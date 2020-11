Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«NZZ»: Wahl Bidens sendet Signal über Grenzen der USA hinaus

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA:

«(Donald) Trump war angetreten, um die bestehende Ordnung aufzubrechen. Das hat er getan, in seiner Partei, in den USA und weltweit. Die Trümmerhaufen zu beseitigen, wird viele Jahre in Anspruch nehmen, wenn es denn überhaupt gelingt. (Der gewählte demokratische Präsident Joe) Biden hat akute Krisen zu bewältigen und muss gleichzeitig die Behebung des Schadens angehen, den Trump dem Ansehen der USA und ihrer Institutionen zugefügt hat. Sein Fokus wird zunächst ganz auf dem Inneren liegen. Trotzdem ist diese Wahl ein Signal über die amerikanischen Grenzen hinaus. Es stärkt die liberale Demokratie, wenn das geopolitisch und wirtschaftlich mächtigste Land mit seiner großen Strahlkraft nicht länger von einem autoritären Demagogen regiert wird.»

«Der Standard»: Alptraum für die Demokratie in den USA

WIEN: Über den Sieg von Joe Biden bei der US-Wahl und dem Umgang von Donald Trump mit seiner Niederlage schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» am Montag:

«Es könnte auch schlimmer kommen. Wenn Trump die Mär vom Wahlbetrug in den kommenden Wochen weitertrommelt und seine Anhänger davon überzeugt, dann wächst der Druck auf republikanische Funktionäre, dass sie mithelfen, Bidens Amtsantritt zu verhindern.

Die republikanisch dominierten Staatsparlamente in Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona und Georgia, wo Biden mit knappen Mehrheiten gewonnen hat, könnten erklären, dass die Wahl «unheilbar kompromittiert» sei und deshalb sie bestimmen müssen, wer in ihrem Staat der Sieger ist - nämlich Trump. Der Oberste Gerichtshof in Washington könnte dies mit seiner konservativen Mehrheit absegnen. Das wäre das Ende der amerikanischen Demokratie.

Das Szenario ist unwahrscheinlich, aber leider nicht ausgeschlossen. Denn auch bisher haben sich Republikaner wenig um demokratische Usancen geschert, wenn es um den Machterhalt ging.»

«Washington Post»: Blockade ist nicht unvermeidlich

WASHINGTON: Zu den politischen Perspektiven in den USA mit einem demokratischen Präsidenten und einer absehbaren republikanischen Mehrheit im Senat schreibt die «Washington Post»:

«Mit einer Rekordwahlbeteiligung haben es die Wähler in der vergangenen Woche geschafft, beide Parteien zu enttäuschen. Die Republikaner verloren das Weiße Haus nach nur einer Amtsperiode, aber die Demokraten haben im Repräsentantenhaus Boden eingebüßt und werden im Senat in der Minderheit sein oder sich an die denkbar knappste Mehrheit klammern. Das Ergebnis ist eine gespaltene Regierung, die zu zwei Jahren Blockade und Frustration führen könnte.

Aber eine Blockade ist nicht unvermeidlich. Der designierte Präsident Joe Biden, die (demokratische) Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der (republikanische) Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, haben gemeinsam mit ihren Teams die Chance, die Spaltung in eine Chance zu verwandeln. Es gibt eine Menge, was sie gemeinsam im nationalen Interesse tun könnten.»