Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Nepszava»: Moralismus seitens der USA wäre jetzt fehl am Platz

BUDAPEST: Zum Bestreben der Führung um den neuen US-Präsidenten Joe Biden, Demokratie und Menschenrechte weltweit zu stärken, schreibt die linksliberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Während ein guter Teil des Globus die Rückkehr Amerikas zu einer regel- und normenbasierten Weltordnung begrüßt, muss Biden damit rechnen, dass nach der Präsidentschaft Trumps sowohl Hauptverbündete als auch Gegner den USA ein reduziertes Vertrauen entgegenbringen werden. Mit der Stärkung der von Trump geschwächten Bündnisse, Weltorganisationen und internationalen Abkommen wird Washington mit der Zeit seine ramponierte Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Angesichts der krisenhaften innenpolitischen Lage der USA, der tiefen gesellschaftlichen Spaltung (...), des systemhaften Rassismus, (...) des fragwürdigen Wahlsystems, eines im Sturm aufs Kapitol gipfelnden Terrorproblems erscheint jedoch die starke Betonung der moralischen und ideologischen Führungsrolle Amerikas nicht mehr als zeitgemäß.»

«The Times»: Republikaner haben größere Aufgaben als Trump zu verehren

LONDON: Zum Auftritt Donald Trumps bei der Jahrestagung der US-Konservativen meint die Londoner «Times» am Montag:

«Zweifellos hat Donald Trump das Bedürfnis, von seinen Getreuen verehrt zu werden, doch die Republikaner haben größere Aufgaben. Die wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass die USA weiterhin zu globaler Führung in der Lage sind. (...)

Die Geschicke der Republikaner hängen davon ab, ob es der Partei gelingt, aus Trumps Schatten zu treten. Und die Kraft der freien Welt würde gestärkt werden, durch die Art von Internationalismus und Unterstützung für Allianzen - wie sie Mitt Romney ebenso beispielhaft zeigt wie einst auch John McCain. Das sind republikanische Traditionen, die es wert sind wiederentdeckt zu werden.»

«Kommersant»: Auf Nawalny-Aktivisten kommen schwere Zeiten zu

MOSKAU: Zur Zukunft der Oppositionsbewegung um den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Die regionalen Stäbe Alexej Nawalnys setzen ihre Arbeit fort - ungeachtet seiner Inhaftierung in einem Straflager und trotz des Hausarrests seiner engsten Mitarbeiter. Jene Mitglieder seines Teams, die noch in Freiheit sind, zeigen sich überzeugt, dass die geschaffenen Strukturen in der Lage sind, dem Druck des Machtapparats standzuhalten. Sie bereiten sich auf die Parlamentswahl im Herbst vor.

Sie rekrutieren jetzt neue Mitarbeiter, bereiten neue Enthüllungen vor und führen Gespräche mit anderen Parteien über eine Zusammenarbeit. Die Experten gehen aber davon aus, dass die Effektivität der 40 regionalen Stäbe wegen der Abwesenheit des Politikers nachlässt (...). Und es gibt keine Zweifel, dass sich die Aktivisten auf schwere Zeiten einstellen müssen.»

«Tages-Anzeiger»: Trumpismus ist auch ohne Trump möglich

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Montag mit der Rückkehr von Ex-Präsident Donald Trump auf die politische Bühne der USA:

«Man muss zwei Dinge trennen: Trump und den Trumpismus. In der Praxis bedeutet das: Auch wenn die Rückkehr von Donald Trump in die Politik jetzt zunächst wie ein Triumphzug aussehen mag, ist das keine Garantie, dass das ganze Unterfangen nicht in absehbarer Zeit in einem Waterloo endet.

Vielleicht verliert Trump selbst das Interesse an der Politik, wenn er es den Republikanern heimgezahlt hat, die das Impeachment gegen ihn wegen des Sturms auf das Capitol unterstützt haben. Vielleicht findet aber auch irgendein cleverer Nachwuchsdemagoge einen erfolgreichen Weg, Trumpismus ohne Trump zu betreiben. Dann wäre Trump, der bei Wahlen ja stets sehr viele Anhänger, aber eben noch mehr Gegner mobilisiert, als Führungsfigur in der Partei überflüssig. (...)

Insofern ist es womöglich gar nicht entscheidend, welche Rolle Trump persönlich in der amerikanischen Politik künftig spielt. Wenn der Trumpismus überlebt, war seine Invasion erfolgreich.»

