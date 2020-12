Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 07.12.20 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

«Le Parisien»: Im Kampf gegen Corona sind die USA Negativbeispiel

PARIS: Die stark ansteigende Zahl der Corona-Toten in den USA und die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Montag:

«Die dritte Welle wird noch härter. Das ist die Lektion, die wir aus den jüngsten Ereignissen in den USA ziehen können. Nach den familiären Feierlichkeiten an Thanksgiving brach die Epidemie erneut aus und die Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten schossen in die Höhe. Experten rechnen damit, dass es bald 3000 Tote pro Tag geben wird, genau so viele wie am 11. September 2001!

Weil (der amtierende US-Präsident) Donald Trump keine effiziente Gesundheitspolitik macht, hinterlässt er seinem Nachfolger Joe Biden ein vergiftetes Geschenk. Dieser ist dazu gezwungen, sein Mandat mit der Bewältigung einer gewaltigen Krise zu beginnen.(...) Für uns Franzosen ist das paradoxerweise ein Geschenk des Himmels: Amerika liefert uns (...) das perfekte Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. (...) Es hängt nun von der Entschiedenheit (der Regierung) ab, ob im Februar ein dritter Lockdown verhängt wird oder nicht.»

«Dagens Nyheter»: Die US-Demokratie liegt in der Waagschale

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Montag die Weigerung vieler US-Republikaner, die Wahl des Demokraten Joe Biden zum neuen Präsidenten anzuerkennen:

«Donald Trump ist alles andere als eine lahme Ente. Er ist eher ein tödlich verwundeter Elefant, dessen wilde Krämpfe weiterhin große Verwüstung im politischen Raum anrichten. Am Samstag hielt er seinen ersten größeren Auftritt seit der Wahlniederlage ab: In Georgia hielt er eine Rede, die seine vier Jahre an der Macht symbolisieren. Erschreckend, teils unzusammenhängend und voller Lügen.

Schlimmer als die umfassende Propaganda des Präsidenten ist aber, dass sich große Teile der Republikaner weiter weigern, ihre schützende Hand von ihm zu nehmen. Mehr als 200 Republikaner im US-Kongress weigerten sich bei der «Washington Post», eine einfache Frage zu beantworten: Hat Joe Biden die Wahl gewonnen? Gewiss, es gibt persönliche Risiken für diejenigen, die einen sterbenden Elefanten provozieren. Zugleich ist die Unklarheit erschreckend. In der Waagschale liegt schließlich die nahe Zukunft der amerikanischen Demokratie.»

«de Volkskrant»: Einigung bei EU-Verhandlungen oft in letzter Minute

AMSTERDAM: Zu den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«EU-Verhandlungen verlaufen immer nach demselben Schema. Im Allgemeinen scheinen sie wenig Schwung zu haben, beide Seiten verweigern Kompromisse und Beobachter erklären, die Beratungen seien festgefahren und alle Hoffnung sei verflogen. Nirgendwo scheint eine Lösung in Sicht zu sein. Das einzige, was rasch näher rückt, ist die Deadline. Und dann gibt es doch plötzlich eine Übereinkunft, meistens nachdem die Unterhändler nächtelang durchgemacht und sich selbst sowie ihre Gegenspieler an den Rand des Zusammenbruchs gebracht haben. (...)

Niemand weiß genau, warum man das nicht auch innerhalb normaler Arbeitszeiten und einigermaßen zeitgerecht erreichen konnte. Es muss etwas mit der Brüsseler Denkart zu tun haben, mit der Überzeugung aller Beteiligten, dass ein Verhandlungsergebnis, welches nicht erst im letzten Moment vor dem Absturz in die Hölle bewahrt, darauf hindeutet, dass eine der beiden Seiten übers Ohr gehauen wurde.»

