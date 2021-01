Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«La Vanguardia»: Deutschland muss lernen, ohne Merkel zu leben

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Montag das näher rückende Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels:

«Die Bundestagswahl wird in die Geschichte eingehen, weil Angela Merkel dann nach 15 Jahren Kanzlerschaft von der politischen Bühne abtritt. Der 26. September wird einen Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands und Europas markieren. Merkels blieb auch in der Corona-Krise ihren Leitlinien treu: Pragmatismus, Strenge, Solidität und Ehrlichkeit. Dies hat sie nicht davor bewahrt, Fehler zu machen, aber sie ist weiter beliebt.

Merkels Führung, die auch Licht und Schatten aufweist, hat in diesen fünfzehn Jahren den Weg Deutschlands und Europas markiert. Ihre Entscheidung, dass sich die EU verschuldet und nicht jedes einzelne Land, ebnete den Weg für die europäischen Milliardenhilfen, die zur Überwindung der Corona-Krise beitragen sollen.

Deutschland muss ab September lernen, ohne Angela Merkel zu leben. Und die Deutschen müssen entscheiden, mit welcher Art von Führung sie Herausforderungen wie die Bekämpfung der Pandemie, die Bewältigung der Wirtschaftskrise oder den Klimawandel meistern wollen und welche Rolle Deutschland in der EU und der Welt spielen soll.»

«Iswestija»: Die US-Demokraten haben es eilig

MOSKAU: Die US-Demokraten wollen konkrete Schritte zur Amtsenthebung des abgewählten Präsidenten Donald Trump einleiten. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Iswestija» am Montag:

«Trump hatte zwei Möglichkeiten: Die erste bestand darin, seine Niederlage als nicht gerechtfertigt zu bezeichnen, die Wahlergebnisse aber im Namen des Friedens im Land zu akzeptieren und seine Absicht zu bekunden, 2024 erneut zu kandidieren. Eine solch noble Geste hätte ihm nicht nur den Respekt und die Sympathie der 75 Millionen Amerikaner eingebracht, die für ihn gestimmt haben, sondern auch einen Ehrenplatz in der Geschichte des Landes. Stattdessen entschied er sich, seinen sinnlosen Kampf fortzusetzen. (...)

Jetzt planen die Demokraten ein neues Amtsenthebungsverfahren. Sie beschuldigen den Präsidenten, den Sturm auf das Kapitol angestiftet zu haben. Ein solches Verhalten ist nach Lesart der Demokraten eine echte Gefahr für die amerikanische Demokratie, und deshalb sollte man nicht einfach warten, bis er am 20. Januar sein Amt verlässt.»