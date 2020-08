Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«La Repubblica»: Trump kann brillante TV-Persönlichkeit sein

ROM: Die italienische Zeitung «La Repubblica» blickt auf den beginnenden Parteitag der Republikaner in den USA und analysiert am Montag:

«Die Persönlichkeit des Präsidenten birgt das Risiko, viele alte Kontinuitäten zu übersehen. Ist diese große alte Partei, die Abraham Lincoln ins Weiße Haus geschickt hatte, wirklich so überrollt und verwirrt worden, fast vergewaltigt, dass sie nicht mehr wiederzuerkennen ist? Oder ist die Kampagne 2020 eine Wiederbelebung von Themen und Strategien, die Teil der republikanischen DNA sind? Das Spektakuläre zieht alle Aufmerksamkeit auf sich: Trump ist gezwungen, die Coronavirusfolgen hinzunehmen (er hat alle Massenkundgebungen abgesagt und wird die Dankesrede im Weißen Haus aufzeichnen), und dennoch möchte er den republikanischen Parteitag stark abgrenzen vom demokratischen, den er langweilig und ineffektiv fand. Er rief sein ehemaliges Reality-TV-Team von «The Apprentice» an, um mit ihm zu arbeiten. Immerhin war Trump ein mittelmäßiger Immobilienunternehmer, aber eine brillante TV-Persönlichkeit. In der republikanischen Video-Versammlung wird der Kandidat jede Nacht sprechen, nicht nur in der letzten wie Joe Biden. (...) In solchen Auftrittsszenen wird die Kluft zwischen Trump und seinen Vorgängern deutlich: Die Vorbilder, die er studierte, heißen Silvio Berlusconi und Arnold Schwarzenegger, nicht Lincoln oder Eisenhower.»

«Latvijas Avize»: Machtübertragung noch keine Garantie für Wandel

RIGA: Zur Lage im benachbarten Belarus (Weißrussland) meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» am Montag:

«Die Frage ist, welchen Platz oder Status die EU und andere europäische Organisationen und Regierungen, die das offizielle Minsk zum Dialog mit der Opposition auffordern, dem «letzten Diktator Europas» geben wollen. (...) Der gemeinsame Nenner der Forderungen der Opposition und der Europäer ist die Freilassung aller politischen Gefangenen und die Achtung der Grundrechte, um in naher Zukunft Wahlen im Einklang mit den Standards der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) abzuhalten. Doch Lukaschenko hat gesagt, dass dies erst nach der Annahme einer neuen Verfassung in einem Referendum erlaubt sein sollte. Eine mögliche Machtübertragung ist jedoch keine Garantie für einen demokratischen Wandel.»

«Hospodarske noviny»: Autoritäre Regime drohen mit Gewalt

PRAG: Zur Entwicklung in Belarus (Weißrussland) und in Russland schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Montag:

«In Belarus ist der Ausgang offen. Die beginnende dritte Woche der Demonstrationen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko und die Reaktion der Staatsmacht werden entscheidend sein. In Russland sitzt das Regime von Präsident Wladimir Putin leider fest im Sattel - wenngleich der keineswegs erste Versuch, den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aus dem Weg zu schaffen, davon zeugt, dass der Kreml angesichts der Entwicklung in Belarus nervös sein dürfte. Denn wenn jemand in Russland größeren Widerstand hervorrufen könnte, dann gerade Nawalny, der ein Netzwerk von Unterstützern in ganz Russland aufgebaut hat. Autoritäre Regime drohen mit Gewalt, um Angst hervorzurufen und die Mehrheit der Gesellschaft unter Kontrolle zu halten. Offen greifen sie zur Gewalt erst dann, wenn sie die meisten anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben.»

