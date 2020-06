Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.20 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

«Rzeczpospolita»: US-Truppenabzug ist keine Aktion zugunsten Polens

WARSCHAU: Zu den Berichten über einen geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«In Zeiten einer ungewöhnlichen Häufung von Krisen entzündet Trump eine weitere - in den Beziehungen zwischen den wichtigsten westlichen Staaten. Polen ist sich darüber im Klaren, dass es vor einem Dilemma steht: Soll man unsere gesamte Sicherheit von Amerika abhängig machen, wenn die Einheit des Westens fraglich ist?

Die Schlüsselentscheidung über die Stationierung der US-Truppen erfolgte ohne Beratung und ohne Vorwarnung. Der Gedanke macht Angst, dass Trump sie deshalb getroffen hat, weil er sich darüber ärgert, dass die Bundeskanzlerin in Zeiten der Pandemie nicht an dem von ihm organisierten G-7 Gipfel teilnehmen will. Es ist klar, dass Trump die Truppen aus Deutschland nicht deshalb abzieht, um die Ostflanke (der Nato) zu stärken. Dies ist keine Aktion zur Unterstützung Polens oder der baltischen Länder, sondern eine Aktion gegen Deutschland. Ihre Folgen könnten Polen empfindlicher treffen als Deutschland, denn für uns ist die gemeinsame Zukunft des Westens das wichtigste. »

«Sme»: Trump ist zumindest mitschuldig an den US-Unruhen

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» analysiert am Montag die Mitschuld von US-Präsident Donald Trump an der Ermordung von George Floyd und den folgenden Unruhen in den USA:

«Der Mord an George Floyd war der Auslöser der Massenproteste in den USA. Die Ereignisse, die wir jetzt sehen, haben mindestens vier Ursachen: den systematischen Rassismus, die wirtschaftliche Ungleichheit, die Polizeibrutalität und Donald Trump. (...) Die Einkommensunterschiede in den USA gehören zu den größten unter den Industrienationen und sie vergrößern sich (...). Gestiegen ist auch der Unterschied zwischen afroamerikanischen und weißen Haushalten. (...)

Natürlich hat der Tod von Floyd nicht direkt damit zu tun, dass die Polizei inzwischen mehr militärische Ausrüstung hat (denn er starb ja durch Erwürgen), sehr wohl aber mit der mentalen Ausrichtung der Polizei. (...)

Auch wenn Donald Trump all diese Probleme nicht verursacht hat, so hat er sie doch verschlimmert. Und seine Antwort auf die Proteste ist nicht nur ein weiterer Hinweis darauf, wie arg seine Amtsführung im Weißen Haus ist. Kurz nach der Tötung von Floyd hätte sich jeder normale Präsident, ob Republikaner oder Demokrat, darum bemüht, die Spannungen zu mildern. Doch Trump entschied sich in seinem krankhaften Bemühen, auf ältere weiße Wähler durch Schüren von Angst einzuwirken und sich damit ihre Stimmen für seine Wiederwahl im Herbst zu sichern, für das genaue Gegenteil.»

«Neatkariga Rita Avize»: Zusammenprall verschiedener Weltbilder

RIGA: Die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» meint am Montag zu den Unruhen in den USA:

«Die Unruhen in den USA werden auch im öffentlichen Raum Lettlands sehr aktiv diskutiert. In sozialen Netzwerken gibt es scharfe, kompromisslose verbale Zusammenstöße zwischen Unterstützern von verschiedenen Ansichten. Man kann sich die berechtigte Frage stellen: Warum sind wir auch so an diesen Ereignissen interessiert? In Lettland sind alltägliche Probleme in den Rassenbeziehungen nicht sehr relevant. Es gibt nur wenige Menschen mit anderer Hautfarbe, schwerwiegende Zwischenfälle oder andere Gründe zur Besorgnis gibt es nicht. Dennoch schlagen die Wogen der Emotionen hoch. Dies deutet auf tief schwelende Prozesse im Unterbewusstsein der Gesellschaft hin. Offensichtlich ist der Konflikt viel breiter und besteht nicht nur in den Beziehungen zwischen den Rassen. Es ist ein Zusammenprall verschiedener Weltbilder.»

«Dagbladet»: Polizei verdient Wertschätzung

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert am Montag die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt:

«Die USA sind ein Pulverfass von einer Gesellschaft, in der der Tod von George Floyd zählebige Probleme ans Tageslicht gebracht und zu einer massiven, friedlichen Mobilisierung sowie einer berechtigten Wut geführt hat. Die Unterschiede bei Ethos und Auftreten der Polizei hier und da zeigen, wie wichtig es ist, Polizisten zu haben, die gut ausgebildet und psychologisch qualifiziert sind. Im Gegensatz zu den USA müssen Polizisten in Norwegen eine lange Ausbildung durchlaufen. Das ist gut für die Gesellschaft. Es ist ein großes Plus des norwegischen Systems, dass Polizeistudenten so gründlich auf die schwierige und notwendige Aufgabe vorbereitet werden, das staatliche Gewaltmonopol zu wahren. Das ist ein Job, der nicht leicht sein und Beschränkungen unterliegen sollte. Und dass dafür die richtigen Menschen gefunden werden, um ihn auszuführen, ist umso wichtiger.»

