Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.21 | Überblick

«La Repubblica»: Europa hat die Kraft, die Frauenrechte zu stärken

ROM: Zur Lage der Frauen in der Corona-Pandemie in Europa schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«In Europa sind Männer und Frauen nicht gleich. Mit der Covid-Krise sind sie es noch weniger und es besteht sogar die Gefahr, dass erworbene Rechte gefährdet werden. Der diesjährige Internationale Frauentag erlaubt keine Sonntagsreden. Die Daten sind klar, und die von den europäischen Regierungen ergriffenen Maßnahmen haben die Kluft zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Arbeitslosigkeit, Belastung durch Hausarbeit, finanzielle Sicherheit und persönliche Autonomie vergrößert. Frauen waren die ersten, die ihren Arbeitsplatz verloren und entlassen wurden. (...) Diese Krise bietet uns die großartige Gelegenheit, die Menschenwürde zu stärken, den Frauen gerecht zu werden und einen europäischen Raum zu schaffen, der ein Bezugspunkt für eine Welt ist, in der die Gleichstellung kein Bürgerrecht hat. Und dieses Europa verfügt, wie auch die Reaktion auf die Krise gezeigt hat, über die Werte und Ressourcen, um dies zu tun.»

«Der Standard»: Europa wird wirtschaftlich zurückgeworfen

WIEN: Die Wiener Zeitung «Der Standard» vergleicht am Montag das neue Konjunkturpaket der USA mit den europäischen Maßnahmen, um die Wirtschaft nach der Pandemie anzukurbeln, und schreibt:

«Der wirtschaftliche Einbruch war auf dem alten Kontinent bedeutend größer, und der Aufschwung geht viel zäher vonstatten als in den USA. Das liegt auch an den zögerlichen Gegenmaßnahmen, die auf EU-Ebene gesetzt wurden. Während in Washington schon das dritte Konjunkturprogramm beschlossen wurde, steht der von der Union mühsam paktierte Wiederaufbaufonds noch am Anfang. Viele Länder (...) haben noch nicht einmal ihre Pläne eingereicht, um den mit 750 Milliarden Euro prall gefüllten Topf anzuzapfen.

Das zeigt - zum wievielten Mal eigentlich? -, wie schwerfällig und in dem Fall kostspielig die EU-Mühlen mahlen. Bedenkt man auch noch den Turbo, den China längst gezündet hat, lässt sich eines jetzt schon sagen: Europa wird durch die Pandemie im globalen Rennen ein weiteres Stück zurückgeworfen.»