«Nepszava»: In die Enge getriebene Diktatoren werden gefährlich

BUDAPEST: Parallelen im Verhalten des Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko, und seines türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan sieht die sozialdemokratische ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Ein Diktator wird am gefährlichsten, wenn er spürt, dass sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Dann wird er zu allem fähig, sogar dazu, sein Land in einen bewaffneten Konflikt zu führen, um selbst zu überleben. Also ist es ziemlich durchschaubar, was Alexander Lukaschenko damit anstrebt, dass er die Militärpräsenz seiner Armee an der litauischen Grenze verstärkt hat. Nachdem Russland signalisiert hat, dass es nur dann eingreifen wird, wenn eine externe Gefahr die territoriale Einheit von Belarus gefährdet, schreckt Lukaschenko sogar davor nicht zurück, einen bewaffneten Konflikt an der Grenze zu erzwingen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat schon viel Erfahrung mit Ablenkung von internen Problemen unter Einsatz der türkischen Armee. Jetzt gerade ist es der Absturz der Landeswährung Lira. Nach Syrien ist er schon einmarschiert, den libyschen Regierungskräften hilft er. Er weiß genau: Gegen solche Aktionen hat selbst die Opposition nichts. Jetzt ist Griechenland in Erdogans Fadenkreuz geraten. Wegen der Bestimmung der Einflusszonen im Mittelmeer ist die Situation zwischen Ankara und Athen äußerst angespannt. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass eine der Seiten den Ausbruch eines bewaffneten Konflikts auf sich nehmen würde, wird Erdogan völlig unberechenbar, wenn er sich in Gefahr sieht. Noch dazu provoziert er Griechenland nicht nur mit Kriegsschiffen, sondern auch mit der Drohung der Wiederanfachung einer europäischen Flüchtlingskrise.»

«Sme»: Unsere Systeme funktionieren auch in Krisen

BRATISLAVA: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen beruhigt die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» am Montag:

«Zuerst die wichtigste Botschaft: Bewahren Sie Panik, aber in organisierter Form! Die täglichen Rekordzuwächse, die einen längerfristigen Trend bestätigen, müssen ernst genommen werden. Erinnern Sie sich, wie sich die Menschen Mitte April konsequent die Hände gewaschen und verantwortungsbewusst ihren Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt haben. Etwas davon wäre angebracht, jetzt wieder zurückzuholen.

Wenn wir uns umblicken, sehen wir aber auch viele Anzeichen dafür, dass unsere Markt- und Gesellschaftssysteme reagierten. Es hat ein paar Monate länger gedauert, als es sollte, doch im Prinzip bewegten sie sich in die richtige Richtung. Wissenschaft und Medizin funktionierten - zumindest in den Ländern, in denen man auf die Ärzte und Wissenschaftler hörte. Innerhalb von Monaten erreichten wir Fortschritte im Krankheitsmanagement, lernten medizinische Geräte effizienter einzusetzen, Menschen besser zu isolieren und zu hospitalisieren sowie richtige Medikamente zur richtigen Zeit anzuwenden. (...)

In den schweren Wochen, die vor uns liegen, müssen wir den Blick zurück nicht scheuen. Wir haben nicht nur ein Jahr in Angst hinter uns, sondern auch den Beweis, dass unsere Institutionen-Welt funktioniert. Dass sie zwar Fehler hat, aber auch mit bisher unbekannten Herausforderungen in globalem Maßstab zurecht kommen kann.»

«Magyar Nemzet»: Antisemitismus-Vorwurf gegen Ungarn zeigt Schwäche

BUDAPEST: Zu den deutsch-ungarischen Verstimmungen nach Medienberichten über einen angeblichen Antisemitismus-Vorwurf von Seiten des Europastaatsministers Michael Roth (SPD) gegen Ungarn schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet> am Montag:

«Europaweit herrscht eindeutig der Trend, dass die links-liberalen Parteien in eine sehr schwere Krise geraten sind. Die große Klasse, nämlich jene der Arbeiter, die sie zu vertreten berufen waren, hat sich aufgelöst. Daher baut sich ihr Einfluss kontinuierlich ab, sie bekommen immer weniger Geld, weil ihre Unterstützer schwinden und natürlich fehlt es ihnen auch im Bereich der Ideen an Erneuerung. Damit ist es Zeit für den Vorwurf aller Vorwürfe: Antisemitismus. (...) Den giftigen Pfeil hat jetzt der deutsche Staatsminister Michael Roth Richtung Ungarn abgeschossen. Dem zufolge breite sich bei uns der Antisemitismus aus. (...)

