Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Tages-Anzeiger»: Enormer Schaden für die Demokratie

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag die Blockade der Übergabe der Amtsgeschäfte an den gewählten US-Präsidenten Joe Biden:

«Der Schaden ist enorm. Ein größerer Teil der amerikanischen Bevölkerung dürfte den kommenden Präsidenten Joe Biden als illegitim betrachten; unter den erwartbaren Anfeuerungsrufen Trumps könnte sich sogar bewaffneter Widerstand formieren. Trumps Aufstieg hat mit dem Gefühl vieler Republikaner zu tun, die Demokraten seien elitär und bevormundend, und das Land bedrängt von zahllosen Gefährdern, denen ein starker Mann entgegentreten müsse. Der rechte Propaganda-Sender Fox News hat diesen Eindruck jahrelang geschürt, über das Internet hat er sich verselbstständigt.

Trumps versuchter Coup hält eine dringende Warnung bereit für alle Anhänger der Demokratie. Wenn selbst solch stabile Staaten wie die USA in die Nähe des Autokratischen geraten, kann das überall geschehen. Die Zweifel und die Verachtung von Trumps Anhängern gelten fortan nicht mehr nur dem politischen Gegner, sondern womöglich sogar der Demokratie an sich.»

«Le Monde»: Der Wettbewerb um einen Corona-Impfstoff ist schädlich

PARIS (DPA): Die neusten Entwicklungen bei der Herstellung eines Corona-Impfstoffs kommentiert die französische Zeitung «Le Monde» am Montag:

«Die jüngsten Ankündigungen über die potenzielle Wirksamkeit einer Covid-19-Impfung haben auf der ganzen Welt für einen enormen Aufschwung des Optimismus gesorgt. (...) Der Wettlauf um eine Impfung hat es ermöglicht, in Rekordzeit Ergebnisse zu erzielen. Er hat jedoch auch dazu geführt, dass Staaten und Pharmazieunternehmen versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen: Durch die politischen Prioritäten der einen und die finanziellen Interessen der anderen (...) gerät aus dem Blick, dass diese Impfung als ein «globales öffentliches Gut» betrachtet werden sollte. Ein erfolgreicher Kampf gegen das Virus hängt von ihrer Zugänglichkeit und ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft ab.»

«Nesawissimaja»: Belarus-Protest nun mit neuer Taktik

MOSKAU: Zum 15. Sonntag mit Protesten in Belarus (Weißrussland) gegen Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Alexander Lukaschenko ist es mit beispiellosem Druck gelungen, die Aktivität auf den Straßen einzudämmen. Allerdings betonen die Experten, dass das keine Abschwächung des Protestniveaus bedeutet. Als Reaktion auf die Brutalität des Machtapparats haben die Menschen einen «Marsch gegen den Faschismus» organisiert.

Aber die Proteste am Sonntag verliefen in einem anderen Format als sonst. Die Protestierenden haben sich nicht an einem Ort im Zentrum der Stadt versammelt, sondern sind in ihren jeweiligen Wohnvierteln auf die Straße und auf den Hof gegangen.

Als Anführerin der Proteste begründete Swetlana Tichanowskaja die neue Taktik mit der Gefahr für das Leben und die Gesundheit der Menschen. (.) Insgesamt entstand auch so der Eindruck, dass ganz Minsk auf den Beinen ist. Die lokalen Proteste sind für die Sicherheitskräfte sehr unbequem, weil es für sie nur schwer auszumachen ist, wo genau sich ein neuer Demonstrationszug bildet.»

«La Vanguardia»: Merkel, Kanzlerin Europas

ROM: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Montag das 15-jährige Amtsjubiläum der Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Merkel hat Deutschland als führende europäische Wirtschaftsmacht und Säule der Gemeinschaftsinstitutionen konsolidiert, obgleich ihre Regierungszeit durchaus Licht und Schatten aufweist. (...) In der Innenpolitik ist Merkels Beliebtheit wegen ihrer guten Reaktion auf die Pandemie gestiegen, bei Wahlen aber hat sie an Unterstützung verloren. (...) Während ihrer Amtszeit ist die politische Landschaft fragmentiert.

Merkel hatte vier große Krisen zu bewältigen: die Finanzkrise von 2008, die 2010 begonnene griechische Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise von 2015 und die aktuelle Covid-19-Krise. (...) Merkel ist seit fünfzehn Jahren die Säule der EU mit ihren Erfolgen und ihren Fehlern, und viele sehen sie als Kanzlerin Europas.

Merkel musste eine nationale, europäische und internationale Führungsrolle übernehmen. Diskret, ernst, pragmatisch und von lutherischer Moral erledigt sie den letzten Abschnitt in der aktiven Politik. Mit der Pandemie, dem Brexit und den von Ungarn und Polen verursachten Konflikten hat sie noch viel zu tun, bevor eine Ära in der Geschichte Deutschlands und Europas endet. Die «Merkeldämmerung».»

