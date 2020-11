Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«La Repubblica»: Amerika muss innen funktionieren

ROM: Mit Blick auf die kommende Politik der neu gewählten Regierung in den USA schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Montag:

«Amerika wird die Welt mit der Macht des Beispiels führen und nicht mit einem Beispiel von Macht. Dieser ziemlich pompöse Satz wird oft von Joe Biden und seinem Staatssekretär Anthony Blinken wiederholt. Aber er dient dazu zu verstehen, ob sich die neue Demokraten-Regierung in der Spur des liberalen Interventionismus der Clinton-Jahre bewegen wird, ob sie dazu übergeht, sich auf die Jahre von Obama zurückzuziehen, oder ob sie ihren eigenen Weg gehen wird.

Die Voraussetzung ist einfach: Die Vereinigten Staaten streben in jedem Fall die globale Führung an. Teilweise hat der neue Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan in der Zeitung «The Atlantic» ihre DNA beschrieben: eine Föderation, die noch vor ihrer territorialen Vereinigung aus idealen Prinzipien geschaffen wurde, mit einer zu erfüllenden Mission. Wenn Amerika das aufgibt, hinterlässt das Lücken, die heute von autoritären Mächten gefüllt werden. Der Punkt ist jedoch, dass Führung zu Hause beginnt: Amerika muss innen funktionieren, um außen glaubwürdig zu sein. Die neue Demokraten-Regierung wird sich in erster Linie auf sich selbst konzentrieren.»

«Diena»: Corona-Beschränkungen müssen besser erklärt werden

RIGA: Zu den Debatten in Lettland über die neuen Corona-Schutzmaßnahmen meint die lettische liberale Tageszeitung «Diena» am Montag:

«Die kürzlich eingeführten Corona-Beschränkungen sind ein Thema, zu dem unsere Gesellschaft unterschiedliche, ja sogar gegensätzliche Ansichten vertritt. Die Regierung wird dafür kritisiert, dass die Beschränkungen sowohl zu streng als auch unzureichend seien, und auch dafür, dass die Bedingungen nur schwer zu verstehen sind. Dazu kommt: Die Vorwürfe, wonach einige der Maßnahmen nicht ausreichend erklärt werden, kommen selbst aus den Reihen rationaler Ökonomen, deren Vertreter üblicherweise nicht dazu neigen, die Regierung hysterisch zu verfluchen. (...) Europa wird voraussichtlich bis zum nächsten Frühjahr mit Covid-19 leben müssen (genau kann das natürlich kein Experte vorhersagen), und dies bedeutet, dass auch unsere Regierung ihre Fähigkeit verbessern sollte, ihr Entscheidungen zu rechtfertigen und ihre Versprechen zu halten.»

«De Standaard»: Netanjahus Botschaft an Biden

BRÜSSEL: Zur Ermordung des iranischen Kernphysikers Mohsen Fachrisadeh schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Die Ausschaltung des Chefs des iranischen Atomprogramms, Israels Feind Nummer eins, ist eine gute Nachricht für (Israels Regierungschef Benjamin) Netanjahu. Er kann nun hoffen, dass es für (den künftigen US-Präsidenten Joe) Biden schwieriger wird, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. (...) Biden erwägt die Rückkehr der USA zum Atomabkommen, um es dann als Druckmittel zu nutzen, auch über das ballistische Programm des Irans zu sprechen - so wie es die Absicht der anderen Unterzeichner war.

Netanjahu sieht das Abkommen als katastrophal für sein Land an, weil es seiner Meinung nach auf lange Sicht den Iran begünstigt. 2030, wenn es ausläuft, werden auch die Beschränkungen der Urananreicherung für den Iran verschwinden. Es dürfe keine Rückkehr zum früheren Nuklearabkommen geben, sagte der israelische Premierminister vor einer Woche. «Wir müssen an einer kompromisslosen Politik festhalten, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt.» Das wurde als eine Botschaft an Biden verstanden.»

«The Guardian»: Eine ebenso törichte wie gefühllose Entscheidung

LONDON: Der britische Finanzminister Rishi Sunak hat eine Kürzung der Mittel für Entwicklungshilfe angekündigt. Dazu meint der Londoner «Guardian» am Montag:

«Was ist schon ein weiteres gebrochenes Versprechen? Die Regierung von Boris Johnson hat zweifellos längst den Überblick darüber verloren. Die Nachricht, dass Großbritannien das von David Cameron gesetzlich verankerte und erst vor einem Jahr im Wahlprogramm der Konservativen bekräftigte Versprechen aufgibt, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe auszugeben, ist daher nicht so überraschend, wie sie sein sollte. (...)

Mit der Kürzung der Mittel und der Nichteinhaltung unserer Zusagen haben wir auch unseren Anspruch auf eine globale Führungsrolle über Bord geworfen. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat unserem internationalen Ansehen und unserer Glaubwürdigkeit bereits geschadet. Diese Entscheidung wird nun die Einschätzung verstärken, dass wir ebenso unzuverlässig wie kleinlich sind, eben insular und isoliert. Sie ist so töricht, wie sie erstaunlich gefühllos ist.»

