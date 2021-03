Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Die Presse»: CDU-Chef Laschet ist geschwächt

WIEN: Über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und ihre Folgen für die Bundestagswahl schreibt «Die Presse» am Montag in Wien:

«Fast alles ist noch möglich in diesem Wahljahr in Deutschland. Bis auf einen SPD-Triumph. Den stärksten Rückenwind haben derzeit die Grünen, bis ins Kanzleramt wird er sie jedoch kaum tragen. Laschet hat immer noch die besten Karten, wenn er die Nerven behält, Söder still hält, keine neuen Skandale auftauchen und Deutschland bis September geimpft ist. Wenn, wenn, wenn. Der CDU-Chef ist geschwächt.»