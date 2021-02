Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Corriere della Sera»: Deutsche Grüne sind stark gereift

ROM: Angesichts der Regierungssuche in Rom vergleicht die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) von Beppe Grillo mit den Grünen in Deutschland:

«Was haben Beppe Grillo und die M5S mit den deutschen Grünen gemeinsam? (...) Wer die Grünen kennt, darf über sie einige Punkte feststellen: Zuallererst ihre DNA, die neben dem Umweltschutz mehr Europa, eine offene und multikulturelle Gesellschaft, Einwanderung als Ressource und partizipative Demokratie umfasst (...). Dinge, die nicht wirklich fest verankert sind im Fundament der M5S und (dem Umfrage-Instrument) Rousseau (...).

Zwar gab es sogar am Rand der Grünen anfangs ein Anti-System in einer Galaxie, in der Ökologen, Pazifisten, aber auch Garanten des Liberalismus wie Otto Schily zusammenkamen. Aber sie haben nie die Lüge erzählt, den Bundestag untergraben zu wollen, die Legitimität ihrer Gegner bestritten oder den Wert von Kompetenzen und Verdiensten geleugnet (...). Die Grünen reiften auf einer 20-jährigen Reise, bevor sie in die Regierung kamen, die internationale Verantwortung Deutschlands übernahmen und Energie in die europäische Integration investierten. Heute bieten sie echte Lösungen, sie sind vereint und dazu bestimmt, wieder zu regieren. Grillo genügte eine Stunde mit (Mario) Draghi, um neue ökologische Töne anzuschlagen.»

«Le Monde»: Mario Draghi erscheint als Retter für Italien

PARIS: Die Suche nach einer neuen Regierungsmehrheit in Italien kommentiert die französische Tageszeitung «Le Monde» am Montag:

«Die fachliche Expertise des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (Mario Draghi) ist unumstritten (...). Aber sie allein erklärt nicht, warum der (italienische Präsident Sergio) Mattarella ihn in so einem entscheidenden Moment aus seinem Ruhestand zurückholt. Tatsächlich gibt es weder einen Sturm auf die (Finanz-)Märkte, noch bahnt sich eine Vertrauenskrise der Gläubiger an, und auch die Neuordnung der öffentlichen Finanzen hat im Moment keinesfalls Priorität.

Nein, die Krise, die Mario Draghi auf den Tagesplan gerufen hat, ist vor allem eine politische. Wenn er als Retter erschienen ist, dann aufgrund seiner politischen Fähigkeiten, die er in seiner Funktion an der Spitze der EZB unter Beweis gestellt hat (...).»

«Dagens Nyheter»: Allianzen sind in den USA wieder in

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die zahlreichen Aufgaben, die vor dem neuen US-Präsidenten Joe Biden liegen:

«Einer der einfältigsten Beschlüsse Donald Trumps war es, ein Drittel der 35.000 US-Soldaten aus Deutschland heimzurufen. Der frühere Präsident hatte viele fixe Ideen, und eine davon war, Nato-Länder zu bestrafen, die nicht ausreichend für ihre Verteidigung bezahlten. Die US-Truppen und -Stützpunkte in Deutschland haben aber immer vor allem dem Schutz der Interessen der USA gedient. Das hat Trump niemals begriffen.

Jetzt aber sind die USA zurück, wie Präsident Joe Biden neulich in seiner ersten außenpolitischen Rede mitteilte. Nach Jahren mit Trumps unkontrolliertem Chaos hat die Welt Grund, die Botschaft mit Freude zu begrüßen. Im besten Fall bringt sie außerdem diverse Diktatoren zum Zittern. Es brauche starke Bündnisse, um Russland Zügel anzulegen, aber auch wegen Chinas wachsenden Ambitionen, sagte Biden. Allianzen sind dank Biden in den USA also wieder in. Und sie sind unverzichtbar bei der Verteidigung der Demokratie in der Welt.»

«Nepszava»: Mit Nord Stream 2 hilft Berlin einem Polizeistaat

BUDAPEST: Über das deutsche Festhalten am umstrittenen Pipeline-Projekt Nord Stream 2 schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Berlin muss endlich Farbe bekennen. Der Fall Alexej Nawalny lässt sich nicht bloß mit mahnenden Worten aus der Welt räumen (...). Deutschland darf ein Russland nicht mit einer Gaspipeline wirtschaftlich unterstützen, das sich über Nacht in einen Polizeistaat à la Belarus verwandelt. Die Sanktionen, die auf die illustren Persönlichkeiten des russischen Regimes abzielen und offensichtlich keine abschreckende Wirkung entfalten, reichen nicht aus. Die Politik Deutschlands, ist oft zu hören, ist auf Pragmatismus gegründet, auch in Hinblick auf Russland (...).

