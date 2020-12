Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Pravo»: Noch kein Grund für Übermut

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Montag zum Corona-Impfstart in vielen europäischen Ländern:

«Mehr als auf das Christkind, den Weihnachtskarpfen und die Märchenfilme haben sich in diesem Jahr viele Menschen auf den Startschuss für das Corona-Impfprogramm gefreut. Im Kampf gegen die Infektion steht uns nun ein bedeutender Helfer beiseite. Doch wir sollten unsere Begeisterung drosseln. Denn ehe der Impfstoff für alle verfügbar sein wird, fließt noch viel Wasser die Flüsse hinunter. Vieles hängt weiter von unserem Verhalten ab. Diese Bürde hat die Wissenschaft noch nicht von unseren Schultern genommen.»

«The Irish Times»: Irland zahlt einen hohen Preis

DUBLIN: Zum Brexit-Handelspakt meint die in Dublin erscheinende Zeitung «The Irish Times» am Montag:

«Aber Irland zahlt einen hohen Preis. Wie Premierminister Micheál Martin sagt, stellt der Deal die «am wenigsten schlechte Version des Brexit» dar, wobei er das Mantra wiederholt, dass «es so etwas wie einen 'guten Brexit' für Irland nicht gibt.» Obwohl Waren, insbesondere landwirtschaftliche Produkte, weiterhin zoll- und quotenfrei in den britischen Markt fließen werden, bringen die neuen Erfordernisse für Zollkontrollen enorme Kosten und Verzögerungen mit sich.

Das Abkommen lässt den riesigen Finanzdienstleistungssektor gänzlich außen vor. Inwieweit Maßnahmen zur Erleichterung des Handels wie das Trusted-Trader-Programm Probleme beim Transport über die Landesgrenze abmildern werden, ist noch unklar und Anlass zu großer Sorge. Und die Kosten der 25-prozentigen Quotenkürzung für unsere Fischereiindustrie müssen erst noch beziffert werden.»

«de Volkskrant»: Souveränität Großbritanniens weitgehend symbolisch

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien:

«In symbolischer Hinsicht ist das Handelsabkommen ein Sieg für die Brexiteers. Sie lösen sich von der Europäischen Union. In seiner bekannten Manier verkaufte Premierminister Boris Johnson den Deal dann auch als großen Sieg über Europa. Das Vereinigte Königreich sei wieder souverän.

Diese Souveränität ist jedoch weitgehend symbolisch. Im Austausch für den Zugang zum europäischen Markt hat Großbritannien zugesagt, sich an europäische Standards zu halten, beispielsweise bei der Umwelt, den Arbeitsbedingungen oder bei staatlichen Beihilfen. Europa gewährt Großbritannien dabei einen gewissen Spielraum, aber wenn die Briten zu weit von den europäischen Standards abweichen, kann die EU trotzdem Zölle und Quoten verhängen.

Es liegt auf der Hand, dass sich britische Unternehmen an europäische Standards halten werden, weil sie ihre Position auf dem lukrativen Binnenmarkt nicht verspielen wollen. Mit anderen Worten: Das «freie» und «unabhängige» Großbritannien wird wahrscheinlich mit Europa im Gleichschritt bleiben, nur wird es bei den europäischen Regeln mit länger mitreden können.»

«Chicago Tribune»: Jetzt ist die beste Zeit, am Leben zu sein

CHICAGO: Zum Jahreswechsel schreibt die «Chicago Tribune» am Sonntag (Ortszeit):

«Ja, das Jahr 2020 brachte schreckliche Enttäuschungen mit sich, einige davon tödlich. (...) Aber ein neues Jahr steht bevor. Lassen wir zu, dass ein Funken Optimismus uns in das Jahr 2021 trägt, ein Jahr, das seine eigene Chance verdient (...) Denn egal, welche Herausforderungen es bereithält, dieser Moment in der Geschichte kann immer noch als beste Zeit, am Leben zu sein, begrüßt werden.

Betrachten Sie die elementare Variable in unserem Leben: Die Länge der Zeit, die jeder von uns auf der grünen Seite des Grases verbringen darf. Unsere Vorfahren wären erstaunt, wenn sie wüssten, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in Dutzenden von Ländern von 30 Jahren auf 80 Jahre gestiegen ist - wobei der größte Teil dieser Verlängerung erst seit 1900 zu verzeichnen ist.

Jeder Grund, warum wir heute länger leben, von sauberer Nahrung und der Erfindung von Antibiotika bis hin zur Abwasserbehandlung und sauberer Luft, ist aus der unerbittlichen menschlichen Entschlossenheit entstanden, einen bereits langen Bogen von Verbesserungen zu verlängern. Und je größer diese Entschlossenheit in der Zukunft ist, desto größer sind die Gewinne.»

