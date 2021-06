Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Tages-Anzeiger»: Bewusstsein für Gefahr entwickeln

ZÜRICH: Zum Messerangriff von Würzburg schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Gewalttäter wie den Somalier gab es zuletzt häufiger. Terrorexperten wie der Deutsche Peter R. Neumann oder der Franzose Gilles Kepel halten sie mittlerweile für das dominante Muster extremistischer Gewalttäter in Europa: Einzeltäter, die eher keiner Organisation angehören, häufig zwischen Extremismus und Psychose pendeln und scheinbar aus dem Nichts fremde Menschen attackieren.

Welchen Anteil an ihrem Wahn Politik, Religion und Krankheit ausmachen, ist vor Gericht oft schwer zu entscheiden. Rechte Fanatiker sind oft so verwirrt wie Islamisten, nicht nur in Deutschland. (...)

Für die Sicherheitsbehörden, die mit organisierten Extremisten rechter, linker oder islamistischer Couleur bereits alle Hände voll zu tun haben, sind solche Täter ein Albtraum. Als Einzelne sind sie schwer zu finden. Auf sie aufmerksam werden könnten eher Sozialarbeiterinnen oder Psychiater als Verfassungsschützer oder Polizistinnen. Bei Ersteren fehlt es aber oft an Bewusstsein für die Gefahr. Nach Würzburg könnte sich das ändern.»

«Nesawissimaja»: Niederlage von Berlin und Paris wirft Fragen auf

MOSKAU: Deutschland und Frankreich sind mit ihrem Vorstoß für ein EU-Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gescheitert. Zu den Auswirkungen schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Niederlage von Deutschland und Frankreich wirft eine andere Frage auf. Hängt sie mit der Ungewissheit über die Zukunft des Tandems im Zusammenhang mit Merkels Abgang und den anstehenden Wahlen in Frankreich zusammen oder spiegelt sie objektive Veränderungen in der erweiterten EU wider? Diese Frage wird wahrscheinlich in naher Zukunft nach den Wahlen in Deutschland und Frankreich klarer werden.

Die Spaltung der EU in einer wichtigen Frage der internationalen Politik wirft auch die längst überfällige Frage nach dem Entscheidungsmechanismus auf. Die meisten außenpolitischen Entscheidungen der EU werden im Konsens getroffen, während sie in den meisten anderen Bereichen der europäischen Politik vom EU-Rat mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit getroffen werden.

Offenbar könnte die Spaltung zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs beim vergangenen Gipfel als Auslöser für eine Reform des Entscheidungsmechanismus im Bereich der Außenpolitik dienen.»

«Kristeligt Dagblad» zu Merkels EU-Politik: Keine Zukunftsvision

KOPENHAGEN: - Die konservative dänische Tageszeitung «Kristeligt Dagblad» (Kopenhagen) meint am Montag zum bevorstehenden Ende der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Ohne Merkel am Tisch wird ein Vermittler im Streit zwischen dem dienstältesten Ministerpräsidenten, Ungarns Viktor Orbán, als Bannerträger der illiberalen Demokratien und Hollands Mark Rutte als Wertesprecher der Gründungsmitglieder fehlen. Merkel hat die EU zusammengehalten, hinterlässt aber auch in vielerlei Hinsicht eine dysfunktionale europäische Zusammenarbeit, die in der Frage gespalten ist, ob sie als Wertegemeinschaft agieren kann oder auf eine Handelsorganisation reduziert werden sollte. Auf diese Frage hat die fleißige, aber visionslose Krisenmanagerin nie eine Antwort gefunden.»

«NZZ»: Behörden müssen sich Fragen stellen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag den Messerangriff von Würzburg:

«Im Rahmen eines Asylverfahrens stand der Mann unter subsidiärem Schutz, er hielt sich also legal in Deutschland auf. Ob es richtig war, dass er frei herumlaufen durfte, erscheint allerdings fraglich: Laut Polizei soll er zwar bisher nicht durch extremistische Ansichten aufgefallen sein, wohl aber durch Vorfälle mit Messern. Zweimal wurde er offenbar in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, nachdem er jeweils Personen bedroht hatte; beim zweiten Mal wurde er bereits nach einem Tag wieder entlassen, wegen «fehlenden Behandlungsbedarfs», wie ein Staatsanwalt am Samstag erklärte.

Der Beweis, dass sich der Mann aufgrund von Fehleinschätzungen auf freiem Fuß befand, ist durch seine Tat erbracht worden. Wo Menschen tätig sind, geschehen Fehler. Ob sie in diesem Fall zu entschuldigen sind oder ob allenfalls Konsequenzen aus ihnen gezogen werden sollten, wird nun zu untersuchen sein.»

«Le Figaro»: Nach den Regionalwahlen werden die Karten neu gemischt

PARIS: Den Ausgang der französischen Regionalwahlen kommentiert die konservative Tageszeitung «Le Figaro» (Paris) am Montag:

«Die alte Welt ist zurückgekehrt! (...) Das Ergebnis: Nichts ändert sich. Sieben Regionen für die Rechte, fünf Regionen für die Linke. Alle bisherigen Amtsinhaber führen ihre Arbeit fort. Frankreichs politische Landkarte der Regionen verändert sich von Wahl zu Wahl nicht im Geringsten. Viel Lärm um nichts. (...)

In diesem Frankreich (...), in dem die massive Wahlenthaltung ein Zeichen der Gleichgültigkeit und der Wut ist, ist nunmehr alles möglich. Ob (Staatspräsident Emmanuel) Macron, (die Rechtspopulistin Marine) Le Pen oder ein Kandidat der (bürgerlichen) Rechten - jeder kann nun für sich in Anspruch nehmen, die zweite Runde der Präsidentenwahlen zu erreichen. Das Ergebnis ist jedoch schwer vorauszusagen. Ein Jahr vor der Wahl war das politische Spiel noch nie so offen.»