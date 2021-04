Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«The Times»: Prinz Philip hatte ein feines Gespühr für Angemessenheit

LONDON: Zu den Plänen für die Beisetzung von Prinz Philip meint die Londoner «Times» am Montag:

«Bei keiner Beerdigung in Großbritannien dürfen derzeit mehr als 30 Trauergäste anwesend sein, und vernünftigerweise hat die königliche Familie nicht um eine Ausnahme gebeten. (...) Prinz Philip hat einen Großteil seiner frühen Lebensjahre damit verbracht, die Symbolik und die Protokolle der Monarchie zu modernisieren und eine Botschaft auszusenden, die im Großbritannien der Nachkriegszeit Anklang fand. Im Tod ist es nicht anders. Man könnte ihn - mit der von ihm gewohnten Schroffheit - fast sagen hören: «Steckt mich einfach in eine Kiste und macht weiter.»

Der Prinz hatte, zusammen mit denjenigen, die mit der Gestaltung des Trauergottesdienstes in Windsor beauftragt waren, ein feines Gespür dafür, was heute angemessen ist. So viele Familien in Großbritannien haben ertragen müssen, sich aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht angemessen von ihren Eltern, Großeltern und anderen geliebten Menschen verabschieden zu können. Sie können sich mit einer königlichen Familie identifizieren, die durch ähnliche Restriktionen eingeschränkt ist - auch wenn es solche sind, die der Prinz selbst seiner Familie und seinen Höflingen womöglich mit Vergnügen auferlegt hätte.»

«De Standaard»: Biden hat aus Obamas Fehlern gelernt

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Montag den politischen Tatendrang von US-Präsident Joe Biden:

«Seine radikale und entschlossene Handlungsweise hat zweifellos mit den besonderen Umständen zu tun: den Schäden, die die Covid-19-Pandemie angerichtet hat, und dem Vermächtnis seines Vorgängers Donald Trump. Dies sind keine Zeiten, in denen man am Kern der Sache vorbeigehen kann. Besondere Umstände verlangen nach großen Plänen und Taten.

Dass er keine Zeit verliert, liegt auch daran, dass er Schlussfolgerungen aus den Fehlern gezogen hat, die Barack Obama machte. Lektionen, die Obama selbst gelernt hat und vor denen er Biden im Wahlkampf gewarnt hat: nicht zögern, sondern kraftvoll zur Sache kommen. Wenn Biden gründliche Reformen durchführen will, dann muss er es jetzt tun.»

«Washington Post»: Amtszeitbeschränkung für den Supreme Court nötig

WASHINGTON: Zur Debatte in den USA um mögliche Reformen des Obersten Gerichtshofs schreibt die «Washington Post» am Montag:

«Präsident Biden kündigte am Freitag die Einrichtung einer Kommission für mögliche Reformen des Obersten Gerichtshofs an und erfüllte damit ein Wahlkampfversprechen. (...)

Es ist ermutigend, dass das breite Mandat, das Biden der Kommission erteilt hat, es ihr erlaubt, einen sinnvollen Bereich für eine mögliche Reform des Obersten Gerichtshofs zu erkunden: die Anstellung auf Lebenszeit, die 1788 zu einer Zeit mit einer viel kürzeren Lebenserwartung eingeführt wurde, durch eine 18-jährige Amtszeit zu ersetzen.

Das würde der Politik rund um den Supreme Court ein wenig Schärfe entziehen, indem es beiden Parteien vorhersehbare und regelmäßige Gelegenheiten zur Nominierung von Richtern bietet - und damit den Druck bei jeder Vakanz senkt. Es würde Präsidenten erlauben, die bestqualifizierten Richter zu nominieren, anstatt nach den jüngsten plausiblen Kandidaten zu suchen. Amtszeitbeschränkungen sollten ganz oben auf der Agenda von Herrn Bidens Kommission stehen.»

«Rzeczpospolita»: Berlins bedeutsames Schweigen zur Ostukraine

WARSCHAU: Zur Eskalation im Konflikt um die Ostukraine schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Die kürzlich abgehaltenen militärischen Beratungen zwischen den USA, Großbritannien, Kanada, Polen und Litauen zur russischen Eskalation des Ukraine-Konfliktes zeigen: Wenn es zu einer echten Bedrohung kommt, bleiben die Amerikaner und ihre ad hoc zusammengerufenen Verbündeten. Wieder einmal fällt auf, dass Deutschland und Frankreich abtauchen. Besonders bedeutsam ist das plötzliche Schweigen Berlins, das seit 2014 der Hauptverantwortliche für die gesamte Situation in Osteuropa ist. Wenn man das kombiniert mit der wachsenden Begeisterung deutscher Politiker für den russischen Impfstoff Sputnik V, den Verkauf der Aluminiumwerke in Rheinfelden an die Russen und die Entschlossenheit, den Bau von Nord Stream 2 zu vollenden, dann wird das Bild der deutschen Ostpolitik sehr klar.

