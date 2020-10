Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Corriere della Sera»: Enzyklika des Papstes hat innovativen Ansatz

ROM: Zur neuen Enzyklika von Papst Franziskus schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Montag:

«In Anlehnung an die katholische Soziallehre, aber mit einem innovativen Ansatz, bekräftigt Franziskus: «Der Markt allein löst nicht alle Probleme, auch wenn man uns zuweilen dieses Dogma des neoliberalen Credos glaubhaft machen will.» Er hält es für einen armseligen und oft vorgebrachten Gedanken, unangemessen für die Probleme und das Elend von heute. Auf der anderen Seite bekräftigt er eine starke Distanz zum «Populismus», der die wahre Demokratie zerstöre. Eine interessante Aussage des Papstes, dem oft eine Schuld am lateinamerikanischen Populismus vorgeworfen wird (...).

Die Enzyklika ist umfangreich und berührt viele Themen: Sie verurteilt den Krieg (...), die Todesstrafe, das Desinteresse an Migranten und Flüchtlingen, das Alleinlassen älterer Menschen und vieles mehr. An Dialog zwischen den Religionen als Terrain der Geschwisterlichkeit mangelt es nicht. In vielen Kapiteln findet sich eine Zusammenfassung des sozialen Denkens des Papstes, die selbst in einer Zeit wie unserer, in der es an Ideen mangelt, eine Quelle für eine Kirche sein wird, die heute eher still ist.»

«de Volkskrant»: Wahlen werden zum Testfall für US-Demokratie

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Auswirkungen der Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump auf die Wahlen:

«Die meisten Amerikaner glauben, dass er die Pandemie falsch eingeschätzt und gehandhabt hat. Das Virus lenkte die Aufmerksamkeit auf Trumps chaotischen und inkompetenten Regierungsstil. Er überließ das Vorgehen den Gouverneuren der Staaten, um ihnen dann als «Obertwitterer» die Schuld zu geben, als die Dinge schief liefen. Die Unruhen nach dem Tod von George Floyd gaben Trump die Chance, das Thema zu wechseln. Aber wegen seines Krankenhausaufenthaltes steht die Corona-Krise nun wieder im Mittelpunkt der Wahlkampagne.

Trumps Erkrankung trägt weiter zum Chaos rund um die Wahlen bei. Dies ist besorgniserregend, denn die Wahlen stehen wegen Trumps Hetzerei und seiner Drohung, sich nicht mit einer Niederlage abzufinden, bereits unter Druck. So wird der 3. November auch zum Testfall für die amerikanische Demokratie.»

«Gazeta Wyborcza»: Das Virus verschont auch Ignoranten nicht

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert am Montag die Erkrankung von US-Präsident Donald Trump an Covid-19:

«Noch vor wenige Monaten hat Donald Trump gesagt, Coronavirus sei wie Grippe, und die Epidemie werde sich von selbst abschwächen. Mehr als sieben Millionen Amerikaner sind erkrankt, 215.000 gestorben. Nun hat sich auch Trump infiziert, und ganz offensichtlich hat die Krankheit einen schweren Verlauf, denn er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das reichte, damit der US-Präsident seine Meinung über die Krankheit ändert. In einem Tweet aus dem Krankenhaus verglich er Corona mit der Pest.

Die Epidemie wütet in den USA. Die Statistiken wären bestimmt um vieles besser, wenn Trump nicht ständig die Experten diskreditiert hätte. Das gleiche gilt für andere Populisten. An die Bedrohung glaubte weder Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro noch der britische Premierminister Boris Johnson. Die Opfer in ihren Ländern werden zu Tausenden gezählt.»

«Tages-Anzeiger»: Virus der Desinformation kursiert im Weißen Haus

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Montag die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump:

«Trump ist nicht der erste Präsident, der über seine Gesundheit nicht transparent informiert. Es gibt eine lange Liste von Amtsvorgängern, die ihre Landsleute über ihre Probleme im Dunkeln ließen. Doch beim Umgang des Weißen Hauses mit Trumps Erkrankung liegt der Schlüssel für das Verständnis dafür, warum die Corona-Pandemie die USA so viel härter getroffen hat als andere Länder. Die Desinformation ist das zweite Virus, das im Weißen Haus kursiert - und das schon viel länger als Corona.

Trump hat die Amerikaner seit dem Ausbruch des Virus mit Lügen und Falschaussagen überzogen: indem er die Pandemie leugnete, die Schutzkonzepte seiner eigenen Regierung torpedierte, Wissenschaftler attackierte und selbst einfache Dinge wie Gesichtsmasken politisierte. Der Präsident wird Corona hoffentlich überstehen. Ob er auch damit aufhört, Desinformation zu verbreiten? Man muss es bezweifeln.»

«NZZ»: Trump läuft im Wahlkampf die Zeit davon

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Montag die Infektion von US-Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus :

«An Trumps Markenzeichen - feurige Auftritte vor begeisterten Anhängern - ist vorläufig nicht mehr zu denken. Auch persönliche Treffen mit Geldgebern müssen gestrichen werden, mit finanziellen Folgen für die Kampagne. Die für Mitte Oktober geplante nächste Fernsehdebatte mit dem demokratischen Herausforderer Joe Biden steht zwar noch auf dem Programm, muss aber wohl verschoben oder ganz abgesagt werden. Damit läuft Trump die Zeit davon. (...)

Zudem, und dies dürfte noch gravierender sein, verliert Trump die Kontrolle über die dominierenden Wahlkampfthemen. Vor seiner Erkrankung hatte er alles darangesetzt, die Pandemie und die Vorwürfe über sein politisches Versagen in der Corona-Krise in den Hintergrund zu drängen. Mit Blick auf die Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung lautete seine Botschaft, ein Ende der Seuche sei in Sicht und einem neuen Wirtschaftsboom stehe nichts mehr im Wege. Nun beherrscht Covid-19 erneut die Schlagzeilen.»

«Washington Post»: Kein Lerneffekt bei Trump-Kampagne

WASHINGTON: Mit der Reaktionen von US-Präsident Donald Trump und seinen Anhängern auf dessen Covid-Erkrankung befasst sich die «Washington Post» am Montag:

«Sie hätten vermuten können, dass die Ansteckung von Präsident Trump seinen Anhängern wenigstens einen Lerneffekt hätte bieten können. Wenn dem so ist, dann haben Sie den Zynismus und die Amoralität der Trump-Kampagne unterschätzt. Bisher nutzt Trumps Team, auch wenn das kaum möglich schien, diese Gelegenheit, um sogar noch gefährlichere Fehlinformationen und Ratschläge zu verbreiten als zuvor. Es muss selbstverständlich nicht so bleiben. Wir können immer noch hoffen, dass Trump sich schnell erholt, gegenüber dem amerikanischen Volk anerkennt, dass er sorgsamer in Sachen Masken und Social distancing hätte sein müssen und dass er seine Anhänger schließlich ermutigt, auf die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens zu hören. (...) Sie würden hoffen, zu hören: Es war falsch, die Ernsthaftigkeit der Krankheit von Anfang an herunterzuspielen. Es war falsch, die Interessen der Aktienmärkte und des Wahlkampfes über die Interessen der Nation zu stellen (...) Unglaublicherweise hören wir bisher das genaue Gegenteil: Die Wahlkampflesart ist, dass wenn selbst der mächtigste Mann der Welt Covid-19 bekommen kann, wie sollte der Rest der Welt dann widerstehen können?»