Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Sme»: Regierung handelte als schlechtes Vorbild

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Montag dazu, dass nach Ministerpräsident Igor Matovic auch andere Regierungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden und die gesamte Regierung in Quarantäne musste:

«Nicht einmal beim Wichtigsten ging die Regierung als Beispiel voran. Mehr als eine Woche rufen die Fachleute dazu auf, dass wir uns nicht treffen, sondern den physischen Kontakt auf das Nötigste beschränken sollen, weil sich das Virus inzwischen unkontrollierbar ausbreitet. Auch Gesundheitsminister (Marek) Krajci hat sich ähnlich geäußert. Aber die Regierung hat das anscheinend nicht berührt.

Gewiss lässt sich verstehen, dass nicht alle von zu Hause aus arbeiten können (obwohl sie das nun auch müssen), aber die Regierungsmitglieder nahmen sich die Ratschläge der Experten nicht einmal soweit zu Herzen wie jeder gewöhnliche vernünftige Mensch. Wozu etwa musste sich der Verteidigungsminister persönlich mit der Kulturministerin treffen? Ließen sich auch ihre Gesprächsthemen wirklich nicht auf Distanz diskutieren? Es gab so viele unnötige Treffen, dass das Virus vor Freude glänzende Augen bekommen müsste, wenn es welche hätte. Das Ergebnis kennen wir jetzt und wünschen allen eine rasche Genesung.»

«The Times»: Kommende Monate werden schwer für Großbritannien

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag die Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen in Großbritannien nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante:

«In Großbritannien bedarf es nun einer herkulischen Anstrengung, um die kommenden Wochen und Monate zu bewältigen. Es gibt kein Entrinnen: Das mutierte Virus hat die meisten europäischen Länder dazu gebracht, jegliche Einreise aus Großbritannien zu verbieten, sei es per Zug, Schiff oder Flugzeug. Die Polizei ist bereits im Einsatz, um einen Massenexodus aus der Hauptstadt und ihrer Umgebung in relativ sichere Gebiete zu verhindern. Das ist ein diktatorischer Schritt, den nur die extremsten Umstände rechtfertigen können. Der Fokus aller muss auf verantwortungsbewusstem Verhalten liegen, verbunden mit der dringenden Hoffnung, dass der in Oxford entwickelte Impfstoff so schnell wie möglich zugelassen wird. Wenn es schon ein einsames Weihnachtsfest sein soll, dann wenigstens ein sicheres.»

«De Telegraaf»: Wirksamkeit von Einreiseverboten ist fraglich

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag die europäischen Verbote von Einreisen aus Großbritannien:

«Der Vormarsch einer mutierten britischen Variante des Coronavirus, die viel ansteckender ist, lässt das Schlimmste befürchten. Bislang gibt es zwar keine Anzeichen dafür, dass diese neue Variante den Krankheitsverlauf verstärkt oder dass die Impfstoffe dagegen weniger wirksam sind. Das hohe Maß an Infektiosität ist jedoch besorgniserregend. Da ist es logisch, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Einreisen aus dem Vereinigten Königreich möglichst zu verhindern. Die Frage ist nur, inwieweit das noch helfen wird, nachdem die neue Variante bereits in den Niederlanden und einigen anderen Ländern aufgetaucht ist. Unklar ist auch, wie lange dieser Corona-Mutant auch bei uns schon zuschlägt.»

«The Guardian»: Vertrauen in die Behörden ist erschüttert

LONDON: Zum verschärften Corona-Lockdown in Südengland meint der Londoner «Guardian» am Montag:

«Der wichtigste Weg, um das Auftreten neuer Mutationen zu reduzieren, ist die Eindämmung der Ausbreitung des Virus. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres weigerte sich die Regierung, den Tatsachen ins Auge zu sehen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, bis es viel zu spät war. Diese Verzögerungen haben nicht nur Tausende Menschenleben gekostet, sondern insgesamt auch das Vertrauen in die Behörden erschüttert, das notwendig ist, um die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern. Dies ist umso frustrierender, als die Einführung des Impfstoffes neue Hoffnung versprach.

Angesichts der zunehmenden Ansteckungsgefahr muss Boris Johnson mehr denn je für ein effektives Test- und Rückverfolgungssystem sorgen und ein angemessenes System zur Unterstützung der Menschen bei der Selbstisolierung entwickeln. Der Premierminister sollte auch mit einem gut finanzierten Plan aufwarten, um Schulen sicher zu machen. Ohne diese Maßnahmen hat Johnson nicht den Hauch einer Chance, dem monatelangen Fegefeuer des Lockdowns zu entkommen.»

«NZZ»: Der Anfang vom Ende der Pandemie

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Zulassung des vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer angebotenen Corona-Impfstoffs in der Schweiz:

«Wie schon andere Fachgremien sind auch die Schweizer Prüfer zum Schluss gekommen, dass der in Deutschland entwickelte Impfstoff eine sehr hohe Wirksamkeit hat und als sicher gelten darf. Das ist eine tolle Nachricht - die beste in diesem Land seit langem. Mit einer zugelassenen Vakzine stehen wir am Anfang vom Ende der Pandemie. Die Immunisierung wird uns endlich aus der sozialen und wirtschaftlichen Schockstarre befreien, in die das Coronavirus uns versetzt hat. Vieles spricht dafür, dass das Gröbste schon im Frühling vorbei sein könnte.

Bis dahin gilt es aber, weiterhin Disziplin zu halten und die von der Regierung verordneten Schutzmassnahmen strikte einzuhalten. Das Beibehalten der Schutzmassnahmen ist auch deshalb so wichtig, weil geimpfte Personen erst nach der zweiten Impfdosis mit einer genügenden Schutzwirkung rechnen können. Das ist etwa einen Monat nach der initialen Immunisierung der Fall.»