«Corriere della Sera»: Ängste vor Corona-Impfung respektieren

ROM: In Anbetracht der Diskussion um Menschen, die keine Corona-Impfung erhalten wollen, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«Regel Nummer eins: Mach es wie Elvis Presley, der sich 1956 live im Fernsehen gegen Polio impfen ließ und, in Anbetracht dessen, dass auch damals Impfgegner verbreitet waren, mit seiner Geste dazu beitrug, die Zahl der Geimpften um mehr als 40 Prozent zu erhöhen und man so als Sieger im Kampf gegen die Ausrottung der Kinderlähmung hervorging. Aber dann verhalte dich den Zweiflern, Ängstlichen und Misstrauenden gegenüber nicht arrogant. Zerdrücke die vielen ernstzunehmenden, respektablen und rational denkenden Menschen, die Nebenwirkungen fürchten, nicht in ihrem Impfgegner-Zwinger, in dem sie zu Hunderttausenden gefangen sind.

Suche nach einem Weg, zu überzeugen, zu überreden und die Zweifel zu verjagen. (...) Überzeuge, dass der Impfstoff die stärkste Waffe ist, die wir haben, um unsere Normalität wiederherzustellen. Erkläre, dass man dem Impfstoff, wenn er die Prüfung der Kontrollbehörden bestanden hat, wie allen Medikamenten, die wir einnehmen, vertrauen kann. Sei nicht aggressiv, erpresserisch oder ungeduldig. Verstehe, dass Ängste eine Bedeutung haben und dass alles neu ist und Sorgen auslöst, wie das Virus und der Impfstoff, aber dass das neue Gute des Impfstoffs darin liegt, das er das neue Schlechte durch Covid besiegen kann.»

«Tages-Anzeiger»: Dünner Deal für die Briten

ZÜRICH: Zum Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Tatsächlich ist der Deal, den Johnson jetzt als Sieg über Brüssel feiert, vergleichsweise dünn ausgefallen. Großbritannien ist ab dem 1. Januar ganz aus dem Binnenmarkt draußen, anders als die Schweiz mit ihrem privilegierten Zugang. Die Schweizer sind ab dem neuen Jahr deutlich näher an der EU dran als die Briten. (...)

So deckt der Deal den gewichtigen Finanz- und Dienstleistungssektor nicht ab, in dem Großbritannien immerhin 80 Prozent seiner Wirtschaftsleistung erzielt. Wie dünn der Deal für die Briten auch beim Personen- und Warenverkehr ist, wird sich ab dem 1. Januar zeigen, wenn das Handelsabkommen in Kraft tritt, die Staus in Dover und Calais zur neuen Realität werden. Zwar wird es keine Zölle und Quoten geben. Britische Exporteure werden für den zollfreien Import in die EU aber aufwendig nachweisen müssen, dass ihre Produkte überwiegend im eigenen Land hergestellt wurden. Und sie müssen belegen, dass ihre Ware die Regeln der EU zur Lebensmittelsicherheit oder die EU-Produktestandards erfüllt.»

«La Vanguardia»: Entwicklung des Corona-Impfstoffs großer Erfolg

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Montag den Beginn der Corona-Impfungen in der EU:

«Wenn man uns vor elf Monaten gesagt hätte, dass wir jetzt einen Impfstoff gegen Corona haben würden, hätten wir gedacht, dass man sich über uns lustig machen will. Viele Impfstoffe erforderten mehr als ein Jahrzehnt Forschung und Tests. Und der bisherige Rekord für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Mumps lag bei vier Jahren. Nun, der Impfstoff gegen Covid-19 stellt alles in den Schatten. Und das wurde dank der Zusammenarbeit öffentlicher und privater Kräfte möglich. (...) Die Geschichte dieses Impfstoffs ist eine Erfolgsgeschichte, die es uns ermöglicht, ein wenn auch noch so schwaches Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Und das zeigt, wie (der Biochemiker und Schriftsteller) Isaac Asimow sagte, dass die Wissenschaft Wissen sammelt, bevor die Gesellschaft Weisheit erlangt hat. Das neue Virus wird bei uns bleiben, aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2021 durch den Impfstoff gezähmt werden wird. Und dann wird die neue Normalität ganz einfach normal werden.»

«Le Figaro»: Ankunft der Impfung verheißt noch keinen Sieg

PARIS: Den Start der Impfungen in Frankreich kommentiert die konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Montag:

«Mauricette war gerührt und wir waren es alle mit ihr. Als erste, die in Frankreich geimpft wurde, trug die 78-jährige Rentnerin diesen Sonntag die Hoffnung eines ganzen Landes in sich. Nach einem beängstigenden Jahr war es ein bisschen so, als würde endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein weniger dunkles und optimistischeres. (...)

