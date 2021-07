Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«La Vanguardia»: Le Pen droht Frankreich zu spalten

MADRID: Zum Auftritt der Rechtspopulistin Marine Le Pen auf dem Parteitag der Rassemblement National (RN) ca. neun Monate vor der Präsidentenwahl in Frankreich schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Der allgemeine Ton von Le Pens Rede am Ende des siebzehnten Kongresses der RN, der in Perpignan stattfand, war recht gemäßigt. Hinter ihr wehten drei Trikolore-Fahnen und ein sehr schlichter Slogan, der für jede Partei nützlich ist: »Ein vereintes und starkes Frankreich«. Die rechtspopulistische Parteichefin machte allerdings einen Vorschlag, der, wenn er tatsächlich in die Praxis umgesetzt wird, politisch und sozial äußerst brisant wäre: die Abhaltung eines Referendums über so konkrete Elemente der Einwanderungspolitik wie Familienzusammenführung, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausweisung ausländischer Straftäter oder die Aufnahme von Minderjährigen (...) Damit droht Le Pen die französische Gesellschaft zu spalten.»

«The Times»: Hackerangriffe mit mehr Entschlossenheit bekämpfen

LONDON: Die Londoner «Times» plädiert am Montag für stärkere Anstrengungen des Westens zur Abwehr von Hackerangriffen:

«Die Lösung ist eine dreifache. Erstens müssen die westlichen Staaten alle diplomatischen Hebel in Bewegung setzen, um feindliche Staaten davon abzuhalten, solche Angriffe zu führen oder kriminellen Banden, die davon profitieren, einen sicheren Hafen zu bieten. Die Biden-Administration hat dies zu einer Priorität gemacht. (...)

Zweitens: Wo immer Angreifer von der Strafjustiz belangt werden können, müssen sie deren volle Wucht erfahren. Und drittens müssen Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen sich besser schützen. (...) Cybersicherheit ist nicht die Art von nationalem Sicherheitsproblem, das von Spionen oder von Soldaten angegangen werden kann. Jeder Bereich der Regierung und der Industrie ist dafür verantwortlich, seine Systeme stärker zu schützen, damit sie nicht zur leichten Beute für Kriminelle - oder noch schlimmeren Kräften - in Russland und China werden.»

«LA Times»: USA müssen sich auf tödliche Hitzewellen einstellen

LOS ANGELES: Zur Hitzewelle in Teilen der USA schreibt die «Los Angeles Times»:

«Wenn die meisten Menschen an tödliche Naturkatastrophen denken, stellen sie sich wahrscheinlich Waldbrände, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Erdbeben vor. Doch die rekordverdächtige Hitzewelle der vergangenen Woche im (Nordwesten der USA) erwies sich als schleichender Tod und forderte in der schlecht vorbereiteten Region Hunderte von Todesopfern. Obwohl die endgültige Zahl noch nicht feststeht, ist das, was wir bereits wissen, schockierend. (...)

Es ist an der Zeit, dass die USA anfangen, extreme Hitze als Gefahr zu behandeln, die Hurrikanen, Tornados und Hochwasser ebenbürtig ist. Zu oft werden Hitzewellen als vorübergehende Unannehmlichkeiten heruntergespielt, anstatt als das, was sie sind: ein großes Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung, das mit dem fortschreitenden Klimawandel nur noch schlimmer wird. Das bedeutet, dass Gemeinden, das Gesundheitswesen und Rettungspersonal darauf vorbereitet werden müssen, auf Hitzewellen zu reagieren. (...)

Der Klimawandel ist da. Es werden mehr tödliche Hitzewellen kommen. Wir müssen uns auf sie vorbereiten.»

«Le Parisien»: Impfpflicht für alle ist riskant für Regierung

PARIS: Zur Debatte über mögliche Zwangsimpfungen in Frankreich schreibt die Tageszeitung «Le Parisien» (Paris) am Montag:

«Für das Pflegepersonal ist eine Impfpflicht quasi abgemacht. Die Regierung arbeitet an einem Gesetzesentwurf, der eine schnelle Entscheidung ermöglichen wird, falls sie unerlässlich erscheint. Eine Zwangsmaßnahme für alle ist jedoch sehr viel heikler und riskanter, da sie die individuellen Freiheiten berührt. Es könnte zu starkem, ja sogar gewaltsamen Widerstand kommen.»

