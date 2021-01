Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Nepszava»: Nach Trumps Abgang bleibt Orbans Ungarn isoliert

BUDAPEST: Nach dem Abgang von US-Präsident Donald Trump wenden sich viele bislang mit ihm verbündete Populisten von ihm ab, schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Der blutige Sturm auf das Kapitol am 6. Januar durch rechte Extremisten bot vielen populistischen Regierungen den geeigneten Anlass, um mit Trump zu brechen. (Der tschechische Präsident Milos) Zeman, (der slowenische Ministerpräsident Janez) Jansa und (der polnische Präsident Andrzej) Duda nutzten die Gelegenheit und verurteilten die Geschehnisse umgehend.

Ungarns Diplomaten reagierten hingegen auch hier mit Verspätung. Wenn in der Welt etwas Unerwartetes passiert, wofür die hiesige Propagandamaschinerie kein Drehbuch hat, hinkt Ungarn immer hinterher. Etliche Politiker, die bis vor kurzem einem Trump vorn und hinten hofierten, tun heute so, als hätten die letzten vier Jahre nie stattgefunden. Sie haben begriffen, dass die «guten Zeiten» vorbei sind. Die Administration unter Joe Biden kann sie künftig für Rechtsverstöße zur Rechenschaft ziehen. Die ungarische Diplomatie ist aber zu Veränderungen unfähig. Infolgedessen wird Ungarn noch stärker isoliert sein.»

«Expressen»: Korruption in Russland geht auch den Westen etwas an

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Boulevardzeitung «Expressen» (Stockholm) kommentiert am Montag ein vom Team des Kremlkritikers Alexej Nawalny veröffentlichtes Enthüllungsvideo mit dem Titel «Ein Palast für Putin»:

«Ein unterirdischer Eishockey-Ring, ein Tunnel zum Meer und ein Privattheater. Der Youtube-Film des Oppositionsführers Alexej Nawalny über Präsident Wladimir Putins heimlichen Palast am Schwarzen Meer ist wie eine Bombe in Russland eingeschlagen. Mehr als 80 Millionen Mal wurde es bisher angeschaut, es ist sicherlich eine Teilerklärung dafür, dass so viele Russen am Samstag gegen die Inhaftierung von Nawalny demonstriert haben. Der Film ist eine Beschreibung, wie Putin und sein Freundeskreis Russland plündern können. Aber die Gewinne sind auch in Unternehmen, Immobilien und auf Bankkonten in der westlichen Welt gelandet. Korruption und Geldwäsche vergiften nicht nur die russische Gesellschaft, sondern sind auch eine Gefahr für Demokratien im Westen. Das Wichtigste, was wir tun können, um die Demokratie sowohl in Russland als auch zu Hause zu stützen, ist, der russischen Geldwäschemaschine den Stecker zu ziehen.»

«The Irish Times»: Für neue Außenpolitik braucht Biden Erfolge im Inland

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» beschäftigt sich am Montag mit den Aussichten auf eine Verbesserung der transatlantischen Beziehungen:

«Das starke beiderseitige Interesse Europas und der USA an einem Neustart der transatlantischen Beziehungen nach dem Machtwechsel von Donald Trump zur Biden-Regierung bereitet die Bühne für eine deutliche Verbesserung. Die Beziehungen hatten sich derart verschlechtert, dass dies der leichtere Teil der Aufgabe ist. Der schwierigere besteht in der Erkenntnis, wie sehr sich die Dinge verändert haben. Die beiden Pole der wohlhabenden Welt verstehen inzwischen, dass ihre wirtschaftlichen Interessen, politischen Werte und geopolitischen Positionierungen längst nicht mehr so konvergieren wie früher. Eine eher gleichberechtigte transatlantische Beziehung ist für einen effektiven Neustart erforderlich. (...)

Die Europäer werden wahrscheinlich entdecken, dass die USA zu einem erneuten Engagement bereit, aber zugleich auch entschlossen sind, ihre Interessen zu verteidigen. Das steht auch in Übereinstimmung mit Bidens vor allem inländischer Agenda in den kommenden Jahren. Erfolge bei seinen Vorhaben daheim werden es ihm ermöglichen, seine internationale Politik neu auszurichten.»

«Nesawissimaja»: Nawalny-Proteste orientieren sich an Belarus

MOSKAU: Nach den russlandweiten Massenprotesten für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny am Wochenende schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Solidaritätsaktionen für Alexej Nawalny am 23. Januar zeigten die Taktik seiner Anhänger, die den spontanen Protest offenbar in das «belarussische Format» permanenter Kundgebungen übersetzen werden. Das soll der Radikalisierung der Stimmung und der Bündelung der Unzufriedenheit dienen. Experten bezweifeln aber bislang, dass diese Absicht Erfolg haben wird. (...)

Doch in Anbetracht der bevorstehenden (Parlaments-)Wahlen, für die die Atmosphäre angeheizt und die oppositionellen Kräfte bestmöglich gesammelt werden müssen, hat die belarussische Taktik ihre Vorteile.»