Doch es gibt eine Grenze, deren Überschreiten (...) nicht tatenlos hingenommen werden darf. Wenn nämlich Deutschland nur aus wirtschaftlichen Interessen heraus die Verletzung der Menschenrechte in Kauf nimmt, verliert die gesamte EU ihre Glaubwürdigkeit.»

«Wedomosti»: Neuer Schwung für Proteste in Russland im Sommer möglich

MOSKAU: Nach der Ankündigung der Anhänger von Kremlkritiker Alexej Nawalny, ihre Proteste im Frühjahr und im Sommer fortsetzen zu wollen, schreibt die russische Tageszeitung «Wedomosti» am Montag:

«Ein wichtiger Indikator für wachsende Unzufriedenheit und mögliche Proteste ist der Anteil der Bürger, der seinen Lebensstandard als unzumutbar schlecht empfindet. (...) Und ein Anstieg dieses Anteils ist festzustellen: Derzeit beträgt er in der gesamten Bevölkerung 18 Prozent und 29 Prozent in der Altersgruppe der 40- bis 50-Jährigen. (...)

Es gibt also heute schon Hinweise darauf, dass wir im Sommer eine Reihe von Massenprotesten auf den Straßen der russischen Städte erleben werden. Anführen kann sie wer auch immer, sie können von beliebigen Parolen begleitet sein, aber ihre Grundlage wird dieselbe sein: die Unzufriedenheit über Verarmung und Hoffnungslosigkeit.»

«Diena»: Impf-Registrierung ist nur ein Scheinprojekt

RIGA: Zum Start der von der zentralen Impfkoordinationsstelle ins Leben gerufene Registierungswebseite für Corona-Impfungen meint die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Montag:

«Angesichts dessen, dass eine Registrierung bei Manavakcina.lv weder einen Platz in der Warteschlange noch Anspruch auf den derzeit noch fehlenden Impfstoff im Land garantiert, können einzig zwei offensichtliche Ziele hinter diesem Projekt gesehen werden. Einerseits eine Art Umfrage, um festzustellen, wie viele Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen. Und zum anderen das Unterbewusstsein der Menschen anzusprechen, vor allem den vererbten ungesunden Hang der postsowjetischen Generation nach «Anstellen» und «Defizitprodukten». Damit sollen auch ansonsten skeptische und passive Menschen ermutigt werden, sich zu registrieren. Nach dem Motto: Sag mal, der Nachbar hat sich bereits registriert, was ist, wenn für mich nun nicht mehr genug da ist?»

«Neatkariga Rita Avize»: Kleinen Geschäften droht das Aus

RIGA: Zu den neuen Corona-Regeln im lettischen Einzelhandel schreibt die national-konservative Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Montag:

«Es stellt sich heraus, dass einige Geschäfte alles verkaufen können und andere nichts. Wo ist die Gerechtigkeit hier? Wird es nicht so sein, dass kleine Läden scheitern, aber große Ketten sie billig in großen Mengen für billiges Geld aufkaufen können, um sie als überflüssige Konkurrenten auszuschalten? So sieht es aus. (...)

Es ist gut, dass die Regierung zumindest einen Teil des Problems erkannt hat und den Handel mit allen Waren in Geschäften ermöglicht. Die Privilegien einiger, der Bankrott anderer, die in derselben Branche tätig sind, sehen aber nicht gut aus. Selbst wenn keine Korruption in der Luft liegt, riecht es so schlecht, dass man nur schwer atmen kann.»

«The Irish Times»: EU-Versagen bei Impfungen hilft China und Russland

DUBLIN: Serbien kommt dank Corona-Impfstoffen aus Russland und China bei der Immunisierung der Bevölkerung gut voran. Dazu meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Montag:

«Im Wettlauf um den Schutz der Menschen vor dem Coronavirus hat kein Land in Kontinentaleuropa einen größeren Teil seiner Bevölkerung geimpft als Serbien. Und der Präsident dankt dafür China und Russland statt der EU. (...) Verzögerungen in der EU bei der Impfstoff-Bereitstellung drohen nicht nur entsprechende negative Folgen für die Volksgesundheit in nahe gelegenen Balkanstaaten und ehemaligen Sowjetrepubliken zu haben, sondern auch darauf, wie sie den jeweiligen Wert ihrer Beziehungen zur EU im Vergleich zu China und Russland wahrnehmen. (...)

Von der Ukraine über die Republik Moldau bis nach Albanien glauben Befürworter einer EU-Mitgliedschaft, dass ihre Länder dadurch nicht nur reicher, demokratischer und weniger korrupt, sondern auch professioneller und fairer verwaltet werden würden. Wenn sich der reichste Staatenklub der Welt als unwillig oder unfähig erweisen sollte, seine ärmeren Verbündeten in dieser Krise zu unterstützen, wird dieses Versagen über Jahre hinweg von Peking, Moskau und deren Helfern auf dem Balkan und in Osteuropa ausgeschlachtet werden.»

