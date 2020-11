Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Público»: Trumps Lügen gefährden die amerikanische Demokratie

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag das Verhalten des US-Präsidenten Donald Trump:

«Die Argumente, mit denen der Klimawandel geleugnet und das Ausmaß der Covid-19-Pandemie bagatellisiert werden, haben viel gemeinsam. Intelligenz, Wissen und Wissenschaft werden abgelehnt und durch die verrücktesten Verschwörungstheorien und die schamlosesten Lügen ersetzt. In beiden Fällen hat Donald Trump das Lügen zu einer politischen Strategie ohne Beispiel gemacht, der praktisch kaum beizukommen ist. Wir wissen, dass gegen Dummheit sogar Intelligenz vergebens sein kann.

Wir schauen uns Trump an und was wir sehen müssen, ist die verabscheuungswürdige Absicht, mit Lügen andere zu verleumden. Wie kann ein US-Präsident die Lüge verbreiten, dass bin Laden lebt und Obama die Vernichtung des Spezialteams angeordnet hat, das für seine Tötung verantwortlich ist? Propaganda war gestern. Desinformation ist viel effektiver. (...)

Es gibt keine schlimmere Bedrohung für die Demokratie als einen gewählten Führer, der lügt. Und es gibt keine schlimmere Gefahr für die Demokratie als Millionen Wähler, die bereit sind, der Lüge zu glauben.»

«Le Parisien»: Akzeptanz für neuen Lockdown in Frankreich hoch

PARIS: Über die Akzeptanz der neuen Ausgangsbeschränkungen in Frankreich schreibt die Regionalzeitung «Le Parisien» am Montag:

«Es gibt trotz allem noch gute Nachrichten für unsere Regierung. Laut unserer Umfrage ist die Akzeptanz für den (zweiten) Lockdown hoch. Die Franzosen scheinen sich sogar mit dem Gedanken abzufinden, dass er verlängert wird und sie Weihnachten und Silvester mit Maske verbringen werden. Denn wie (der französische Schriftsteller) François Mauriac einst sagte: «Die Angst ist der Ursprung von Weisheit.» Die Epidemie hat sich so sehr ausgeweitet, dass wir mittlerweile alle jemanden aus unserem Umfeld kennen, der sich mit dem Virus angesteckt hat. (...) Die Akzeptanz der Ausgangsbeschränkungen ist die notwendige (und hoffentlich ausreichende) Bedingung, um die Dynamik der Epidemie zu brechen.»

«Financial Times»: Klarer Wahlsieg in den USA wäre gut für den Markt

LONDON: Die Londoner «Financial Times» beschäftigt sich am Montag mit möglichen Auswirkungen der US-Präsidentenwahl auf den Aktienmarkt:

«Wer immer am Dienstag gewinnen mag, der Markt wird wohl die fiskalischen Stimuli bekommen, um die Investoren gebeten haben. Falls Donald Trump ein überraschender Sieg gelingt, so hat er versprochen, ein «sehr großes» Paket aufzumachen. Analysten meinen jedoch, der wirkliche Segen für den Aktienmarkt wäre eine «blaue Welle», bei der die Demokraten nicht nur das Weiße Haus, sondern auch beide Kammern des Kongresses erobern. Joe Biden hat ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Bewältigung des Klimawandels angekündigt, ebenso wie Billionen von Dollars zur Stärkung des sozialen Netzes für wirtschaftlich benachteiligte Amerikaner. (...)

Frühere Befürchtungen der Wall Street wegen Bidens Plänen, Staatsausgaben durch eine Erhöhung der Unternehmenssteuern von 21 auf 28 Prozent zu finanzieren, sind trotz der Folgen, die das für die Gewinne hätte, abgeflaut. Während es hinsichtlich der betroffenen Branchen klare Gewinner und Verlierer gibt - Aktien der Energiewirtschaft würden wahrscheinlich stärker bei einem Sieg Trumps zulegen -, würde ein Wahlergebnis mit einem eindeutigen Gewinner dem Markt sehr wahrscheinlich einen Schub geben.»

«de Volkskrant»: Wie bändigt man Erdogan?