«Magyar Nemzet»: Das liberale Imperium muss besiegt werden

BUDAPEST: Über den Kampf Ungarns unter seinem rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban gegen ein angebliches «liberale Imperium» schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Montag:

«Im Film «Krieg der Sterne» gibt es eine «dunkle Seite». Es handelt sich um eine Science-Fiction-Idee, doch der Begriff der Hintergrundmacht steht ihr nicht fern. Diese Hintergrundmacht arbeitet nämlich bewusst und organisiert daran, die Nationen zu vernichten und die Menschen langfristig in eine untergeordnete Rolle zu zwingen. Die Medienmacht an ihrer Seite spielt eine gewaltige Rolle in diesem totalen Krieg. (Der US-Investor und Philanthrop) George Soros nimmt wiederum an diesem Krieg als Anstifter und Finanzier teil. (...) Die in Marsch gesetzten Eliteeinheiten des liberalen Imperiums von Brüssel, Washington, London, Berlin, New York und Paris greifen weltweit und ununterbrochen die souveränen, an die Nation glaubenden Bürger an. Die globale gewalttätige Revolutionsindustrie läuft auf Hochtouren. Ihre Angriffe müssen nicht nur zurückgeschlagen, sondern die Angreifer auch besiegt werden.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Reaktion auf Anschlag im Iran ist offen

MOSKAU: Zur Ermordung des iranischen Kernphysikers Mohsen Fachrisadeh schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Vieles ist in dem Mordfall noch unklar. Teheran ist sich nicht sicher, wer dahintersteckt. (Präsident Hassan) Ruhani beschuldigt Israel. In den offiziellen iranischen Medien wird aber auch über eine mutmaßliche Beteiligung von US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabien an dem Verbrechen diskutiert. Doch weder Israel noch die USA haben es eilig, sich zu den Nachrichten über den Mord an Fachrisadeh zu äußern. Saudi-Arabien schweigt ebenfalls. Da es keinen eindeutigen Hinweis auf den Täter gibt, ist unklar, wie die Reaktion ausfallen könnte. (...)

Teheran wird aber wohl nicht mit Gewalt reagieren. Denn Donald Trump verlor die Präsidentenwahl an Joe Biden. Biden gilt als Nachfolger der Politik von Barack Obama, durch dessen Bemühungen das Atomabkommen verabschiedet wurde. Der Iran erwartet, dass Biden die Sanktionen lockert oder aufhebt. Von Trump werden dagegen weiter unangenehme Überraschungen erwartet.»

«Tages-Anzeiger»: Frage der Haftung wird wieder auf den Tisch kommen

ZÜRICH: Schweizer Firmen können auch künftig nicht in der Schweiz für Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen im Ausland haftbar gemacht werden. Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag das Scheitern dieses Vorschlags bei einer Volksabstimmung:

«Nun kommt stattdessen der indirekte Gegenvorschlag zum Zug. Die Unternehmen werden dokumentieren müssen, wie sie Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. (...) Erstens wollen Konsumenten sauber hergestellte Produkte - das zeigt auch der hohe Ja-Anteil. Nachhaltigkeit verkauft sich. Zweitens ist die Welt so stark vernetzt, sodass Nachrichten über eine eingestürzte Kleiderfabrik sofort bei den Konsumenten aufschlagen. Und drittens wird auch die Frage der Haftung wieder auf den Tisch kommen, in anderen europäischen Staaten oder auch in Brüssel.

Mit anderen Worten: Der internationale Trend verschwindet nicht, auch wenn die Schweizerinnen und Schweizer entschieden haben, ihm nicht zu folgen. Besser, die Unternehmen ziehen mit.»

«Wall Street Journal»: Die Iran-Illusionen des Obama-Teams

NEW YORK: Zum Vorwurf des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani, die USA und Israel stünden hinter der Ermordung des Kernphysikers Mohsen Fachrisadeh, schreibt das «Wall Street Journal» am Montag:

«Das Abkommen von 2015 sollte die Entwicklung von Atomwaffen im Iran einschränken und sein regionales Verhalten mäßigen. Es hat nichts von beidem erreicht. Aber jetzt geben die Architekten dieses Abkommens nicht dem Iran die Schuld für sein Verhalten, sondern denjenigen, die versuchen, Irans atomaren Fortschritt zu verlangsamen. Mit anderen Worten:die Obama-Fraktion schlägt sich auf die Seite des Irans gegen Israel und die USA (obwohl keiner der beiden letzteren die Verantwortung für die Tötung übernommen hat). Die anhaltenden Illusionen der Obama-Fraktion über ihre Politik gegenüber dem Iran zeigen, dass sie im Exil nichts gelernt hat. Doch sollte Israel das Attentat geplant haben, dann sicherlich deshalb, weil es befürchtet, dass die gleichen Illusionen über den Iran mit der Biden-Regierung an die US-Spitze zurückkehren, und aus diesem Grund muss es allein handeln.»

«NZZ»: Irans Vergeltung wäre Gift für Neuanfang mit den USA

ZÜRICH: Zur Ermordung des iranischen Kernphysikers Mohsen Fachrisadeh schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Iran hat angekündigt, die Tat zu vergelten. Präsident Hassan Rohani, der wie viele andere Regimevertreter Israel verantwortlich machte, erklärte jedoch, das werde zur «rechten Zeit» geschehen. Dass Iran reagieren wird, davon gehen auch israelische Sicherheitsexperten aus. Die Frage ist nur: Wann und wie werden die Iraner zuschlagen? Ein direkter Angriff auf Israel scheint eher unwahrscheinlich, auch wenn eine Zeitung aus dem Umfeld der Hardliner damit drohte. In diesem Fall käme es zum offenen Krieg - ein Szenario, das die Iraner bisher unbedingt verhindern wollten, zumal Israel sich der Unterstützung der Amerikaner sicher sein könnte. Teheran könnte aber seinen Verbündeten in der Region grünes Licht für Angriffe sowohl auf israelische wie auf amerikanische Ziele geben, auch auf saudische. Damit stünde freilich Teheran am Pranger, was Gift für einen Neuanfang und mögliche Verhandlungen mit (dem künftigen US-Präsidenten Joe) Biden wäre.»