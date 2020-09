Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«El País»: Kult der Ignoranz

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag den US-Wahlkampf:

«Vier Jahre nach der seltsamen Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten beobachten wir die demokratische Zerstörung durch den Trumpismus: den perversen Cocktail einer populistischen und nationalistischen Politik, die von einem inkompetenten und autoritären Charakter betrieben wird, der es geschafft hat, die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge zu verwischen. Bis Dienstag, den 3. November, haben die Bürger der Vereinigten Staaten noch 58 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob das Trump-Phänomen nur ein Intermezzo gewesen sein wird oder ob der Betrügerpräsident weitere vier Jahre im Weißen Haus sitzt.

Wenn sich die Welt nicht so sehr verändert hätte, gäbe es keinen Zweifel, dass Anstand, Kompetenz und die Rückkehr zu den alten verlorenen Tugenden, die Joe Biden für sich in Anspruch nimmt, mehr Gewicht auf die Waage bringen, als das Chaos Trumps mit seinen ständigen Lügen, die Rassenhass schüren und das Land spalten. Biden wäre ein plausibler Präsident, Heiler einer kranken Gesellschaft, eine vernünftige Rückkehr zu der verlorenen Höflichkeit nach dem Trump-Tsunami.

Aber ein anderes Virus hat die Demokratien infiziert, wie Science-Fiction-Meister Isaac Asimov betont. «Es gibt einen Kult der Ignoranz, der die falsche Vorstellung fördert, Demokratie bedeutet, dass meine Unwissenheit genauso viel wert wäre wie dein Wissen.» Und Trump segelt in diesem perversen Fahrwasser.»

«The Oregonian»: Bewohner von Portland sollten Proteste einstellen

PORTLAND: Zu den seit Wochen anhaltenden Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus und den teils tödlichen Vorfällen der vergangenen Tage in der US-Stadt Portland schreibt die US-Zeitung «The Oregonian» am Montag:

«Portland, es ist Zeit, (die Proteste) einzustellen. (...) Dies ist nicht die Kultur des friedlichen Protests, die Portland kennt. Solche Gewalt ist nicht das, worum es bei den «Black Lives Matter»-Demonstrationen der mehr als 100 vergangenen Tage geht. Aber zu diesem aufgeheizten Zeitpunkt am Ende eines spannungsgeladenen Sommers helfen die nächtlichen Demonstrationen weder der Bewegung «Black Lives Matter» noch der Stadt.

Menschen, die mit den Protesten in Verbindung stehen, haben die Botschaft durch zerstörerische Taten vereinnahmt, während Außenstehende die Ziele der Bewegung mutwillig falsch darlegen und Videomaterial verwenden, um ihre eigene Agenda voranzutreiben. Wenn den Protestveranstaltern und -teilnehmern der Erfolg der Bewegung für Gerechtigkeit unter ethnischen Gruppen wirklich am Herzen liegt, sollten sie die nächtlichen Proteste aussetzen und dabei helfen, der Gewalt ein Ende zu setzen.»

«Kommersant»: Deutschland ist sich bei Nord Stream 2 nicht einig

MOSKAU: Zur Debatte um die Reaktion des Westens auf die Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Die deutsche Regierung ringt um das gemeinsame Projekt Nord Stream 2, weil man Moskau wegen der angeblichen Vergiftung von Alexej Nawalny bestrafen will. Einen Schlag gegen das gemeinsame Projekt will Berlin abwenden. Kanzlerin Angela Merkel und ihr Außenminister Heiko Maas fordern, die Diskussion um eine Antwort in dem Fall nicht nur auf das Schicksal der Pipeline zu reduzieren. Doch selbst in Merkels Partei gibt es Stimmen, das Projekt mindestens für eine gewisse Zeit einzufrieren.

Möglicherweise könnte die deutsche Reaktion den Start der Pipeline weiter verzögern, der ohnehin wegen der US-Sanktionen schon um ein Jahr von seinem ursprüngliche Plan abweicht. Doch keine derartige Entscheidung würde die Energiesicherheit Deutschland in naher Zukunft wirklich gefährden. Auch Gazprom kann seine Verträge zumindest bis ins Jahr 2021 auch ohne Nord Stream 2 erfüllen.»

