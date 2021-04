Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Tages-Anzeiger»: Gottesstaat Iran braucht Konfrontation mit Westen

ZÜRICH: Zum Ringen um das Atomabkommen mit dem Iran schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Anders als die Obama-Leute glauben machen wollten, wird das Abkommen das Regime in Teheran nicht wandeln. Die Feindschaft des Iran gegenüber den Vereinigten Staaten und Israel ist Teil der Identität der Islamischen Republik, ebenso wie die Ablehnung des Westens allgemein. Das theokratische Regime ist ideologisch ausgehöhlt, die revolutionären Slogans haben sich verbraucht. Ließe sich (Irans oberster Führer Ajatollah Ali) Chamenei auf eine echte Öffnung gegenüber dem Westen ein, die sich viele Iraner wünschen - es würde den Gottesstaat stärker gefährden, als es Sanktionen je vermögen. Deswegen sucht er die Kooperation mit Russland und vor allem China. Auch die Revolutionsgarden, die mächtigste Institution im Land, können ihre Stellung nur in der Konfrontation mit dem Westen rechtfertigen.»

«Die Presse»: Moral muss man sich leisten können

WIEN: Zu der ungleichen Verteilung von Corona-Impfdosen zwischen armen und reichen Ländern schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Die reichsten Länder müssen ihre Vakzine teilen und globale Impfkampagnen besser finanzieren. Nicht nur aus moralischen Gründen. (...) Mutationen können auch in Tansania, Indien oder dem Jemen entstehen. Dass sie in einer vernetzten Welt schwer zu stoppen sind, zeigt die britische Variante, die in Österreich beinahe für alle Neuinfektionen verantwortlich ist. Auch die überaus gefährliche brasilianische Mutante hat es aus der Amazonas-Metropole Manaus nach Europa geschafft.

Es liegt also auch im Interesse der Europäer, dass die Pandemie in allen Teilen der Welt unter Kontrolle gerät. Die Regierung von Neuseeland hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie 800.000 ihrer Impfdosen schon jetzt an das Covax-Programm für ärmere Staaten abgeben wird. Dabei sind bei Weitem noch nicht alle Neuseeländer geimpft. Klar, Moral muss man sich leisten können. Der Inselstaat hat die Infektionen mit einem harschen Einreiseregime, Contact Tracing und scharfen Lockdowns bei nahe null gehalten.»