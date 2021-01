Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«NZZ»: Mit Laschet bekam die AfD ihren Lieblingsgegner

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Wahl Armin Laschets zum CDU-Vorsitzenden:

«Mit Laschet bekam die AfD ihren Lieblingsgegner. Seine Wahl könnte sich als Aufforstungsprogramm für die rechte Opposition erweisen, die ihn als blauäugige Fortsetzung der Merkelschen Politik zeichnen wird. (...) Der neue Vorsitzende muss ein tiefsitzendes Misstrauen aus dem Weg räumen. Ein Politiker, dem mehrheitlich keine höheren Weihen zugetraut werden, ist keineswegs der natürliche Kanzlerkandidat. Kann Laschet die programmatischen Lücken einer zeitgeistig gewendeten CDU schliessen? Hat er ein Angebot für die Konservativen im Köcher? Er wäre klug beraten, die konservative Kernklientel, anders als Angela Merkel, nicht dauerhaft zu vergrätzen. Klar ist seit dieser Krönungszeremonie: Niemand sollte den Machtwillen Armin Laschets unterschätzen.»

«Jyllands-Posten»: Laschet ist wie Merkel Gegenbild zu Trump

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden:

«Angela Merkel tritt bald nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin ab, aber mit der Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden wird sie ihre Partei gelassen von der Seitenlinie verfolgen können. Die deutsche Politik wird weiter von der Mitte aus gesteuert werden, Europa wird immer noch sehr großgeschrieben, der Ton gedämpft sein. Keine zu scharfen Kanten und gar keine Polarisierung. Konsens ist König. Laschet ist natürlich er selbst, etwas jünger, aber in Stil, Erscheinungsbild und politischer Weltanschauung ist er eine Art Klon von Merkel. «Keine Experimente» ist weiter topmodern in der deutschen Politik. Wenn Angela Merkel das Gegenbild von Donald Trump ist, dann ist es Laschet ebenso. Deutschland wird voraussagbar und vertrauenswürdig sein.»

«Le Monde»: Trump ist verantwortlich für Massensterben in den USA

PARIS: Kurz vor Ende der Amtszeit der US-Präsidenten Donald Trump bilanziert die französische Tageszeitung «Le Monde» am Montag:

«(Trumps) Umgang mit der Gesundheitskrise, der abwechselnd von Gleichgültigkeit, Verleugnung, Lügen und politischer Instrumentalisierung geprägt war, hinterlässt den Vereinigten Staaten eine weltweit einzigartige Bilanz: Fast 400.000 Tote in elf Monaten und 23 Millionen Infizierte. (...)

Indem er den Ernst einer Krankheit leugnete, die er sich selbst zugezogen hat, (...) und systematisch wirtschaftliche Interessen den Herausforderungen der öffentlichen Gesundheit vorzog, förderte der scheidende Präsident eine tödliche Laissez-faire-Haltung in den USA.

«Nesawissimaja Gaseta»: Nebulöse Aussichten für Nord Stream 2

MOSKAU: Zur geplanten Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Der von Präsident Wladimir Putin für Anfang dieses Jahres versprochene Fertigbau von Nord Stream 2 wird wohl kaum gelingen. (...) Die dänischen Behörden haben zwar den Plan bestätigt, dass in ihren Gewässern vom 15. Januar an mit dem Weiterbau begonnen werden kann. Passiert ist aber nichts. Die Schiffe für die Verlegung der Rohrleitungen haben die Region verlassen, ohne auch nur orientierungsweise Fristen für eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten zu nennen. (...) Die russischen Beamten haben allem Anschein nach die technischen Probleme und die Auswirkungen der US-Sanktionen unterschätzt. Die amerikanischen Strafmaßnahmen wirken sich stärker aus, als russische Beamte das erwartet haben. Die Ostseepipeline ist zu einem Langzeit-Bauprojekt mit nebulösen Perspektiven geworden.»

«Rzeczpospolita»: Aber beim nächsten Mal wird Putin es bereuen

WARSCHAU: Zur Festnahme des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny bei seiner Rückkehr nach Moskau schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Die Art, wie der Kreml jetzt mit Nawalny umgeht, ist wichtig. Aber wesentlich wichtiger ist, was er dann mit ihm anstellen wird, wenn im Westen das publizistische Wettrennen darum beendet ist, wer am lautesten seine Empörung über die Festnahme des wichtigsten russischen Oppositionspolitikers kundtut und wer am lautesten schreit, dass Putin nun wirklich alle Grenzen überschritten hat und man ihm nicht verzeihen darf.