«Rzeczpospolita»: Merkels Flüchtlingspolitik kein reiner Erfolg

WARSCHAU: Im September 2015 entschied Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Grenzen für Flüchtlinge offen zu lassen. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Montag:

«Für diejenigen, die die Welt gerne schwarz-weiß sehen - schwarz steht für Trump, weiß für Merkel - ist die Bilanz der Flüchtlingskrise fünf Jahre danach ein Anlass, Merkels großen Erfolg zu verkünden. Aber die öffentliche Meinung in Deutschland bleibt in dieser Frage weiter stark gespalten.

Die Hinterlassenschaft von Merkels Flüchtlingspolitik hat auch einen breiteren Kontext. Diese Politik hat die EU-Mitgliedsländer untereinander zerstritten, die alte Spaltung in Ost und West neu geöffnet und in Südeuropa das Gefühl verstärkt, allein gelassen zu werden. Zudem bot sie ein starkes Argument für flüchtlingsfeindliche Bewegungen und populistische Parteien in vielen Ländern.»

«DNA»: Erdogan riskiert Explosion im Mittelmeergebiet

STRAßBURG: Zum Streit um die Erdgassuche im östlichen Mittelmeer schreibt die ostfranzösische Tageszeitung «Les Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Montag:

«Seitdem die Türkei Erkundungs- und Militärschiffe in Meeresgebiete schickt, die von Griechenland und Zypern beansprucht werden, ist das Mittelmeergebiet in einer gefährlichen Lage - am Rande einer Explosion. Ankara ist vor allem nicht dazu bereit, die Sachen zu beruhigen, ohne Zugeständnisse erhalten zu haben, die im Hinblick auf internationales Rechts und Gepflogenheiten undenkbar sind. (Der türkische Präsident) Recep Tayyip Erdogan weiß dies selbstverständlich, aber der von ihm gewählte Weg und die politische Linie lassen keine Kehrtwende zu. (...) Die Türkei gegen den Rest der Welt - das ist derzeit sein einziges Programm.»

«La Stampa»: Minsk könnte in die Arme des Kreml getrieben werden

TURIN: Zu den Protesten gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko in Belarus und der Rolle Russlands in dem Konflikt schreibt die Turiner Tageszeitung «La Stampa»:

«Alexander Lukaschenko ist zurückgekehrt, um den Schlagstock gegen die Anti-Regime-Demonstranten zu erheben. Kurz vor dem geplanten Treffen des letzten Diktators in Europa und seines Verbündeten Putin, das Minsk in die Arme des Kreml treiben könnte, hat die Aufstandsbekämpfungs-Polizei versucht, die friedlichen Proteste zu ersticken mit einer neuen Welle von Festnahmen und Gewalt, wie es sie wahrscheinlich seit einigen Wochen nicht gegeben hat. (...) Das Treffen in Moskau zwischen Putin und Lukaschenko kann daher große Neuigkeiten bringen und es fällt in eine Zeit, in der die Spannungen zwischen Russland und dem Westen wieder aufgeflammt sind.»

«De Standaard»: Europa ist im Gasstreit uneins

BRÜSSEL: Zum Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland heißt es am Montag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Griechenland zeigt sich unter Verweis auf das Seerecht unerschütterlich und fordert EU-Sanktionen gegen die Türkei wegen deren Gasbohrungen in umstrittenen Gewässern. Aber Europa ist uneins: Frankreich drängt auf ein hartes Vorgehen gegen die Türken, Deutschland bringt sich gerade als Vermittler ins Spiel. (...) Berlin zeigt gegenüber der Türkei mehr Entgegenkommen als Frankreich, auch um eine neue Flüchtlingskrise zu verhindern. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zufolge respektiert die Türkei jedoch nur Taten und keine Worte. Beim EU-Gipfel am 24. September werden möglicherweise Sanktionen beschlossen. Die Türkei hat bereits gewarnt, dass sich die Situation dadurch nur noch verschlimmern werde.»