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag den bewaffneten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach :

«Die Türkei spielt eine Schlüsselrolle. Erdogans Tatendrang, der auch in griechischen Gewässern, Libyen und Syrien spürbar ist, ist der neue Faktor. (...) Armenien bittet Russland um Hilfe. Putin ist dazu bereit, aber nur in Armenien, nicht in Berg-Karabach. Er ist der Meinung, dass Armenien bereit sein sollte, etwas Territorium zurückzugeben. In Syrien greift Russland plötzlich wieder von der Türkei unterstützte Milizen an; eine Warnung an Erdogan.

Armenien fürchtet einen neuen Völkermord, Aserbaidschan befindet sich im Siegestaumel. Eriwan wird mehr Entgegenkommen zeigen müssen. Aber zuerst muss der Krieg beendet werden. Die Tatsache, dass dies trotz russischer, französischer und amerikanischer Bemühungen noch nicht gelungen ist, sagt viel über das gegenwärtige Durcheinander in der Welt. Und für die Europäer stellt sich einmal mehr die Frage: Wer oder was kann den großen Nachbarn Erdogan bändigen?»

«Nesawissimaja»: Regierungspartei in Georgien vor schwieriger Aufgabe

MOSKAU: Zu der Parlamentswahl in der Südkaukasus-Republik Georgien bemerkt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die georgische Opposition weigerte sich, die Ergebnisse der Parlamentswahl vom Sonntag anzuerkennen. Zugleich kündigte sie den Beginn unbefristeter Proteste an. So wurde der zentrale Rustaweli-Boulevard (in der Hauptstadt Tiflis) gesperrt, und mehrere Tausend Menschen versammelten wie üblich auf einem kleinen Platz in der Nähe des Parlaments. Die Regierungspartei Georgischer Traum, die die Wahlen gewonnen hat, steht nun vor der schwierigeren Aufgabe - den Sieg und damit ihre Macht nicht zu verlieren. Die Opposition wiederum spricht bereits über ein «belarussisches Szenarium».»

«Tages-Anzeiger»: Absolute politische Kontrolle ist angesagt

ZÜRICH: Zu Chinas neuem Fünf-Jahres-Plan schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Es ist die zentrale Erzählung von der Überlegenheit des chinesischen Einparteienstaats über freie Gesellschaften - der Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei. Eine scheinbare Langfriststrategie ohne lästige Wahlen oder Widerspruch. Und wenn Kritiker nicht weggesperrt und der Dissens nicht erstickt werden würde, dann wäre der Fünfjahresplan auch Anlass, Bilanz zu ziehen.

Abseits großer Zahlen ist der Rückblick ernüchternd. Während Reformer Deng Xiaoping den Menschen einst die Freiheit zurückgab, eigene Entscheidungen zu treffen, ist die Partei unter Xi heute wieder überall. Es geht nicht um die Modernisierung der Wirtschaft, sondern um die absolute politische Kontrolle. Wirtschaftsreformen werden aufgeschoben, Parteizellen gestärkt. Politisch sieht die Bilanz noch düsterer aus.»

«NZZ»: Wahl ist ein Kampf um die Seele Amerikas

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Montag mit der Präsidentenwahl in den USA:

«Dass ein Präsident regelmässig die strafrechtliche Verfolgung und Inhaftierung seiner Konkurrenten anregt, erinnert an diktatorische Regime. Eine solche Rhetorik bereitet zunehmender Eskalation den Boden. (...)

Das Land hat in den letzten Jahren an Strahlkraft eingebüßt. Deshalb ist es nicht übertrieben, wenn es derzeit heißt, die Wahl am Dienstag sei ein Kampf um die Seele Amerikas. Auch ein Sieg Bidens bedeutete keine rasche Rückkehr zum einstigen Grundkonsens, dafür ist das Land zu zerrissen. Aber er böte immerhin die Chance auf Anstand und Berechenbarkeit im Weißen Haus. Eine zweite Amtszeit Trumps hingegen wäre die Legitimierung und Normalisierung eines Verhaltens, das vor wenigen Jahren noch als undenkbar galt - mit nachhaltigem Schaden für die Demokratie.»