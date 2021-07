Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Die Presse»: Klimapanik schützt nicht vor Naturkatastrophen

WIEN: Mit den Folgen der Unwetter in Deutschland, Belgien und Österreich befasst sich die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Es fällt nicht schwer, angesichts dieser zerstörerischen Naturgewalt in Klimapanik zu verfallen. Was, wenn das nur ein Vorgeschmack darauf ist, was uns in zehn, 20, 30, 50 Jahren blüht? Bloß ist Panik nie hilfreich. Zumal auch im Angesicht dieser Katastrophe daran erinnert sei: Ja, der Klimawandel ist da, und er bringt uns extremeres Wetter. Aber nein, nicht jedes extreme Wetter ist auf den Klimawandel zurückzuführen.

Es wäre darum unklug, sich einzig mit der Frage zu beschäftigen, wie der Klimawandel zu stoppen ist. Natürlich muss die Dekarbonisierung voranschreiten, denn je mehr Treibhausgase die Menschheit in die Atmosphäre ausstößt, desto schwerer wird es, die dadurch ausgelöste Klimaänderung in ferner Zukunft wieder halbwegs einzupegeln. Aber mit zelotischen Aufrufen zu einer kompletten Wandlung des Lebensstils stößt man breite Schichten der Bevölkerung ab. (...) Wichtiger ist es nun, sich auf das Leben mit dem gewandelten Klima einzustellen. Wir müssen jetzt Wege finden, mit mehr Trockenheit und häufigerem Platzregen auszukommen.»