«Tages-Anzeiger»: Orbans Vorgehen hat System

ZÜRICH: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat unter Hinweis auf die Corona-Krise die Grenzen schließen lassen. Dazu heißt es am Montag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Orbans Vorgehen hat System. Kaum taucht in einem Mitgliedsland der EU ein Problem auf, das grenzüberschreitende Wirkung hat, ertönt von rechten Politikern der Ruf nach Abschottung, nach mehr Kontrolle, mehr Nationalstaat. Dabei kommen stets die gleichen populistischen Mechanismen zum Tragen. Man spielt mit berechtigten Ängsten der Bürger und erzeugt gefährliche Illusionen, dass die Probleme im Alleingang besser und einfacher gelöst werden könnten.

Orban führt mit seinem Verhalten auch die Uneinigkeit der EU vor. Die Mitgliedsstaaten haben nach Ausbruch der Pandemie reflexartig die Schlagbäume heruntergelassen und so die Personenfreizügigkeit außer Kraft gesetzt. Sie schafften es bisher nicht, sich auf einen Mechanismus im Umgang mit Corona zu verständigen. Nach der Kommission bemüht sich nun die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die Reiseregeln zu vereinheitlichen - ein überfälliger Schritt, den Ungarns Vorpreschen konterkariert.»

«De Telegraaf»: Lange Liste von Beschuldigungen

AMSTERDAM: Donald Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen übt in einem Buch scharfe Kritik am US-Präsidenten. Dazu heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Donald Trump wird durch seinen einstigen Verbündeten dargestellt als «Lügner, Betrüger, Quälgeist, Rassist, Raubtier und Hochstapler». Das Weiße Haus weist das Buch von Chohen rundheraus zurück, das nicht zufällig den Titel «Disloyal» («Illoyal») hat. Von allen unfreundlichen Büchern über Trump ist das von Cohen im Ton am schärfsten. Die Liste der Beschuldigungen ist ellenlang und dabei ist «Illoyal» noch nicht einmal erschienen. Ob die amerikanische Öffentlichkeit das alles glaubt, ist fraglich. Cohen sitzt mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause, da er wegen des Coronavirus das Gefängnis verlassen durfte, wo er drei Jahre absitzen muss wegen Betrug bei der Wahlkampffinanzierung und wegen der Lügen, die er darüber - um Trump zu schützen - dem US-Kongress erzählte.»

«Guardian»: EU ist als aktiver Vermittler gefragt

LONDON: Zum Erdgasstreit zwischen der Türkei und Griechenland meint der Londoner «Guardian» am Montag:

«Das Gerangel alter Feinde über Grenzen, Gasfelder und Nationalstolz gefährdet die regionale Ordnung. Beim Wettbewerb um fossile Brennstoffe sollte es besser darum gehen, wie man deren Nutzung beenden kann. Arabischen Mächte und Israel, die besorgt sind über den politischen Islam der Marke Recep Tayyip Erdogan, haben sich Griechenland angenähert. Vielleicht braucht er die Kohlenwasserstoffe des Mittelmeers nicht einmal. Schließlich hat die Türkei im letzten Monat unter dem Schwarzen Meer Gas gefunden.

Washington, traditionell der Garant für den Frieden zwischen den ägäischen Nato-Rivalen, schweigt weitgehend. Die Tür steht offen für die EU, aktiv zu werden. Deutschland, das ein Abkommen mit Erdogan vermittelt hat, um die Flucht von Syrern nach Europa zu stoppen, hat vernünftigerweise zu Gesprächen aufgerufen. Es gibt Spielraum für ein Geben und Nehmen. Die EU hat Sanktionen gegen den Öl- und Gassektor der Türkei angedroht, die ausgeweitet werden könnten, wenn das Säbelrasseln weitergeht. Wenn Erdogan als verantwortungsbewusster Partner respektiert werden will, muss er wie ein solcher handeln.»