Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.21 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«Wall Street Journal»: US-Abzug ist humanitärer Alptraum für Afghanen

NEW YORK: Zum Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan schreibt die US-Zeitung «Wall Street Journal» am Montag:

«Die Biden-Regierung beharrt weiterhin darauf, dass die Diplomatie die einzige Lösung in Afghanistan sei. Die Taliban haben andere Vorstellungen, während ihr militärischer Vormarsch sich auf ein immer größeres Territorium in Afghanistan erstreckt (...).

Mit Ende der amerikanischen Luftunterstützung Ende August werden weitere Städte fallen, und das Blutbad wird eskalieren. Die Präsenz der Alliierten in Afghanistan hat es nicht geschafft, den Taliban-Aufstand zu beenden. Die Fortsetzung der Luftunterstützung und die Beibehaltung von einigen tausend Soldaten und Auftragnehmern hätte jedoch den strategischen und humanitären Alptraum verhindert, der sich jetzt abspielt und wahrscheinlich weit über Afghanistan hinaus Folgen haben wird.

Extremisten führen keine Kriege, weil sie eine diplomatische Lösung wollen. Sie kämpfen, weil sie gewinnen und dem Verlierer ihre Bedingungen aufzwingen wollen. Das ist, was die Taliban jetzt tun, nachdem Präsident Biden den militärischen Rat ignoriert und sich so leichtsinnig und ohne Plan zur Verhinderung einer Katastrophe zurückgezogen hat.»

«Svenska Dagbladet»: Parallelen zwischen Baltikum und Belarus

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Montag zur Lage in Belarus:

«Vergangenes Jahr manipulierte Alexander Lukaschenko die Präsidentenwahl in Belarus, aber es war Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja, die den moralischen Sieg errang. Politisch lässt sich viel gegen Lukaschenko machen. In den vergangenen Wochen bat Tichanowskaja um noch härtere Sanktionen gegen ihn und seine Verbündeten. Das ist eine gute Idee, aber damit die Sanktionen ihren vollen Effekt erhalten, müssen sie sich auch gegen Lukaschenkos Beschützer Putin und dessen engsten Kreis richten.

Aber nicht nur politische Maßnahmen spielen eine Rolle, sondern auch Unterstützung von anderen Teilen der Gesellschaft. Vor 30 Jahren sind Tausende Schweden auf die Straßen gegangen, um die Befreiung des Baltikums zu unterstützen. Jetzt ist es an der Zeit, dasselbe für die Belarussen zu tun.»

«La Repubblica»: War längster Krieg der USA nutzlos?

ROM: Zur Eroberung der afghanischen Stadt Kundus durch die Taliban schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«US-Präsident Joe Biden zeigt keine Anzeichen, seine im April angekündigte und im Juli bestätigte Entscheidung zu überdenken: Der vollständige und endgültige Abzug der US-Truppen wird wie geplant erfolgen, also bis Ende dieses Monats. So bleibt es und man kann sich den Ausklang schon vorstellen. Der 20. Jahrestag des 11. September 2001 könnte mit der Rache der Taliban und der Wiederherstellung ihrer Macht über einen Großteil des afghanischen Territoriums zusammenfallen.

Für Biden ist das keine Überraschung. Als der Präsident seine Entscheidung über den Rückzug traf, hatte er einen US-Geheimdienstbericht auf seinem Schreibtisch, der genau besagte: Der Abzug der amerikanischen und der NATO-Streitkräfte werde aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb von zwei, drei Jahren zur Rückkehr der Taliban-Herrschaft führen. War Amerikas längster Krieg völlig nutzlos?»

«De Telegraaf»: Schwerer Schlag im Kampf gegen Terror

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag den Vormarsch der Taliban:

«Der Vormarsch der Taliban in Afghanistan ist beunruhigend. Die Einnahme von Kundus, wo auch die Niederlande mit einer Ausbildungsmission aktiv waren, wird als großer Sieg für die muslimischen Extremisten gewertet.

Natürlich konnten die westlichen Truppen nicht ewig in Afghanistan bleiben. Aber wurde nicht zu früh zum Rückzug geblasen? Die afghanische Armee ist noch nicht in der Lage, allein zurechtzukommen und den Taliban nicht gewachsen. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Afghanistan wieder zu einem sicheren Hafen für weltweit operierende Terroristen wird.»

«De Tijd»: Sieg der Taliban schlecht für den Westen

BRÜSSEL: Zu den möglichen Folgen des Vormarschs der Taliban in Afghanistan meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Ein Sieg der Taliban wäre schlecht für die westliche Welt. Er würde unweigerlich einen Exodus bewirken. Viele Afghanen dürften ihr Glück anderswo suchen - wie es die Syrer taten, als bei ihnen der Bürgerkrieg ausbrach.