«Aftenposten»: Kurs halten und Wandel zugleich für Deutschland

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Montag die politische Lage in Deutschland vor der Bundestagswahl im September:

«Die Kandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, steckt in der Krise. Bis zur Bundestagswahl am 26. September bleibt weiterhin Zeit für weitere Krisen und Wendungen. Gleichzeitig erscheint es aber wahrscheinlich, dass die nächste Regierung in Deutschland vom neuen CDU-Chef Armin Laschet geführt wird. Veränderung wird es trotzdem geben. Der Kanzlerkandidat ist neu, alle sehen es zudem als gegeben an, dass die langjährige Koalition zwischen CDU/CSU und SPD Geschichte sein wird. Laschet will mit den Grünen als Partner regieren, Baerbock und ihre Leute sind bereit, auch mit dem konservativen Block zusammenzuarbeiten. Stetiger Kurs und Veränderung zugleich also - das kann für die Wähler attraktiv genug sein.»

«De Telegraaf»: EU hat keine klaren Regeln für die Urlaubssaison

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kritisiert am Montag Unterschiede in den Corona-Reiseregeln innerhalb der EU:

«Die EU hatte Monate Zeit, um die Urlaubssaison zu organisieren. Zwar wurde der Corona-Pass in letzter Minute noch eingeführt, aber klare Einreiseregelungen gab es nicht. Das ist eine verpasste Chance, Klarheit für die Bürger zu schaffen. Dass es zu Verwirrungen kommt, musste der (niederländische Verkehrsklub) ANWB an diesem Wochenende feststellen: Das Telefon stand nicht still. Es gab alle möglichen Fragen zu Einreisebeschränkungen, PCR-Tests und Transitregeln. Ganz andere Töne kommen von Niederländern, die bereits auf Reisen sind. Sie werden so gut wie nie kontrolliert. Das erhöht zwar den Urlaubsspaß, aber auch die Sorge um die Rückkehr des Virus.»

«Corriere della Sera»: Suche nach Beweisen für russische Cyberattacke

ROM: Zu den jüngsten Cyberattacken mit Erpressungssoftware auf viele internationale Unternehmen schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Alle sind überzeugt, dass es sich um die Russen handelt, aber noch niemand hat den sogenannte rauchenden Colt gefunden, will heißen, den sicheren Beweis, dass die jüngsten verheerenden Attacken von Hackern aus diesem Land sind. Und der Kreml zuckt mit den Schultern, denn ohne sichere Grundlagen kann Biden nach den Worten, die er mit Putin auf dem Gipfel in Genf ausgetauscht hat, nicht mit dem Finger in diese Richtung zeigen. Im Gegenteil deuten die jüngsten vorsichtigen Äußerungen des amerikanischen Präsidenten zum Ursprung der Angriffe darauf hin, dass zumindest vorerst nichts passieren wird. Der Haupthinweis, der auf eine russische Operation hindeutet, ist die Tatsache, dass niemals russische Informationsobjekte oder Länder, die einst Teil der Sowjetunion waren, von der als REvil identifizierten Gruppe betroffen waren.»

«Tages-Anzeiger»: USA haben in Afghanistan hohen Preis gezahlt

ZÜRICH: Zum Abzug der USA aus Afghanistan schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Mit dem Abzug aus Afghanistan kann kein Anrecht auf Frieden eingefordert werden. Afghanistans gibt es überall, in Afrika, im Nahen Osten. Der islamistische Terror ist alles andere als zerschlagen. Und wer die Sahel-Region in Gewalt versinken lässt, der erhält die Quittung kurze Zeit später per Attentaten oder in der Zahl der Fluchtboote auf dem Mittelmeer. Es ist also falsch, die Kategorie von Sieg oder Niederlage auf Afghanistan und die friedlose Welt insgesamt anzuwenden. (...)

