Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«de Volkskrant»: Ein teufliches Dilemma für den Westen

AMSTERDAM: Zum Sieg des erzkonservativen Klerikers Ebrahim Raeissi bei der Präsidentenwahl im Iran heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Der Wahlsieg von Ebrahim Raeissi stellt den Westen vor ein teuflisches Dilemma. Unter US-Präsident Joe Biden sind die Verhandlungen über die Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran wieder in Gang gekommen - etwas, worauf die Europäische Union seit der Kündigung durch die USA gedrängt hatte.

Die Gespräche, die am Sonntag unterbrochen wurden, werden nun aus einer anderen Perspektive betrachtet. Bisher war die Idee: Mit einem Deal können wir die Sanktionen aufheben, die iranische Wirtschaft wird sich erholen und das wird gut für Reformer wie den bisherigen Präsidenten Hassan Ruhani sein. Doch wenn es nun bald zu einer Einigung käme, würde das Geschenk der Aufhebung der Sanktionen dem Hardliner Raeissi in den Schoß fallen. Dem Mann, der 1988 für Tausende von Hinrichtungen verantwortlich war. Er könnte sich dann vor das Volk stellen und sagen: Wo Ruhani versagt hat, war ich erfolgreich.»

«Tages-Anzeiger»: Volk und Führung des Iran haben sich entfremdet

ZÜRICH: Zur Wahl des erzkonservativen Klerikers Ebrahim Raeissi zum neuen iranischen Präsidenten schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Raeissi hat sich dem Establishment mit brutaler Härte gegenüber politischen Widersachern angedient. Er war an den offiziell geleugneten Massenhinrichtungen von Regimegegnern Ende der 80er-Jahre auf Geheiß Chameneis ebenso beteiligt wie an der Niederschlagung der Proteste 2009 und als Justizchef an der Verfolgung von Dissidenten bis in die jüngste Zeit. Für viele Menschen, vor allem die jungen, heißt das: Menschenrechte werden noch weniger zählen, die kleinen Freiheiten sind in Gefahr. (...)

Die Entfremdung zwischen der Führung und großen Teilen der Bevölkerung ist unverkennbar; die Menschen wollen wirtschaftliches Wohlergehen und in einem Land leben, das sein Auskommen findet mit der Welt. Die Mehrheit der Iranerinnen und Iraner lehnt Ideologie, Korruption und Missmanagement des Regimes ab. Die Menschen haben dies auf die einzige Weise zum Ausdruck gebracht, die ihnen ihre Führung noch gelassen hat: Sie haben die Wahl boykottiert oder ihre Stimmzettel ungültig gemacht.»

«NZZ»: Macht im Iran nun völlig in Händen der Hardliner

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag den Wahlsieg des Hardliners Ebrahim Raeissi bei der Präsidentenwahl im Iran:

«Zu oft schon wurde die Hoffnung der Iraner auf gesellschaftliche Öffnung und politische Liberalisierung enttäuscht. Niemand hegt heute noch Illusionen, dass der konservative Revolutionsführer Ayatollah Ali Chamenei Reformen erlauben würde. Auch die Revolutionswächter, das militärische Rückgrat des Regimes, haben klargemacht, dass sie nichts zulassen werden, was ihre politische Macht beschneiden oder ihre wirtschaftlichen Interessen gefährden würde.(...)

Viele Wähler empfanden die Wahl als manipuliert und lehnten es ab, dieser Inszenierung mit ihrer Stimme Legitimität zu geben. Anders als bei früheren Wahlen war Chamenei nicht einmal mehr bemüht, den Anschein eines echten Wettbewerbs zu wahren. Nach der Wahl liegen die letzten Reste der demokratischen Fassade der Islamischen Republik in Trümmern. Mit dem Präsidentenamt liegt nun alle Macht in den Händen der Hardliner.»