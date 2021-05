Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«New York Times»: Endlich frische Hoffnung für die Libyer

NEW YORK: Zur Entwicklung in Libyen nach der der Ernennung eines neuen US-Sonderbeauftragten für das bürgerkriegsgeplagte nordafrikanische Land schreibt die «New York Times»:

«Nach einem Jahrzehnt von Chaos, Bürgerkrieg und ausländischer Einmischung nach dem Sturz der 42-jährigen Diktatur Muammar al-Gaddafis gibt es nun eine konkrete Chance, das Land wieder auf die Beine zu bekommen. Der heilige Monat Ramadan verlief ohne größere Zwischenfälle, eine einzige Übergangsregierung ist im Amt, und die meisten ausländischen und einheimischen Akteure stehen zumindest nominell hinter dem Prozess. Was könnte da noch schiefgehen? Eine Menge. Nach so vielen Jahren des Aufruhrs und mit so viel Öl unter seinen Sandmeeren ist jede Bewegung in Richtung einer politischen Lösung in Libyen von Natur aus fragil. (...) Der Nutzen, die Stabilität in Libyen wiederherzustellen, wäre jedoch verführerisch. Da ist nicht nur das Öl, potenziell 1,6 Millionen Barrel pro Tag, das eine schnelle Erholung der Wirtschaft ermöglichen und jede Menge Arbeitsplätze nicht nur für Libyer, sondern auch für ihre ärmeren Nachbarn, vor allem Ägypten, schaffen würde. Die Ordnung wiederherzustellen, würde auch bedeuten, die Migrationsströme nach Europa zu kontrollieren (...) An erster Stelle sind aber die Libyer selbst Instabilität und Kämpfe leid.»

«Die Presse»: Plakative Symbolik auf dem Dach des Kanzleramts

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» befasst sich mit dem demonstrativen Hissen der israelischen Flagge als Zeichen der Solidarität mit Israel auf Regierungsgebäuden in Wien.

«Beim Hissen der israelischen Flagge als «Zeichen der Solidarität» muss sich Österreichs Regierung (...) eine Frage gefallen lassen: Heißt das Solidarität mit Israels Bevölkerung in diesen schweren Stunden - mit den Menschen, die während der Hamas-Angriffe in Bunkern ausharren? Oder heißt das auch Solidarität mit allen Schritten des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu - und mit den Fehlern seiner Regierung in ihrer Politik gegenüber den Palästinensern? Die Solidarität mit Netanjahu kann nicht uneingeschränkt sein - schon gar nicht mitten in einem andauernden bewaffneten Konflikt. Plakative Symbolik wie eine Fahne auf einem Regierungsgebäude ist so undifferenziert, dass sie als solche missverstanden werden kann.»