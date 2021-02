Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Tages-Anzeiger»: Kreml kann Wut in Russland nur schwer eindämmen

ZÜRICH: Zu den Protesten in Russland schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Für den Kreml ist der Gegner schwerer greifbar geworden. Den Menschen Nawalny kann man einsperren. Doch die Wut und der Spott, die sich wegen des Mordanschlags auf (den Kremlkritiker Alexej) Nawalny und dessen Inhaftierung auf den Straßen und im Internet entladen, lassen sich nicht einfach eindämmen. Befeuert hat sie Nawalnys Video über den Palast am Schwarzen Meer, der für Putin gebaut worden sein soll. Der Kreml reagierte darauf mit schlecht durchdachten Erklärungen, die manchmal gleich von russischen Medien widerlegt wurden.

So viel Rückenwind wie Nawalny hatte schon lange kein Kremlkritiker mehr, auch das macht diese Unruhe besonders. Seit Nawalny aus dem Koma erwacht ist, greift er Präsident und Geheimdienst direkt an. Nawalny beschuldigt Putin, hinter dem Attentat auf ihn zu stecken. Er stellt die Truppe der Geheimdienstler bloß, die offenbar für die Vergiftung zuständig waren. Er kehrt nach Moskau zurück, lässt sich einsperren, veröffentlicht das Palastvideo. Anders als der Kreml scheint Nawalny eine Strategie zu haben.»

«Kommersant»: Demonstranten besetzten in Moskau Straßen

MOSKAU: Zu den neuen Massenprotesten in Russland für den inhaftierten Kremlkritiker Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Am Sonntag gelang es den Anhängern von Alexej Nawalny trotz der beispiellosen Absperrung des Stadtzentrums und einer Reihe von U-Bahn-Stationen, einen Massenprotest in Moskau abzuhalten. Die Opposition wandte die «belarussische» Taktik an: Die Demonstranten teilten sich in mehrere Gruppen auf, die sich an den Anweisungen des Telegramkanals von Nawalnys Team orientierten.

Die Polizei hatte einfach nicht ausreichend Kräfte, um alle großen Gruppen zu stoppen, und die Demonstranten besetzten still und leise ganze Straßen im Zentrum. Das Geschehen glich einer langweiligen Suche ohne emotionale Höhepunkte oder ein logisches Ende. (...) Zeugen berichteten über den Einsatz von Elektroschockern, aber im Großen und Ganzen führten die Bereitschaftspolizei und Nationalgarde Massenverhaftungen etwas ruhiger durch als noch am 23. Januar. Die Demonstranten wiederum haben, mit relativ seltenen Ausnahmen, keine Schneebälle auf die Ordnungshüter geworfen.»

«New York Times»: Ohrenbetäubendes Schweigen der Republikaner

NEW YORK: Die «New York Times» fordert die US-Republikaner auf, sich klarer von Radikalen wie der neu gewählten Abgeordneten Marjorie Taylor Greene zu distanzieren:

«Wie weit ist zu weit? Das ist die Frage, die sich die republikanischen Führer in dem Maße stellen müssen, wie der öffentliche Aufschrei über eines ihrer neuesten Mitglieder des Abgeordnetenhauses, Marjorie Taylor Greene, lauter wird. Der Neuling aus Georgia ist am besten dafür bekannt, dass sie QAnon unterstützt, die rechtsgerichtete Bewegung, die davon überzeugt ist, dass Donald Trump ein Messias ist, der ausgesandt wurde, eine Clique aus satanistischen, kindesmissbrauchenden Schurken eines Tiefen Staates zu besiegen. Aber dies ist nur eine der bizarren Lügen, die sie verbreitet hat (...) Das Schweigen der republikanischen Führer ist ohrenbetäubend. Das kann nicht so weitergehen, wenn die Partei irgendeine Hoffnung hat, Konservatismus von nihilistischem Blödsinn frei zu machen - etwas, was jeder Amerikaner unterstützen sollte, um ein gesundes Zwei-Partei-System zu erhalten.»

«Der Standard»: Corona-Maßnahmen auch bei Demos durchsetzen

WIEN: Zum Umgang mit Verboten bei Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Auch Maßnahmenkritiker haben ein Recht darauf, ihre Meinung öffentlich kundzutun. Außer Frage steht aber, dass die Herangehensweise, Personen, die gegen Regeln verstoßen, weitgehend unbehelligt durch die Stadt ziehen zu lassen, nicht in Ordnung ist. Corona-Maßnahmen sollten durchgesetzt werden - bei allen gleichermaßen. (...)

Rechtlich dürften die Verbote der «Querdenker»-Demos angesichts der bisherigen Erfahrungen mit dem Milieu gedeckt sein. Sie sind zweifelsohne heikel und sollten nur dann ausgesprochen werden, wenn mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von einer Gefährdung größeren Ausmaßes ausgegangen werden kann.»