«Rossijskaja»: Welt schockiert über Bilder der Anarchie in den USA

MOSKAU: Zu den anhaltenden Unruhen in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Die USA sind einerseits eines der reichsten Länder der Welt. Andererseits sind sie aber auch zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie geworden und dann direkt in den Abgrund eines inneren Aufstands geraten. Die Welt ist schockiert über die Bilder, die Anarchie und Zerstörung zeigen. Das hat man nicht von einem Land erwartet, das behauptet, die strahlende «city upon a hill» zu sein. Woher kommt in dieser wohlhabenden Gesellschaft scheinbar dann so viel Aggression?

Es klingt vielleicht paradox, aber die Erfolge von Elon Musk (in der Raumfahrt) und die dramatischen Ausschreitungen sind Ausdruck ein und derselben Charakteristika der amerikanischen Gesellschaft. Sie betreibt einen Kult des Wettbewerbs, der Selbstdarstellung, der Stärke und des Erfolgs.»

«The Times»: Trumps aufhetzende Rhetorik ist Absicht

LONDON: US-Präsident Donald Trump habe trotz Corona-Krise und Massenprotesten Chancen auf eine Wiederwahl, meint die Londoner «Times» am Montag:

«Die Coronavirus-Krise mit landesweit mehr als 100.000 Toten und verheerenden wirtschaftlichen Folgen hat Trump die Bilanz verhagelt. Normalerweise wäre es undenkbar, dass ein amtierender Präsident einen steilen Konjunkturabschwung, eine Arbeitslosenrate von 13 Prozent und weit verbreitete Krawalle politisch überlebt. Doch in Zeiten innerer Unruhen könnte sich ein Ruf nach Recht und Ordnung als wahlentscheidend erweisen, wie 1968 Richard Nixons Sieg gegen den Demokraten Hubert Humphrey zeigte. Trumps aufhetzende Rhetorik in dieser Krise ist Absicht. Damit soll seine Wählerbasis mobilisiert werden. Amerikas Freunde und Verbündete in Übersee sollten die potenzielle Anziehungskraft dieser Botschaft nicht unterschätzen.»

«De Standaard»: Gratis-Bahnticktes gegen Corona-Krise sind Leichtsinn

BRÜSSEL: In Belgien soll die Corona-Krise unter anderem mit Gratis-Bahntickets bekämpft werden. Dazu meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Der Leichtsinn, mit dem der Superkern (die zehn Parteien, die die aktuelle belgische Sonderregierung stützen) weitreichende Beschlüsse fasst, bleibt erstaunlich. Die Entscheidung, jedem Einwohner einen Railpass mit zehn Bahnreisen zu schenken, muss wohl Folge einer spontanen Anwandlung sein. Wie anders wäre zu erklären, dass die Chefin der Bahn nichts davon wusste und der zuständige Minister nicht einbezogen worden war? (...) Der Mangel an Rücksprache ist nicht der einzige Aspekt dieses Beschlusses, der Stirnrunzeln hervorruft. Während der Bevölkerung immer noch geraten wird, im Homeoffice zu arbeiten und Abstand zu halten, besteht die Gefahr, dass Gratis-Tickets an schönen Tagen zum Ansturm auf die Bahnhöfe führen. Risiken für die Volksgesundheit, aber auch erhebliche logistische Herausforderungen wären die Folge.»

«L'Est Républicain»: Trumps letzter Ausweg ist ein Spektakel

NANCY: Die Situation des amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommentiert die französische Tageszeitung «L'Est Républicain» am Montag:

«Zu Beginn des Jahres, auch wenn die Zeit seiner Präsidentschaft von Spaltung und Übertreibungen geprägt war, konnte (US-Präsident) Donald Trump darauf hoffen, sein Mandat um ein zweites zu verlängern. Heute hat sich die Situation um einiges verkompliziert. Das Coronavirus hat bereits 110.000 Tote gefordert und Millionen Amerikaner arbeitslos gemacht. Und jetzt entflammen auch noch Rassismus-Proteste in Ausmaßen, die es so seit den 1960er Jahren nicht mehr gab. (...)