Bislang hat man ihm praktisch alles verziehen. Man hat dem Kreml ein mörderisches Spektakel mit Chemiewaffen verziehen, dessen positiver Teil - die Wiederauferstehung Nawalnys - in Berlin spielte. Deutschlands Regierung zierte sich etwas, bevor sie die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Baus der Ostseepipeline Nord Stream 2 gab. Der Kreml hat genau verstanden: Mit Nawalny kann er machen, was er will. Nur besser nicht jetzt, denn es sind noch ein paar Rohre zu verlegen. Wenn der Bau beendet ist und Milliardengeschäfte für viele Jahre abgeschlossen sind, dann sagen wir es Putin ganz direkt: «Beim nächsten Mal könnten Sie es wirklich bereuen.»»

«La Repubblica»: Italien muss frei und mit Vertrauen handeln können

ROM: Vor der geplanten Vertrauensabstimmungen im italienischen Parlament und angesichts der Probleme, vor denen Italien derzeit steht, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Es fehlt ein Bewusstsein für das System. Die derzeitige Lage erfordert eindeutig eine solide Regierung und eine Opposition, die sie kontrolliert und anspornt, um ein freies demokratisches Spiel zu garantieren, das nicht mit dem Virus infiziert ist, und in der das allgemeine Interesse in einer extrem gefährlichen Phase nachempfunden wird, und aus der sich ein Wendepunkt ergeben kann: Denn gerade jetzt kommen zwei außergewöhnliche Ressourcen auf den Markt, der Impfstoff gegen Corona, der seit Monaten erwartet wurde, und der EU-Wiederaufbaufonds mit außergewöhnlichen Finanzinstrumenten.

Der Augenblick ist daher entscheidend, und es ist unerlässlich, dass das politische Aufgebot wirksam, frei und mit Vertrauen arbeiten kann, um diese beiden Möglichkeiten nicht zu vergeuden, was sonst auch die Hoffnungen der Bürger zunichtemachen würde. In einer Krise ohne Stimmmehrheit passiert genau das Gegenteil, was zum Risiko führt, das Land politisch im Dunkeln zu lassen. Nicht nur das: Während die alles umspannende Pandemie den Rechten Platz einräumt, schwächt die Krise die Pro-Europäer, und gleichzeitig verliert die andere Hälfte des Feldes, nämlich diejenigen, die die Verantwortung haben, das Land zu führen, an Stärke.»

«El País»: Zusammenbruch des Trumpismus

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die Lage Donald Trumps vor dem Ende seiner Amtszeit:

«Amerika wird der Rechtsbrecher (Donald Trump) unangenehmen, es ignoriert den Ruinierten und straft den Verlierer mit Missachtung. Entmutigt treten seine geplagten Minister und hohen Beamten zurück. Zehn Kongressabgeordnete seiner Partei sind für seine Amtsenthebung. Die Kongressabgeordnete Liz Cheney macht ihn für den «größten Verrat eines Präsidenten» verantwortlich. Und die Militärführung sprach sich gegen den Putsch in einer Erklärung aus, mit der sie ihre Verachtung für den Angriff auf das Kapitol wegen «Verstoßes gegen die Rechtsstaatlichkeit» und als Ausdruck von «Gewalt, Aufruhr oder Aufstand» ausdrückten. Straftaten, die mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden können.

Trumps Konten bei sozialen Plattformen werden blockiert und ihm nahe stehende Medien wie der TV-Sender Fox demütigen ihn. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. So ergeht es Regimen, die von einer einzelnen Person dominiert wurden. Sie sind nicht von Dauer. Aus ihrer Hinterlassenschaft, aus den mit ihnen verbundenen Interessen und Loyalitäten erwächst kein Zukunftsprojekt, sobald der Führer fehlt.»

«Kommersant»: Neuer CDU-Chef Laschet für Moskau die beste Wahl

MOSKAU: Zur Wahl des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Montag.

«Der neue Parteivorsitzende wird als energischer, positiver und lächelnder Mensch charakterisiert. (...) Aber diese ganzen positiven Eigenschaften garantieren Herrn Laschet überhaupt nicht den direkten Weg zum Sitz des Kanzlers. Diesmal gibt es mindestens einen starken Konkurrenten - Bayerns charismatischen, harten und ambitionierten Ministerpräsidenten Markus Söder. (...)

Für Moskau ist die Wahl Laschets im Vergleich zu den beiden anderen Kandidaten die beste überhaupt. Nicht nur, weil mehr als 1000 Unternehmen seines Bundeslandes wirtschaftliche Verbindungen mit Russland haben.