«NZZ»: Saudi-Arabiens Kronprinz wollte mit G-20-Gipfel Image verbessern

ZÜRICH: Beim G-20-Gipfel wollte Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman sein Land als weltoffen und reformorientiert präsentieren. Dazu schreibt am Montag die «Neue Zürcher Zeitung»:

«Saudi-Arabiens Vorsitz der G-20 schien wie gemacht, um sein Image als Modernisierer zu verbreiten und seine Macht auch innenpolitisch zu sichern. Doch die Corona-Pandemie machte bin Salman einen dicken Strich durch die Rechnung. Der weltweite Wirtschaftseinbruch ließ die Erdölpreise sinken und riss ein großes Loch in die saudische Staatskasse. Der Kronprinz will sein Land unabhängiger von Rohstoffen machen. Doch nun wird das Geld knapp, um große Projekte zur Diversifizierung der Wirtschaft umzusetzen. Auch die erhofften Einnahmen aus dem Tourismus brechen weg.

Weil wirtschaftliche Erfolge ausbleiben, hängen vergangene Fehler wie ein dunkler Schatten über bin Salman - insbesondere der überstürzte Krieg in Jemen und die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 in Istanbul. Es sind dies zwei Verfehlungen, über die der neu gewählte amerikanische Präsident Joe Biden nicht so leicht hinwegsehen wird wie sein Amtsvorgänger Donald Trump.»

«Rzeczpospolita»: Worum geht es Polens Führung bei Streit mit der EU?

WARSCHAU: Den Streit um die Rechtsstaatlichkeit in der EU und Polens Blockade der Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Haushalts kommentiert die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Worum geht es dem Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, und dem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki eigentlich bei dieser Konfrontation? Warum beunruhigt die PiS-Politiker die Frage der Rechtsstaatlichkeit, wenn die Regierung formal erklärt, dass sie das Recht einhält? Das häufig verwendete Argument von der Souveränität Polens klingt aus dem Mund der PiS-Politiker ein wenig nach kommunistischen Zeiten.

Die kommunistischen Eliten (Polens) waren absolut überzeugt, dass es im Interesse des Landes sei, keine Demokratie und keine unabhängige Gerichtsbarkeit zu haben. Denn eine Demokratie hätte sie dabei gestört, ihre Ansichten in der Wirtschaft und der Außenpolitik umzusetzen. Jetzt ist es ähnlich: Es sieht danach aus, dass eine in EU-Regelungen festgeschriebene Rechtsstaatlichkeit die PiS bei der Realisierung ihrer innenpolitischen Ziele stören könnte. Die Akzeptanz einer unabhängigen Gerichtsbarkeit, unabhängiger Medien, und der Gleichberechtigung von Minderheiten könnte die Umsetzung ihrer politischen und weltanschaulichen Visionen behindern oder unmöglich machen. Alles deutet daraufhin, dass wir es mit einem Krieg um die Werte zu tun haben - und nicht um die Wirtschaft.»

«New York Times»: Diese Wahl war ein großer Erfolg

NEW YORK: Zum Ablauf der Präsidentenwahl in den USA schreibt die «New York Times»:

«Die Wahl 2020 war nicht nur frei von Betrug oder von was für einer an den Haaren herbeigezogen Unregelmäßigkeit auch immer, die der Präsident jetzt gerade wieder ausposaunt. Sie war, von einem administrativen Standpunkt aus, ein voller Erfolg. Angesichts einer grassierenden Pandemie und der höchsten Wahlbeteiligung seit mehr als einem Jahrhundert, haben die Amerikaner eine der sichersten, genauesten und bestorganisierten Wahlen aller Zeiten genossen. Und das sagen nicht nur wir. Hören Sie auf die staatlichen und kommunalen Beamten, die die Aufgabe hatten, diesen Prozess zu beaufsichtigen. (...) Ein derartiger überparteilicher Konsens könnte manche Menschen zu der Schlussfolgerung verleiten, dass die düsteren Warnung vor den Wahlen übertrieben waren. Dem ist nicht so. Es gab viele ernste Bedrohungen. Es gab massive logistische Hürden, eine Wahl während eines tödlichen Pandemieausbruchs zu veranstalten (...) Dass es nicht zum Zusammenbruch kam, ist Monaten harter Arbeit und selbstlosen Einsatzes von Zehntausenden Amerikanern im ganzen Land zu verdanken: Staatlichen und kommunalen Wahlbeamten, freiwilligen Wahlhelfern, überlasteten Briefträgern, hilfsbereiten Nachbarn und großzügigen Philanthropen.»