärtstrend noch zu wenden vermag, ist nicht sicher. Gewiss ist nur, dass in fünf Wochen noch viel passieren kann. Am kommenden Sonntag findet bereits die erste der insgesamt drei Kandidatendebatten statt, die im Fernsehen ausgetragen werden. Für Laschet ist das Format der TV-Debatte, in dem er bisher nur sporadisch überzeugte, in der derzeitigen Lage eher eine Chance als eine Gefahr. Die Erwartungen an ihn liegen so tief, dass er sie fast nur übertreffen kann.»

«NZZ»: Scholz ist kein Charismatiker

ZÜRICH: Zum Wahlkampf des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Wahlen werden in der Mitte gewonnen, lautet ein Bonmot in der deutschen Politik. So abgedroschen der Spruch auch sein mag, auf die SPD trifft er zu: Alle drei Kanzler, welche die Partei in der Geschichte der Bundesrepublik stellte, wirkten weit über das eigene Milieu hinaus, während die Genossen selbst gelegentlich mit ihnen fremdelten. Das war bei Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder so, und bei Scholz wäre es nicht anders, sollte er im Herbst tatsächlich ins Kanzleramt einziehen.

Eines aber wäre neu: Scholz wäre der erste sozialdemokratische Kanzler, der kein Charismatiker ist. Manche meinen, er wäre der eigentliche Erbe Angela Merkels. Das muss ihm in Deutschland, wo Seriosität mehr zählt als Ausstrahlung, nicht schaden.»

«Wall Street Journal»: US-Abzug zu Bedingungen der Taliban

NEW YORK: Zur Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Kabul schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«Das US-Militär ist stark genug, um den Taliban bessere Bedingungen vorzuschreiben. Doch die andere Realität ist, dass Herr Biden zu risikoscheu ist, um dies zu tun. Stattdessen evakuieren die USA zu den Bedingungen der Taliban.

Der 31. August war das Datum, das Biden für den Abzug des Militärs festgelegt hatte, als er glaubte, der Abzug würde glattgehen. (...) Bis zum 31. August ist es nur noch etwas mehr als eine Woche. Beim derzeitigen Tempo und den von den Taliban geschaffenen Hindernissen ist es schwer zu glauben, dass die Evakuierung von Amerikanern, Ausländern und afghanischen Verbündeten so schnell abgeschlossen sein wird.

Es stellt sich die berechtigte Frage, ob der Präsident einfach plant, am 31. August den Sieg zu verkünden und zu behaupten, alle seien raus. In der Zwischenzeit demütigt Biden die USA und lässt sich selbst schwach und realitätsfremd aussehen.»