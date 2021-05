Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Rzeczpospolita»: Sanktionen werden Lukaschenko kaum beeindrucken

WARSCHAU: Die von Belarus erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs und anschließende Festnahme eines Bloggers kommentiert die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Der Gesichtsausdruck des in einem Passagierflugzeug festgenommenen jungen Bloggers Roman Protassewitsch wird vielen Menschen noch lange in Alpträumen erscheinen. Er flog von der freien Welt in die freie Welt, von Athen nach Vilnius, und plötzlich landete er in Minsk, um Lukaschenkos wichtigster politischer Gefangener zu werden. Er weiß, mit welchen Methoden man ihn verhören wird. Er weiß, dass ihm danach eine langjährige Lagerhaft droht, vielleicht sogar der Tod.

Was kann die EU tun, deren Führung sich auf einem Gipfel mit Belarus befassen will? Sie kann die schwarze Liste der Regimevertreter verlängern, schmerzhafte Wirtschaftssanktionen verhängen, der belarussischen Airline Belavia Flüge verbieten. Aber werden selbst drastische Sanktionen und Isolation Lukaschenko bewegen, Roman Protassewitsch freizulassen? So schrecklich es klingt - das ist wenig wahrscheinlich. Der Diktator ist Isolation gewöhnt. Das hält ihn nicht davon ab, seine Feinde zu vernichten. Zudem hat er noch den Rückhalt des Kremls. Putin wird Lukaschenko gerne unterstützen. Es sei denn, der Westen setzt auch ihn unter Druck.»

«Kommersant»: Lukaschenko zieht Zorn Europas auf sich

MOSKAU: Zu der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine und zur Festnahme des Oppositionsaktivisten Roman Protassewitsch schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Alexander Lukaschenko hat den Zorn Europas auf sich gezogen. Diesmal wegen der Festnahme des Chefredakteurs des oppositionellen Telegram-Kanals @belamova und Mitbegründers des populären Kanals Nexta, Roman Protassewitsch. Den Flug, mit dem er von Athen nach Vilnius geflogen ist, haben sie zur Landung in Minsk gezwungen - angeblich wegen Mitteilungen über eine Bombe an Bord. Die Gefahr hat sich als Fehlalarm herausgestellt - und das Flugzeug setzte seine Reise zum Ziel dann schon ohne Protassewitsch fort. Auf die Handlungen des Machtapparats reagierten die Chefs der EU und der Nato sowie die Mitgliedsstaaten. (.) Der Zwischenfall löste auch eine gewaltige Redaktion unter den Oppositionellen von Belarus aus. Viele nannten die Handlungen Minsks einen «beispiellosen Vorfall» und einen «Akt des Staatsterrorismus».»