«La Stampa»: Westen muss bereit für Unterstützung in Myanmar sein

ROM: Zu den Protesten und der Gewalt in Myanmar schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Montag:

«Die Krise in Myanmar ist an einem Scheideweg angekommen. Er könnte zum Zusammenbruch des Regimes führen, das vom Trägheitsmoment der Mehrheit der Nation überwältigt wird. Dies ließe das Militär in den Seilen hängen (...), weil es gezwungen wäre, sich mit Aung San Suu Kyi und der Opposition abzufinden. Es kann jedoch sein, dass es dem Militärgeneral Min Aung Hlain gelungen ist, sich das Überleben an der Macht zu sichern. Das Kräfteverhältnis steht zu seinen Gunsten. Wer einmal geschossen hat, kann es ein zweites und drittes Mal tun, bis die Straßen geräumt sind. (...)

UN-Sanktionen wären sicherlich wünschenswert, aber sie müssen das Hindernis Russland und China überwinden, die ihre eigenen Straßenproteste zu bewältigen haben - siehe Nawalny beziehungsweise Hongkong. (...) Wenn die UN abwesend sind, müssen Europäer und Amerikaner bereit sein, es alleine zu machen. Selbst wenn es dem Militär in Myanmar gelingt, die Auswirkungen westlicher Sanktionen zu minimieren, ist ein Signal aus Washington, Brüssel, London, Canberra, Tokio wichtig für die Solidarität und weil es auf anderen Plätzen und Straßen nicht unbemerkt bleiben wird, auf denen Menschen die Demokratie verteidigen, wie in Minsk, Hongkong, Tiflis und Wladiwostok.»

«New York Times»: Die Ära der Impfdiplomatie hat begonnen

NEW YORK: Über den weltweiten Kampf gegen das Corona-Virus und die dringend nötigen Impfkampagnen auch in armen Ländern schreibt die «New York Times»:

«Es ist nur normal, dass sich die amerikanische Regierung und das amerikanische Volk darauf konzentriert haben, dass so viele der eigenen Landsleute wie möglich geimpft werden, mit den Verwundbarsten an erster Stelle. Aber in dem Maße wie sich die Impfungen daheim beschleunigen, gilt es, sich zweierlei bewusst zu werden.

Erstens wird die Pandemie nicht irgendwo besiegt, bevor sie nicht überall besiegt wird (...) Zweitens haben zwar schon 45 Millionen Amerikaner, fast 14 Prozent der US-Bevölkerung, wenigstens eine erste Impfung erhalten und die meisten reichen Länder haben ihre eigenen Impfprogramme begonnen. Nach Schätzungen ist aber erst in sieben Prozent der armen Länder bis zum 18. Februar überhaupt jemand geimpft worden. Das ist eine klaffende Lücke. (...) Während der Sieg über das Virus ein offensichtlicher und primärer Grund für die Vereinigten Staaten ist, sich hier einzuschalten, gilt es auch Folgendes zu bedenken: Es ist sehr in Amerikas nationalem Interesse, einen entscheidenden diplomatischen «Soft Power»-Vorteil nicht autokratischen Rivalen wie Russland oder China zu überlassen. Arme Länder werden sich noch daran erinnern, wer ihnen wann zu Hilfe kam.»

«Die Presse»: Bloß keinen weiteren Lockdown riskieren

WIEN: Mit der bevorstehenden Entscheidung der österreichischen Regierung über weitere Schritte in der Corona-Krise schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«In Österreich lodert das Infektionsgeschehen noch, die Zahlen nehmen stetig zu, von exponentiellem Wachstum sind wir aber fern. Und die beste Nachricht: Die Covid-Abteilungen und Intensivstationen stehen zwar nicht leer, sind aber endlich entspannt. Das war das eigentliche Ziel bei allen Maßnahmen der schwierigen Pandemiepolitik. Einen echten Erfolg können Österreichs Regierung, die Länder und die Bevölkerung für sich verbuchen: Die Strategie der Massentests - öffentliche und private - funktioniert gut, das haben Länder wie Deutschland so nicht hingekriegt.

Doch Wissenschaftler warnen: Wenn nun großzügige Lockerungen durchgeführt werden, würden die Infektionszahlen massiv steigen, und alles beginne von vorn. (...) Wie immer die Entscheidung am Montag ausfällt: Das Dümmste wäre, voll zu öffnen und bald Lockdown 4 zu erlassen. Besser wäre es, bis nach Ostern durchzubeißen und dann sicher zu genießen - oder nur in kleinen Schritten weiter zu öffnen, z. B. die Gastronomie nur im Freien oder nur große Kulturräume für wenige öffnen zu lassen.»