«de Volkskrant»: Menschen in Myanmar verdienen etwas Besseres

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar:

«Die Einwohner von Myanmar wissen sehr gut, welches Risiko sie eingehen: Wenn die Armee gegen Proteste vorgeht, schießt sie gewöhnlich mit scharfer Munition. Das ist in der Vergangenheit geschehen und jeder ist sich bewusst, dass die Generäle erneut den Befehl dazu geben könnten. (...)

Es ist frustrierend zu sehen, wie zahnlos die internationale Gemeinschaft einmal mehr zu sein scheint. Denn das Scheitern von Aung San Suu Kyi bedeutet ja nicht, dass die eingeschränkte Demokratie in Myanmar nicht gerettet werden sollte. Es geht auch um das Leben von Millionen von Menschen, die sich der Militärherrschaft widersetzen - das zeigen sowohl der Ausgang der Wahlen als auch die Demonstrationen, mit denen sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Diese Menschen verdienen etwas Besseres.»

«NZZ»: Militärmachthaber unterschätzten Widerstand der Bevölkerung

ZÜRICH: Zu den Massenproteste nach dem Militärputsch in Myanmar (Burma) schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Die Militärmachthaber haben die Bevölkerung unterschätzt. Der zivile Widerstand gegen die Putschisten ist größer als erwartet. Den Generälen bleibt nur der Rückzug oder - ein weiteres Mal - die Anwendung von Gewalt. (...) Dass die Proteste auch im chinesischen Staatsfernsehen gezeigt wurden, deutet nach Einschätzung von Beobachtern darauf hin, dass man sich in Peking alle Optionen offenhält. Aus der Sicht Chinas spielt es letztlich keine Rolle, wer in Burma regiert. (...)

Der Einfluss der anderen Länder ist sehr begrenzt. Während die Protestbewegung in Burma um Unterstützung aus dem Ausland bittet, scheren sich die Militärs erfahrungsgemäß keinen Deut um die Weltmeinung oder um symbolische Sanktionen. Ihnen geht es um den Machterhalt, um die Verteidigung ihrer wirtschaftlichen Pfründe und um Sicherheit vor einer internationalen Strafverfolgung. Mit dem Putsch haben sie alles auf eine Karte gesetzt. Noch ist offen, ob sie sich dabei verrechnet haben.»

«San Francisco Chronicle»: Trump-Verfahren Test für Republikaner

SAN FRANCISCO: Nachdem das US-Repräsentantenhaus Mitte Januar Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump erhoben hat, soll diese nun ab Dienstag im Senat verhandelt werden. Dazu schreibt die Zeitung «San Francisco Chronicle»:

«Vor dem Beginn der Verhandlungen zum zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump diese Woche sind zwei Punkte unwiderlegbar. Erstens setzte sich der 45. Präsident der Vereinigten Staaten über die Grenzen des Gesetzes und sogar der US-Verfassung hinweg, als er versuchte, eine Wahl zu kippen, die er klar verloren hatte. (...)

Zweitens stiftete Trump einen Angriff auf das US-Kapitol an, indem er seine Anhänger am Tag der Zertifizierung (der Wahlergebnisse), dem 6. Januar, in Washington versammelte und sie in einem regelrechten Taumel dazu aufstachelte, zu dem Ort zu gehen, an dem die Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses ihrer ehrwürdigen Pflicht nachgingen, eine von Joe Biden gewonnene Wahl zu besiegeln. (...)

Kurzum: Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass Donald J. Trump Verrat an seinem Amtseid begangen und die hehre Vision der repräsentativen Demokratie der Gründer (des Landes) missachtet und beschmutzt hat wie kein Präsident vor ihm.»

«El País»: Zu frühe Lockerungen des Corona-Lockdowns wären tragisch

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag angesichts leicht sinkender Infektionszahlen die Diskussion über Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie:

«Die neuesten Daten zur Pandemie scheinen darauf hinzudeuten, dass Spanien den Scheitel der dritten Welle überschritten hat. Der Rückgang ist jedoch so gering, dass die Lockerung von Einschränkungen nicht akzeptabel wäre. Es ist zweifellos eine Erleichterung, dass die Anzahl der Neuinfektionen und die Inzidenzrate sinken. Aber am Freitag wurden immer noch 750 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen 14 Tagen registriert. (...)

Die Situation ist somit weiterhin äußerst ernst. Der Fehler, wie in der ersten und zweiten Welle Beschränkungen zu früh aufzuheben, was viele Menschen das Leben gekostet hat, darf nicht wiederholt werden. Leider aber gibt es bereits erste Lockerungen. Einige Regionen reduzieren gerade die Einschränkungen. Dies fortzusetzen, bevor die Ansteckung auf ein kontrollierbares Niveau gesunken ist, wäre ein tragischer Misserfolg. Die Situation ist so fragil, dass die Infektionen bei der geringsten Gelegenheit wieder zunehmen können.»