Die Deutschen sind an Polen und unserer gesamten Region in erster Linie aus einem Grund interessiert: um die Euro-Zone zu erweitern. Das würde ihnen ermöglichen, das Gesamtvermögen aus 30 Jahren Transformation zum Aufbau von Vorräten für ein deutsches Europa zu konsumieren. Dieses «Angebot» ist allerdings mit keinerlei Sicherheitsgarantien verbunden. Denn dazu haben die Deutschen weder die Fähigkeiten noch den politischen Willen.»

«Tages-Anzeiger»: Kritik an Corona-Schutzmaßnahmen muss möglich sein

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» mahnt am Montag einen sachlichen Umgang mit Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen an:

«Wenn Kritiker einfach deswegen als Feinde der Demokratie oder schlicht als Dummköpfe und Störer betrachtet werden, weil sie einzelne Massnahmen der Corona-Bekämpfung kritisieren, dann gefährdet das die Demokratie. Kritik kann, ja muss dafür sorgen, dass der Ausnahmezustand wirklich eine Ausnahme bleibt.

Ein hegemonialer Diskurs und ein Klima, in dem eine Gesellschaft den Regenmantel anzieht, an dem jeder Widerspruch abperlt, können dazu führen, dass Dissidenz deliriert und die Diktatur schon um die Ecke biegen sieht. Das tut sie nicht. Aber der Eifer und das Gefühl, gegen einen mächtigen Mainstream zu stehen, führen bisweilen zu gefährlichen und geschichtsblinden Vergleichen; das ist nicht gut und schadet dem Protest. (...)

Wer aber die Kritik an einzelnen Massnahmen als Störung, als Gefahr für einen angeblich gesunden Grundkonsens diffamiert, muss achtgeben, dass er nicht das tut, was er bei anderen Themen anprangert: die eigene Position als alternativlos darstellen. Nicht der Konformismus mit allen Regierungsmassnahmen stärkt die Gesellschaft in Krisenzeiten, sondern die kritische Auseinandersetzung damit.»

«NZZ»: Laschet hat mehr zu verlieren

ZÜRICH: Zum Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union schreibt am Montag die «Neue Zürcher Zeitung»:

«Tatsächlich ist es eine Kampfkandidatur mit freundlichem Gesicht. Söder fällt es um einiges leichter, mit zähnefletschender Jovialität Großmut vorzutragen. Für ihn steht deutlich weniger auf dem Spiel als für Armin Laschet. «Mein Platz ist in Bayern, und da bleibe ich auch», das hatte er seit einem Jahr bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt. Erst in den vergangenen Wochen kam ihm dieser Satz nicht mehr über die Lippen. Am Sonntag begründete er seinen Sinneswandel in der K-Frage mit den Bitten aus der Partei und der Bevölkerung. Klappt es für ihn nicht, ist noch immer Bayern da.

Für Laschet, der ein Jahr lang hart gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz kämpfen musste, ist die Kanzlerkandidatur gewissermassen mit dem eben übernommenen Amt verwoben. Ein starker Parteichef hat de facto automatisch das Erstzugriffsrecht auf den Spitzenjob. Erobert Laschet diesen nicht, wäre auch seine junge Obmannschaft in der CDU beschädigt, noch bevor sie so richtig begonnen hat. Und er würde auch als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen Autorität einbüssen.»

«Tiroler Tageszeitung»: Fragen zu Söders Kanzler-Chancen

INNSBRUCK: Den Kampf um die Kanzlerkandidatur zwischen dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder kommentiert die «Tiroler Tageszeitung» am Montag in Innsbruck:

«Mag sein, dass sich etliche Menschen in Deutschland ein wenig von der bayerischen Selbstherrlichkeit für sich und viel von Söders Entscheidungsfreude für die Politik wünschen. Doch jenen, die hinter die Kulissen blicken, geht sein zur Schau gestellter Aktionismus zunehmend auf die Nerven. Einige CDU-Länderchefs merkten zuletzt öffentlich an, dass Söders kraftvollen Ankündigungen oft wenig Tatkräftiges folge. Dass Lautstärke und Machtbewusstsein allein keinen Kanzler machen, erlebte die CSU schon zweimal. 1980 mit Franz-Josef Strauß. Und auch 2002, als sich Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat gegen die damals unterschätzte CDU-Vorsitzende Angela Merkel durchsetzte. Der Ausgang ist bekannt: Gerhard Schröder (SPD) blieb Kanzler - bis 2005.»