Armin Laschet hat sich vor allem nicht nur einmal für die Notwendigkeit eines Dialogs mit Russland ausgesprochen. Das unterscheidet ihn von Norbert Röttgen, der ein scharfer Kritiker der russischen Politik ist, und von Herrn Merz, der der transatlantischen Zusammenarbeit den Vorrang gibt.»

«Magyar Nemzet»: In Deutschland beginnt die Merkel-Ära ohne Merkel

BUDAPEST: Über die Wahl Armin Laschets zum Vorsitzenden der CDU schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Montag:

«Die jeweilige Berliner Staatsführung ist sich über die Rolle Deutschlands in Europa im Klaren. Sie weiß, dass das, was für Europa gut ist, für Deutschland gut ist. (...) Man hat es dort mit Großmeistern der Kompromisssuche zu tun, den Ausbau pragmatischer Beziehungen hält man dort hoch in Ehren, sei es in Bezug auf die USA, China, Russland oder Ungarn. (...) Mit Laschet dürfte in Deutschland eine Merkel-Ära ohne Merkel kommen, zusammen mit deren kühlem Pragmatismus, Berechenbarkeit und Unaufgeregtheit. Von Ungarn aus besehen hätte es auch schlechter kommen können. Die minimalen Windstöße in den bilateralen Beziehungen wuchsen sich nie zu tobenden Stürmen aus, weil dies in niemandes Interesse lag. Nicht einmal in dem der (wegen ihres Umgangs mit der Flüchtlingskrise 2015) viel gescholtenen Angela Merkel.»

«New York Times»: Faire Konfrontation Putins mit Nawalny an Wahlurne

NEW YORK: Zur Festnahme des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny bei seiner Rückkehr nach Russland am Sonntagabend schreibt die «New York Times»:

«Herr Nawalny wusste, dass er festgenommen würde, weil er zuvor mehrfach festgenommen worden war. Repression ist der einzige Weg, den Herr Putin kennt. Doch er ist auch dabei zu begreifen, dass in der Ära der Sozialen Medien jede Festnahme aufgrund erfundener Vorwürfe nur die Anhängerschaft von Herrn Nawalny mehrt und seine (Nawalnys) Anklage gegen die Korruption der russischen Machthaber verstärkt.(...)

Wenn Herr Putin sich entscheidet, Herrn Nawalny ins Gefängnis zu bringen, wird er einen gefeierten politischen Häftling in seiner Hand haben. Wenn er Herrn Nawalny freilässt, wird er seinen Leutnants und Anhängern gegenüber schwach erscheinen und unter ständigem Beschuss der von Nawalny geführten Opposition stehen. Die Option, die Putin wohl am wenigsten in Betracht ziehen wird, wäre eine offene und faire Konfrontation mit Nawalny an der Wahlurne, etwa bei den im September anstehenden Parlamentswahlen.»

«Der Standard»: Weiter Lockdown in Österreich

WIEN: Über die Verlängerung des Lockdowns in Österreich, den Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündete, schreibt «Der Standard» am Montag in Wien:

«Niemand will mehr, alle ächzen. Trotzdem verkündete Kurz die Verlängerung des Lockdowns auf 100 Tage. Was danach passiert, steht in den Sternen, beziehungsweise in den Prognosen und Berechnungen der Experten. Es bleibt also alles geschlossen, die Maßnahmen werden zum Teil verschärft. Der Regierungschef fürchtet wohl zu Recht, dass viele pandemiemüde Menschen diesem Schritt nicht mehr folgen wollen, auch wenn er angesichts der Entwicklung der Neuinfektionen und der Virusmutationen alternativlos ist - und wahrscheinlich nicht der letzte Lockdown bleibt. (...)

Erstmals nannte Kurz eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner als die Richtschnur künftigen Handelns. Auch hier schwenkt er - wenngleich sichtbar zögernd - auf den Kurs von Angela Merkel ein, die für Deutschland längst vorgegeben hat: Das ist das Ziel, das wir erreichen müssen. Danach können wir die Covid-Schutzmaßnahmen lockern. Vernünftig ist dieser Weg allemal, denn die Zahl ist für alle nachvollziehbar und gibt den Menschen (hoffentlich) den nötigen Ansporn, um den längeren Lockdown und darüber hinaus durchzuhalten. Ob das gelingt, wird auch davon abhängen, wie streng die Maßnahmen kontrolliert und sanktioniert werden - und als wie gerecht sie im Detail empfunden werden.»