Jedoch sind die Franzosen und der gesamte Planet noch nicht aus der Sache raus. Kein Grund, jetzt Siegesrufe verlauten zu lassen. Wir müssen noch mehrere Monate warten, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, eine unabdingbare Bedingung für die Herdenimmunität. In der Zwischenzeit wird unser Alltag weiterhin so aussehen, wie seit einem Jahr: nicht sehr erfreulich.»

«NZZ»: Beim Brexit gibt es keine Gewinner

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien:

«Es gibt beim Brexit keine Gewinner. Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein Verlassen des Binnenmarktes und der Zollunion der EU - jene harte Ausstiegsvariante, die Johnson vorantrieb - ein schädlicher Unsinn. Großbritannien beendet freiwillig den reibungslosen Handel von Waren und Dienstleistungen mit seinem wichtigsten Handelspartner. Dieser harte Brexit ist einer der größten Akte wirtschaftlicher Selbstverletzung in der modernen Handelsgeschichte. (...)

Das Freihandelsabkommen ist Schadensbegrenzung. Zwar fallen nun beim Warenhandel keine Zölle an, aber Firmen müssen sich mit nichttarifären Hemmnissen sowie Grenz- und Zollkontrollen herumschlagen. Bei den Dienstleistungen, die fast die Hälfte der britischen Exporte in die EU ausmachen, hilft das Abkommen gar nicht.»

«Rzeczpospolita»: Brexit ist auch eine Chance für die EU

WARSCHAU: Zum Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Die These, dass der Brexit eine Katastrophe für alle ist, scheint durch das in der vergangenen Woche ausgehandelte Abkommen über die künftigen Beziehungen bestätigt. Die Briten haben es minimalistisch gehalten, mit allen fatalen Folgen: Warenkontrollen an der Grenze, unterbrochene Produktionsketten, Marginalisierung der Londoner City, Ende des Studentenaustauschs und Alltagsprobleme für Touristen, etwa gestiegene Preise für Flugtickets und Roaming.

Doch der Austritt der Briten ist auch eine Chance für die EU. Erste Anzeichen haben wir bereits im Jahr 2020 gesehen, in der sogenannten Übergangsphase. Großbritannien war zwar noch Teil des gemeinsamen Markts, hatte aber keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen in Brüssel. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass London niemals sein Einverständnis zu dem Corona-Aufbaufonds gegeben hätte. Zum einen, weil sich die Briten immer gegen zusätzliche Ausgaben gesträubt haben. Zum anderen, weil der Corona-Hilfsfonds kein gewöhnlicher Etat ist, sondern die Schulden auf die Gemeinschaft verteilt, was zu einer engeren Integration innerhalb der EU führen könnte. Auch dagegen hat sich London immer gewehrt.»

«Magyar Nemzet»: Gegen Impfmüdigkeit zu Beginn der Impfungen

BUDAPEST: Zum Start der Impfungen gegen Covid-19 schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«Die jüngste Erhebung des (ungarischen) Statistischen Zentralamts überrascht, wonach sich weniger als 15 Prozent der Ungarn gegen das Coronavirus impfen lassen würden. (...) Das Phänomen hängt wahrscheinlich mit den medialen Aktivitäten der Impfgegner und Pandemie-Leugner zusammen, die ihre Postings (in den sozialen Medien), die nicht einmal einen Funken der Realität beinhalten, in einem Tempo teilen, als gäbe es kein Morgen. (...) Die Verantwortung der Experten ist enorm: sie sollten vor den Vorhang treten und uns sagen und erklären, was für sie offensichtlich ist. Auch wenn das für sie langweilig sein mag, so gibt es heute kaum eine wichtigere öffentliche Mission.»

«Rossijskaja Gaseta»: Polizeischutz für Impfdosen in der EU

MOSKAU: Zum Start der Impfungen gegen das Coronavirus in der Europäischen Union schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Am letzten Sonntag des zu Ende gehenden Jahres begann in der Europäischen Union offiziell die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Am Tag zuvor wurden die ersten Chargen des Vakzins, von dem viele hoffen, es wird die Pandemie schnell besiegen, in alle europäischen Länder geliefert. Wie groß die Bedeutung der Impfungen ist, zeigen die Polizei- und Militärkonvois, die die Container mit den begehrten Dosen begleitet haben. Die Logistik erwies sich aber als schwierig, da die Lagerung des Arzneimittels des deutschen Herstellers Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer eine strenge Temperaturregulierung erfordert - es muss bei minus 70 Grad tiefgekühlt werden. In Deutschland wurden noch am Tag vor dem Impfstart demonstrativ Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geimpft.»