Es wäre ein kleiner Gewinn für die Selbstgewissen im Westen, wenn diese Botschaft vom Einsatz am fernen Hindukusch hängen bliebe. Die Selbstgewissen in den USA haben einen hohen Preis bezahlt für die Kriegsjahre. Das Land hat seine Führungsrolle in der Welt verloren und einen gesellschaftlichen Konflikt geerntet, der viel mit der Frage zu tun hat, was die USA mit der Sicherheit der gesamten Welt anstreben und welchen Preis sie dafür zu zahlen bereit sind. Die Antwort auf die Frage bestimmt über die Sicherheit der nächsten Jahrzehnte. Afghanistan, so weiß man zwanzig Jahre später, verlässt niemand unbeschädigt.»

«Rzeczpospolita»: Tusks scharfe Rhetorik macht noch keinen Wahlsieg

WARSCHAU: Der frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk hat erneut die Führung von Polens größer Oppositionspartei übernommen. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Das Wochenende hat uns einen Vorgeschmack davon gegeben, wie die polnische Politik bis zur nächsten Wahl aussehen wird. Es wird der totale Kampf zwischen einem verärgerten (PiS-Chef) Jaroslaw Kaczynski und Donald Tusk, der jede Gegenheit ausnutzen wird, um gegen die (nationalkonservative Regierungspartei) PiS zu punkten. Eines ist sicher: In die politische Arena ist nun ein Kämpfer aus einer anderen Liga zurückgekehrt.

Tusk mobilisierte die Funktionäre seiner Partei, so gut er konnte. Er definierte das Feld der politischen Auseinandersetzung als Nahkampf der Bürgerplattform mit der PiS. Man sollte sich aber daran erinnern, dass die Bürgerplattform mehrere Wahlen hintereinander verloren hat, als sie scharfe Rhetorik gegen die PiS auffuhr. Dass Tusk nun erneut dazu greift, ist noch kein Rezept für einen Wahlsieg. Denn seine Partei hat nicht deshalb verloren, weil sie die PiS nicht genug kritisierte. Sondern deshalb, weil sie kein überzeugendes Konzept dafür hatte, wie sie Polen nach einem Sieg über Kaczynski gestalten möchte.»

«NZZ»: Trump ist Königsmacher bei den US-Republikanern

ZÜRICH: Zu Spekulationen über eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle Prognosen über Trumps Chancen höchst spekulativ - viel wird vom Ausgang der Zwischenwahlen 2022 abhängen und noch mehr von seinem Gesundheitszustand in drei Jahren. Er wird dann 78 Jahre alt sein. Derzeit deuten alle Umfragen darauf hin, dass der ehemalige Präsident republikanische Vorwahlen erneut klar gewinnen würde. Er kommt gegenüber allen möglichen Herausforderern auf ein Mehrfaches an Zustimmung. Das macht die Lage für diese kompliziert. Tritt Trump selbst an, sind die Chancen der Konkurrenz gering, und Anwärter drohen verheizt zu werden. Tut er es doch nicht, will man sich seine Wähler sichern. Deshalb buhlen alle aussichtsreichen möglichen Bewerber des konservativen Lagers um die Gunst des ehemaligen Präsidenten, der in jedem Fall eine Rolle als Königsmacher spielen dürfte.»

«Der Standard»: Tusk hat ein Pfund, mit dem er wuchern kann

WIEN: Nach der Rückkehr von Donald Tusk an die Spitze der größten Oppositionspartei Polens, der liberalkonservativen Bürgerplattform, schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Für die einen verkörpert Tusk den Retter in der Not, der Polen wieder in einen demokratischen Rechtsstaat verwandeln kann - mit Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Gerichte und Minderheitenschutz, insbesondere für die LGBT-Gemeinschaft. Für die anderen symbolisiert er das schlechthin Böse: den «Kollaborateur», der mit Angela Merkel deutsch und mit Wladimir Putin russisch spricht und dessen neoliberale Regierung einst kein Geld für die kleinen Leute übrig hatte. (...)

Tusk, der heutige Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), hat ein Pfund, mit dem er wuchern kann: seine persönliche Integrität, seine internationale Erfahrung und sein europaweites Netzwerk an Kontakten. Voraussetzung für einen Wahlerfolg in rund zwei Jahren ist nun ein zukunftsfähiges Programm der PO. Dazu aber muss Tusk den Neoliberalismus endgültig über Bord werfen und sich erneut das Motto der alten Solidarnosc-Gewerkschaft zum Ziel setzen: Freiheit und Wohlstand für alle.»