«Tages-Anzeiger»: Nachgeben der EU wäre ein fatales Signal

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag das Ringen um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien:

«Offen ist immer noch die zentrale Frage, wie sich verhindern lässt, dass Unternehmen in Großbritannien oder der EU künftig unfaire Vorteile genießen. Brüssel will den Briten nur dann zollfreien Zugang zum riesigen europäischen Markt gewähren, wenn London sich verpflichtet, kostspielige Sozial- oder Umweltstandards nicht zu schleifen und bei Subventionen einem ähnlichen Ansatz zu folgen wie die EU.

Premier Boris Johnson betrachtet dies als Einschränkung der britischen Souveränität und verweist darauf, dass die EU in anderen Handelsverträgen, etwa mit Kanada, auf solche Vorgaben verzichtet. Doch Großbritannien ist eben nicht Kanada: Das Königreich ist ein Rivale direkt vor der Haustür, dessen Wirtschaft aufs Engste mit der der EU verbunden ist. Würde die EU hier London nachgeben, wäre das ein fatales Signal an China und die USA. Im Wettbewerb mit diesen Mächten will die EU selbstbewusster auftreten. Da passt es nicht, beim Streit um fairen Wettbewerb gegenüber Großbritannien einzuknicken.»

«El País»: WhatsApp-Gemurmel über Sturz der linken Regierung

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag den Aufruf von Offizieren im Ruhestand zum Sturz der linken Regierung:

«Es ist unverständlich, dass diese Ex-Militärs, die einen Brief an (König) Felipe VI. geschickt haben, über einen Niedergang Spaniens unter einer «sozial-kommunistischen» Regierung besorgter sind, als über ihre eigene moralische Dekadenz. Diese zeigt sich in ihren Chats, in denen sie fabulieren, 26 Millionen Spanier (sie sprechen von «Hurensöhnen») müssten erschossen werden. In dem Brief an den König versuchen sie, die Politik bei Themen wie der Erneuerung der Justizspitze oder der Begnadigung katalanischer Häftlinge zu beeinflussen. Und vor allem wollen sie eine Konfrontation zwischen der Regierung und dem König als Staatsoberhaupt heraufbeschwören.

Mit ihrem Brief haben die pensionierten Militärs dem König eine Falle gestellt. In einem anderen Moment unserer demokratischen Geschichte hätten wir von Säbelrasseln gesprochen. Heute ist es nicht viel mehr als WhatsApp-Gemurmel. Besorgniserregend ist allerdings, dass die politische Rechte auf diese pensionierten Kommandanten mit Nachsicht reagiert und (die rechtspopulistische Partei) Vox sie sogar verteidigt und für sich reklamiert. Was für eine Truppe.»

«Rzeczpospolita»: Polen könnte den gemeinsamen Flug verpassen

WARSCHAU: Zur Blockadehaltung von Polen und Ungarn im EU-Haushaltsstreit schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Auf dem Flughafen in Brüssel steht mit laufenden Motoren ein Flugzeug, das die EU in die Zukunft bringen soll. Die Reise soll sieben Jahre dauern und den von der Coronakrise betroffenen Mitgliedsländern eine Perspektive geben. 25 Passagiere haben die Anschnallgurte schon angelegt. Nur der Pole und der Ungar stehen noch auf dem Flugfeld und überzeugen sich gegenseitig: «Ohne uns fliegen die nicht ab. Sie müssen nachgeben.»

Und wenn sie nicht nachgeben? Wenn sie doch ohne uns abfliegen? Haben wir heute überhaupt eine Alternative? Polen ist nicht so eine Großmacht, dass es sich beleidigt von der Geopolitik abwenden kann. Wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. Entweder, wir bleiben Mitglied der EU und versuchen, gemeinsam zu gestalten und zu diskutieren - auch wenn man manchmal verliert und manchmal gewinnt. Oder wir verabschieden uns und nehmen für den Abflug aus Brüssel ein anderes Flugzeug als die anderen. Ein Flugzeug ins Unbekannte, irgendwo im Osten.»