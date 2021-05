Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.21 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Lust der Wähler auf SPD scheint fraglich

ZÜRICH: Zur Bestätigung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Scholz' Problem besteht darin, dass die Deutschen ihn zwar schätzen und für kompetent halten, von seiner Partei aber nur noch wenig erwarten. Ganz anders bei den Grünen. Obwohl - oder gerade weil - diese seit 2005 im Bund nicht mehr regiert haben, traut man ihnen und ihrer 40-jährigen Kandidatin viel Erneuerung zu. Und hält sie zunehmend auch für eine Alternative zur Union.

Zwei weitere Widersprüche lähmen die SPD: Sie steht zwar geschlossen hinter Scholz, kann aber doch nicht vergessen machen, dass sie ihn noch vor eineinhalb Jahren nicht als ihren Chef haben wollte. Programmatisch sind die Genossen seit 2019 erheblich nach links gerückt - Scholz als ihr Kanzlerkandidat steht aber geradezu idealtypisch für den eher konservativen, pragmatischen Flügel. Ob die Wähler bei so viel Dissonanzen nochmals Lust auf diese Partei und ihren Kandidaten entwickeln, scheint eher zweifelhaft.»

«NZZ»: Unabhängigkeit Schottlands wäre schmerzhafter Prozess

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Aussicht auf ein Unabhängigkeitsreferendum nach der Parlamentswahl in Schottland:

«Wenn eine klare Mehrheit der schottischen Bevölkerung dereinst einen eigenen Staat wünscht, wird ihnen dies im Namen des Prinzips der Selbstbestimmung kaum auf Dauer verwehrt werden können. Doch so weit ist es noch keineswegs. Das hat diese Regionalwahl gezeigt. Umfragen belegen konstant, dass die Unabhängigkeit gegenwärtig höchstens bei rund der Hälfte der Stimmbürger auf Zustimmung stößt. Eine baldige weitere Volksabstimmung wäre deshalb auch für die (Schottische Nationalpartei) SNP ein beträchtliches Risiko.

Vor allem wäre die Abspaltung eines Teils eines Staates mit einer über dreihundertjährigen Geschichte wie im Fall der Union zwischen England und Schottland ein langer, komplizierter und schmerzhafter Prozess. Eine solch tiefgreifende Entscheidung wäre aber auf jeden Fall etwas, was die Zustimmung einer deutlichen Mehrheit finden müsste.»

«El País»: Biden muss Guantanamo endlich schließen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» befasst sich in einem Kommentar am Montag mit dem umstrittenen US-Gefangenenlager Guantanamo Bay:

«Die Existenz des Haftzentrums, das die USA auf dem Marinestützpunkt Guantanamo unterhalten, stellt eine Anomalie dar, die Präsident Joe Biden nicht nur aus Gründen der Rechtssicherheit beenden sollte, sondern auch als Zeichen für die Verteidigung der Menschenrechte, die für jede Person in der Obhut eines Landes gelten müssen, das für sich in Anspruch nimmt, diese Menschenrechte zu verteidigen. Die Anlage wurde 2002 unter der Präsidentschaft von George W. Bush eröffnet, fünf Monate nach den Anschlägen vom 11. September. Es war von Anfang an von Skandalen begleitet, weil es tatsächlich darum geht, die Verpflichtung außer Kraft zu setzen, alle Inhaftierten gemäß des eigenen Rechtssystems als auch der internationalen Verträge zu behandeln. Das ist der Grund, warum Guantanamo eingerichtet wurde und sich immer noch in einer rechtlich inakzeptablen Schwebe befindet und damit radikalen Islamisten und anderen Kritikern der USA ein hervorragendes Propagandainstrument liefert. Biden, der über eine demokratische Kontrolle im Repräsentantenhaus und im Senat verfügt, muss das Problem jetzt angehen.»

«Der Standard»: Europa wird von Kleingeistern geführt

WIEN: Zu der geplanten EU-Zukunftskonferenz schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Das gemeinsame Europa wird von Kleingeistern geführt. Niemand ist da, der die Autorität hätte, mit einfachen Worten die größere politische Linie für die Zukunft vorzuzeichnen. Fast ausnahmslos alle Regierenden zeigen sich vom Klein-Klein in ihren Nationalstaaten getrieben. Nicht wenige sind populistisch oder gar nationalistisch unterwegs - nicht nur der oft und zu Recht kritisierte Viktor Orbán. (...)

Anders als bei früheren EU-Vertragsreformen hat die EU-Kommission (samt ihrer Präsidentin) darauf verzichtet, einen eigenen konkreten, greifbaren Vorschlag vorzulegen. So darf nun - mit Bürgerbeteiligung - ein Jahr lang bei der Zukunftskonferenz munter und unstrukturiert drauflosdebattiert werden. Keine guten Vorzeichen.»