Die Migrationsbewegung ist bereits in Gang gekommen, aber der Vormarsch der Taliban wird wohl noch mehr Menschen in die Flucht treiben. Und zwar unweigerlich in Richtung Europa. Zugleich ist die Annahme, dass die Türkei erneut die Rolle einer Pufferzone vor Europa spielen wird, eine Illusion. Afghanistan ist nicht einmal ein Nachbarland der Türkei. Und je länger die Aufnahme der Syrer dauert, desto größer wird dort der Widerstand dagegen.

Letzten Endes kann Afghanistan auch wieder eine Brutstätte für den internationalen Terrorismus werden. Al-Kaida hat dort vor 20 Jahren einen sicheren Hafen gefunden. Ein ähnliches Szenario kann sich erneut entwickeln. Afghanistan steht vor einer hochexplosiven Phase, und wie es scheint, sind jegliche Kontrollmöglichkeiten verloren gegangen.»

«Nesawissimaja»: Krise in Belarus hat internationale Dimension

MOSKAU: Ein Jahr nach Beginn der Proteste in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko konstatiert die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die belarussische Staatspropaganda behauptet, die Proteste seien niedergeschlagen worden - ohne jedoch das Ausmaß der Unterdrückung zu reduzieren. Dies gibt Experten Anlass zu der Vermutung, dass die Behörden selbst nicht an ihren Sieg glauben. Die innenpolitische Krise hat sich allmählich zu einer Quelle der Instabilität in der Region entwickelt und zwingt den Westen, seinen Druck von außen zu erhöhen. Insbesondere jetzt, ein Jahr nach den August-Protesten, kommt es wieder zu Festnahmen.

Analysten sind der Meinung, dass der belarussische Protest jetzt in den Köpfen und nicht mehr auf der Straße stattfindet. Die Menschen gehen nicht auf die Straße, weil sie Lukaschenko als Präsidenten anerkennen, sondern weil der Preis dafür zu hoch geworden ist - Strafanzeigen und drohende Haftstrafen. Sobald die Repressionen aufhören, werden sich die Proteste sofort wieder auf die Straße verlagern. (...) Die politische Krise hat sich im Laufe des Jahres verschärft. Sie begann als Problem eines einzelnen Landes, hat aber jetzt eine internationale Dimension.»

«Times»: Neue Flüchtlingskrise wegen Afghanistan wahrscheinlich

LONDON: Zum Vormarsch der Taliban in Afghanistan meint die britische Tageszeitung «The Times» am Montag:

«Die internationale Gemeinschaft wird die Folgen unweigerlich zu spüren bekommen. Bisher gibt es zwar kaum Anzeichen dafür, dass das Chaos Terroristen, die den USA und ihren Verbündeten Schaden zufügen wollen, einen sicheren Hafen geboten hat. Westliche Nachrichtendienste gehen jedoch davon aus, dass die Taliban entgegen den Bedingungen des Abkommens, auf dem der Rückzug der USA beruhte, weiterhin Verbindungen zu Al-Kaida unterhalten. In Wahrheit kann man sich kaum ein gastfreundlicheres Umfeld für Terroristen vorstellen als ein von den Taliban kontrolliertes Afghanistan.

Eine neue Flüchtlingskrise, die auch die Grenzen Europas erreicht, ist ebenfalls wahrscheinlich. Afghanistans beste Hoffnung besteht darin, dass die internationale Gemeinschaft sich zusammenfindet und alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel gegenüber den Taliban einsetzt - Entwicklungshilfe, Handel, Sanktionen oder andere Formen der Einflussnahme -, um ihnen Zugeständnisse in Bezug auf die Art und Weise abzuringen, wie sie die Kontrolle über das Land ausüben und mit wem sie ihre Macht teilen.»

«NZZ»: Polen will Streit mit EU nicht eskalieren lassen

ZÜRICH: Zum Streit zwischen der EU-Kommission und Polen über das Justizsystem des Mitgliedslandes schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Polen will offenbar verhindern, dass der rechtliche Konflikt mit der EU vollends eskaliert. Jaroslaw Kaczynski, der Präsident der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), hat am Wochenende bekanntgegeben, dass die umstrittene Disziplinarkammer «in der jetzigen Form» aufgelöst werde.

Wirtschaftlich ist Polen derzeit das dynamischste Land der EU mit relativ hohen Wachstumsraten. Das ist vor allem eine Folge der hohen Investitionen westlicher Unternehmen. Dienstleistungsfirmen und Industriekonzerne lenken stattliche Summen ins Land und profitieren dabei auch von Zahlungen der EU, etwa für Infrastruktureinrichtungen. Diese solide Basis hat Polen auch geholfen, die Pandemie besser zu überstehen als viele andere Länder Europas. Polen ist ein solider Industriestaat und hat gerade deshalb wirtschaftlich verhältnismäßig wenig unter der Pandemie gelitten. Diese Erfolge will Kaczynski offenbar nicht aufs Spiel setzen.»