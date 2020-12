Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Tages-Anzeiger»: Bundesländer haben bei Corona-Maßnahmen gebremst

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag Deutschlands Umgang mit der Corona-Pandemie:

«Obwohl die Lage immer noch erst halb so dramatisch ist wie in der Schweiz, sind die Gründe für das Versagen ganz ähnliche: Für die Bekämpfung der Pandemie sind die Bundesländer zuständig, der Bund kann im Grunde nur mahnen. Manche Bundesländer sahen den Ernst der Lage früher ein oder waren früher betroffen, manche später.

Gleichzeitig protestierten auf den Straßen Zehntausende Menschen gegen die «Seuchendiktatur», Gerichte prüften jede Maßnahme streng auf Verhältnismäßigkeit.

Nur Bundeskanzlerin Angela Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und einzelne Ministerpräsidenten wie der Bayer Markus Söder und der Baden-Württemberger Winfried Kretschmann mahnten unaufhörlich, «dass das alles nicht genügt». Die Zahl der Todesopfer sei «inakzeptabel». Durchsetzen konnten sie sich erst jetzt. Die Frage, ob sie recht behalten habe, beantwortete Merkel so: «Es ist heute nicht der Tag, um zurückzublicken. Sondern um das Notwendige zu tun.» Besser spät als nie.»

«Rossijskaja»: Kein Glühwein zu Weihnachten in Deutschland

MOSKAU: Zum Corona-Lockdown in Deutschland schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Montag:

«Seit Anfang November sind schon Theater, Restaurants, Clubs und Fitnesscenter im Land geschlossen. Jetzt kommen noch Friseursalons hinzu - die haben die Deutschen schon während der Quarantäne im Frühjahr sehr vermisst. (...) Öffnen dürfen nur Geschäfte für «die dringenden Bedürfnisse der Menschen». Dazu zählen Supermärkte, Lieferanten von landwirtschaftlichen Produkten und Alkohol. Apropos Alkohol. Beim Trinken auf der Straße wird jetzt eine Geldstrafe verhängt. Eine Ausnahme wird auch nicht für den Weihnachtsglühwein gemacht, der nach Angaben der Behörden «die Bürger dazu zwingt, den Abstand zueinander zu verringern». Und an diesem Silvester dürfen die Deutschen kein Feuerwerk «an öffentlichen Orten» zünden.»

«NZZ»: Deutschland hat in der Corona-Krise nicht genug getan

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag Deutschlands Umgang mit der Corona-Pandemie:

«Noch immer sind die Testkapazitäten in Deutschland nicht ausreichend, die Teststrategie ist erratisch. In den meisten Gesundheitsämtern ist die Nachverfolgung von Kontakten Infizierter nicht mehr möglich. Die deutsche Corona-App ist unter Gesichtspunkten des Datenschutzes womöglich Weltklasse, für eine effiziente Bekämpfung der Pandemie aber so gut wie unbrauchbar. In Alters- und Pflegeheimen kommt es noch immer zu höchsten Ansteckungsraten. (...)

Nicht wegen des unterschätzten Virus, sondern wegen dieser Versäumnisse wird neben einer Welle von neuen Infektionen auch eine enorme Welle von Kosten über Deutschland hereinbrechen - menschlich wie wirtschaftlich. Finanzminister Olaf Scholz hat am Sonntag von 11 Milliarden Euro gesprochen, die nun pro Monat zusätzlich nötig sind, um die ärgsten Konsequenzen der Corona-Katastrophe abzufedern. Den vielen Menschen, die mit dem zweiten harten Lockdown vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, ist damit nicht mehr geholfen. Den vielen Menschen, die ihre Lieben verloren haben, ebenso wenig. Politiker bezeichnen Corona gerne als «Katastrophe». Dass nicht alles unternommen wurde, um diese zu beschränken, ist ebenso eine.»

«Magyar Nemzet»: Die EU kommt der Brexit teuer zu stehen

BUDAPEST: Zu den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt meint die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Montag:

«In Wirklichkeit steht der Brexit für ein gigantisches Scheitern, von dem sich die EU vielleicht nie mehr erholen wird. Zugleich ist er ein trauriger Befund für die zentrale Lenkung (durch Brüssel), die ihr Ziel verfehlt hat. (...) Denn es ist sehr wohl vorstellbar, dass sich der Austritt für die Briten als Erfolg erweist und dass die EU damit schwer draufzahlt. Dass dieser Club nie mehr der sein wird, der er war. Es ist traurig, aber wahr: Die EU hat ein Interesse daran, dass den Briten der Austritt schlecht gelingt.»

«Nesawissimaja»: Johnsons EU-Gespräche waren nicht umsonst

MOSKAU: Zur Verlängerung der Gespräche über einen Brexit-Handelspakt schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Ein Brexit ohne Abkommen könnte den Briten höhere Gaspreise bescheren. Reisen wird problematischer. Zudem besteht die Gefahr, dass London seinen Status als Finanzhauptstadt Europas verliert. Großbritannien und die EU wollen diese und viele andere Konsequenzen verhindern. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt daher bei jeder Gelegenheit, einen Deal abzuschließen. (EU-Kommissionspräsidentin Ursula) von der Leyen sagte, dass es ihr nichts ausmache, die Verhandlungen mit Premierminister Boris Johnson fortzusetzen.

In der vergangenen Woche hatte Johnson möglicherweise mehr Kontakt zu von der Leyen als zu seiner Familie. Fast jeden Tag kontaktierte er sie auf die eine oder andere Weise und Mitte der Woche besuchte er sie in Brüssel. Vielleicht war es nicht umsonst. Wenn beide Seiten der Ansicht sind, dass es sinnvoll ist, das Gespräch fortzusetzen, dann kommen die Verhandlungen am Ende auch voran.»