Seit seiner Ankunft im Weißen Haus 2017 hat Trump nichts Besonderes auf internationaler Ebene zustande gebracht. (...) Aber auf diesem Terrain stellt seine Wählerschaft keine Ansprüche an ihn. Bis vor einigen Wochen war die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft sein höchster Trumpf. Mit einer Arbeitslosenquote von 13,3 Prozent kann Trump darauf nicht mehr zählen. Sein letzter Ausweg wird es also sein, die letzten Monate seiner Präsidentschaft in ein Spektakel zu verwandeln, indem er sich selbst mit Tweets überbietet (...). Da Amerika keinen normalen Wahlkampf mehr führen kann, bereitet sich das Land auf eine Art Referendum vor: für oder gegen seinen spaltenden Präsidenten.

«de Volkskrant»: Kandidatenwahl könnte Wahlausgang entscheiden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» beschäftigt sich am Montag mit der Frage, ob Joe Biden mit einer schwarzen Frau als «Running Mate» in den Wahlkampf gegen Donald Trump zieht:

«Macht Joe Biden eine schwarze Frau zur Kandidatin für den Vizepräsidentenposten? Das ist die große Frage, nachdem er sich nun offiziell die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesichert hat. In den amerikanischen Medien kursieren seit Tagen Namenslisten, an deren Spitze Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien steht. (...) Die Kandidatenwahl für die Vizepräsidentschaft könnte möglicherweise entscheidend für den Wahlausgang im November sein. Der Druck auf den 77-jährigen Biden, eine Frau, vorzugsweise eine schwarze Frau, zu wählen, hat deutlich zugenommen, nun, da das Land seit der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten in Flammen steht. Mit einem schwarzen Vizepräsidentschaftskandidaten wird Biden mit ziemlicher Sicherheit in der Lage sein, die schwarzen Wähler an die Urnen zu locken.»

«Corriere della Sera»: Signale für Anstieg der Migration

ROM: Zur Migration über Libyen und die Türkei in Richtung Europa und der Angst vor steigenden Zahlen nach der Hochphase der Corona-Pandemie schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Montag:

«Wir lockern die Kontrollen und lassen die Migranten ziehen. Dies ist das Druckmittel für eine Erpressung, das Libyen einsetzen kann, um neue Zugeständnisse zu fordern. Vor allem aber ist es das Druckinstrument, mit dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, zugleich der Hauptverbündete des Regierungschefs in Tripolis (Fajis) al-Sarradsch, mit Europa verhandelt. Aus diesem Grund hat die italienische Regierung die diplomatischen Beziehungen, aber auch den Auslandsnachrichtendienst Aise in Nordafrika aktiviert. Und Innenministerin Luciana Lamorgese begleitet die aktuelle Phase des Ausstiegs aus dem Coronavirus-Notstand persönlich in dem Wissen, dass die Rückkehr von privaten Rettungsschiffen aufs Meer die Ankünfte an unseren Ufern wieder steigen lassen könnte, selbst wenn die Häfen weiterhin geschlossen sind.»

«La Vanguardia»: Trump erschüttert die Grundlagen der US-Demokratie

MADRID: Zum Verhalten von US-Präsident Donald Trump angesichts der Unruhen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Die Grundlagen der US-amerikanischen Demokratie sind sehr solide, aber Trump scheint fest entschlossen, diese zu erschüttern. Er schreckt nicht davor zurück, das System, das Gleichgewicht der Gewalten und die internationale Gemeinschaft zu attackieren. Wenn er im November wiedergewählt wird, könnte das ein Wendepunkt in der Geschichte der US-Demokratie sein, denn das würde die Konsolidierung des Trumpismus bedeuten. Die Konsolidierung der rechtspopulistischen Politik, die er schon im Wahlkampf 2016 angepriesen und in den vergangenen drei Jahren an der Macht konsequent verfolgt hat.»

«Tages-Anzeiger»: Aufklärung statt Impfzwang

ZÜRICH: Zu den Bedenken gegen eine mögliche Corona-Impfung heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Neben der Ungewissheit, ob es gelingen wird, überhaupt einen Impfstoff herzustellen, ist eine zweite Frage offen: Wie groß wird der Anteil der Bevölkerung sein, die ihn nach dessen allfälliger Entwicklung verweigert? Befragungen lassen darauf schliessen, dass die Zahl der potenziellen Impfverweigerer groß ist und seit Ausbruch der Pandemie sogar wächst. (...)

Da die Bestimmung über den eigenen Körper das wohl wichtigste individuelle Freiheitsrecht überhaupt ist, kommt in einem demokratischen Rechtsstaat ein Impfzwang nicht infrage. Es bleibt nur die Aufklärung. Wichtig ist dabei, Klarheit darüber zu schaffen, welche Pharmakonzerne den Impfstoff entwickelt haben und wie viel sie daran verdienen. Denn ein großer Teil des Misstrauens nährt sich laut Experten aus dem Verdacht, Pharmamultis würden alles tun, um Unsummen zu verdienen. Verschwörungstheoretiker und überzeugte Wissenschaftsskeptiker wird Aufklärung nicht beeindrucken. Aber Zweifelnde kann sie erreichen.»