«Lidove noviny»: Debatte über Impfpflicht für Pflegekräfte nötig

PRAG: Zur Diskussion über eine mögliche Impfpflicht gegen das Coronavirus für Pflegekräfte schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Montag:

«Es mag überraschen oder nicht: Selbst unter dem Pflegepersonal in den Altersheimen und den sozialen Diensten ist die Impfskepsis weit verbreitet. Damit kämpfen die Heimleitungen der Altersheime nicht nur in Prag, sondern auch in Usti (Aussig), Brno (Brünn) und Ostrava (Ostrau). Im benachbarten Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder dieses Thema bereits aufgeworfen: Sollten wir nicht eine Impfpflicht für Pflegekräfte einführen? Doch Söder betonte, dass darüber nicht die Politik, sondern ein Ethikrat zu entscheiden hat. Es stimmt, kein Politiker sollte allein über derartige Befugnisse verfügen, auch nicht in Tschechien. Doch die Politik kann in dieser Frage klar Stellung beziehen, statt das Problem allein den örtlichen Leitern der Sozialeinrichtungen zu überlassen.»

«Le Parisien»: Verspätungen bei Impfstoffen unvermeidlich

PARIS: Die Lieferverzögerungen von Corona-Impfstoffen kommentiert die französische Regionalzeitung «Le Parisien» am Montag:

«Die Öffentlichkeit (...) glaubte, dass die ultraschnelle und in der modernen Wirtschaftsgeschichte beispiellose Entwicklung mehrerer Impfstoffe unseren Qualen ein Ende setzen würde. Die Pharmaunternehmen Pfizer und Astrazeneca melden (jedoch) kurz hintereinander größere Zwischenfälle, die es verhindern, die zugesagten Dosen pünktlich zu liefern. Die Bestrafung folgt prompt: Es wird schwieriger sein als geplant, bis zum Ende des Sommer 70 Prozent der europäischen Bevölkerung zu impfen, gestand der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, ein. (...)

Wir haben tatsächlich das Offensichtliche vergessen: Es ist eine bisher unerreichte industrielle Meisterleistung, Milliarden Dosen schnell, unter extremer Kälte und bei höchster Zuverlässigkeit für die ganze Welt zu produzieren. Dass es dabei zu Verzögerungen kommt, ist unvermeidlich - es werden wohl nicht die letzten gewesen sein.»

«Tages-Anzeiger»: Demonstrationen für die Zukunft Russlands

ZÜRICH: Zu den Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Die Kundgebungen vom vergangenen Wochenende haben gezeigt, dass die Sache ernst ist für den Kreml. Bei den letzten Demonstrationen, zu denen Nawalny aufgerufen hatte, waren vor allem Schüler und Studenten gekommen. Die Behörden hatten den jugendlichen Aktivisten mit Sanktionen und Schulverweisen gedroht. Es hat gewirkt, wenn auch nicht im Sinne des Kreml: Auf den Plätzen standen jetzt vorab Erwachsene, ganz normale russische Bürger, in deren Namen Putin sonst so gern spricht. Über 3000 von ihnen hat die Polizei festgenommen.

Nawalny ist zum Symbol für den Kampf gegen die Korruption geworden. Hier wird nicht nur über die Zukunft eines Mannes entschieden, sondern auch über die Zukunft des Landes. Für das nächste Wochenende sind bereits neue Proteste angekündigt.»

«The New York Times»: Hongkong ein früher Test für Biden

NEW YORK: Zur Chinapolitik der neuen US-Regierung mit Blick auf Hongkong schreibt die «New York Times» in ihrer Online-Ausgabe:

«Wenn die Biden-Regierung darauf abzielte, die Beziehungen zu China zu verbessern, haben Ereignisse in den vergangenen Wochen gezeigt, was für ein tiefer Graben sich zwischen Washington und Peking in den jüngsten Jahren in den grundsätzlichsten Fragen aufgetan hat. In diesem Monat sind tausend Polizisten mit dem neuen strengen Sicherheitsgesetz in der Hand in der halbautonomen Stadt Hongkong losgezogen, um Dutzende oppositionelle Abgeordnete, Rechtsanwälte und Aktivisten festzunehmen (...) Die Chinapolitik der Biden-Regierung muss erst noch definiert werden. Aber was Hongkong angeht, scheint es Kontinuität zwischen der alten und der neuen US-Regierung zu geben. Die kleine Enklave hat sich tapfer gegen Chinas Versuche gewehrt, seine westlichen Traditionen von freier Rede, fairen Gerichten und einem Stück Demokratie mit Massenprotesten und Wahlen zu beschneiden. Sie hat jedoch keine wirklichen Abwehrkräfte gegen den Goliath auf dem Festland, außer die Meinung und den Druck der Demokratien der Welt - die Vereinigten Staaten an erster Stelle unter ihnen.»