Hier könnte man auflisten, was uns alles mit dem Judentum verbindet, welche Programmserien es seit Jahren mit staatlicher Unterstützung gibt, wie die Beziehungen zu Israel sind - aber das lassen wir. Es lohnt sich gar nicht, in Roths stinkende Gasse hineinzugehen und das Bewiesene zu erklären. Ungarn tut und hat auf diesem Gebiet viel getan. Der deutsche Staatsminister hat einen Vorwurf hervorgeholt, der zuletzt wirksam war, als die SPD eine zukunftsweisende, dynamische Partei war. Jetzt sind die Sozialdemokraten eine Mumie der völlig verknöcherten und bewegungsunfähigen deutschen politischen Elite (...).»

«Jyllands-Posten»: Wo ist die Zukunft für die USA?

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag den Wahlkampf in den USA:

«Von außen betrachtet, stehen die Amerikaner vor einer fast komischen Wahl: zwischen einem Clown, dessen Visionen in den begrenzten Zeichen einer Twitter-Nachricht Platz haben, und einem Mann, der von seiner jüngeren Vizepräsidentschaftskandidatin gestützt wird. Wäre es eines der kleinen Länder der Welt, könnte man den seltsamen Zirkus belächeln. Dazu ist die Wahl leider zu ernst. Hoffen wir, dass die Amerikaner trotz allem so sehr an die Macht der Demokratie glauben, dass sie wählen gehen.»

«El País»: Spanien muss endlich gegen Corona handeln

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Montag die wieder stark steigenden Corona-Zahlen und fordert ein rasches Gegensteuern des Staates:

«Irgendwann wird es Zeit für die Analyse geben, warum es in Spanien schlechter läuft, als bei seinen europäischen Nachbarn. Es bleibt jedoch kaum noch genügend Zeit, um dringende Maßnahmen wie die Stärkung des Gesundheitssystems, den Schutz von Seniorenheimen, die Kontrolle der Arbeitsbedingungen von Saisonarbeitern oder des Nachtlebens zu ergreifen. Wie im März wurden Fehler wiederholt, aber anders als damals wissen wir heute besser, wie die Pandemie zu bewältigen ist. Es ist deshalb dringend erforderlich, dass die Verantwortlichen - die Zentralregierung und die autonomen Regionen - entschlossen die dafür notwendige Führung übernehmen. Lasst uns nicht noch einmal zu spät kommen.»

«Kommersant»: Die Menschen in Belarus haben keine Angst

MOSKAU: Zu den anhaltenden Protesten in Belarus (Weißrussland) gegen Präsident Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Montag:

«Die Gegner von Alexander Lukaschenko haben ihm am Sonntag in aller Deutlichkeit gezeigt, dass er die Situation in der Hauptstadt nie unter Kontrolle gebracht hat. Trotz der angekündigten Strafen und Drohungen des Verteidigungsministeriums haben mehr als 150.000 Demonstranten ruhig und friedlich das Zentrum von Minsk eingenommen und sind durch die Hauptstraße der Stadt zum Sitz des Staatsoberhauptes gezogen. Neben dem Gebäude der Präsidialverwaltung gab es eine Stunde lang ein Menschenmeer in weiß-rot-weißer Farbe. Ohne Angst vor (der Spezialeinheit) OMON und den gepanzerten Polizeiautos skandierten die Menschen: «Sascha, du bist gefeuert!». Und vielleicht hat er sie tatsächlich gehört. Herr Lukaschenko flog nämlich über die Protestierenden mit dem Präsidentenhubschrauber hinweg.»

«The Times»: Nato will allein eine friedliche Lösung für Belarus

LONDON: Zur Haltung der Nato in der Belarus-Krise meint die Londoner «Times» am Montag:

«Der bedrängte Präsident hat nicht vor aufzugeben, wie auch immer. Er hat alles getan, um die Proteste als Infiltration eines bösartigen Westens darzustellen und behauptet, die Nato würde nahe Grodno, im Westen des Landes, Truppen konzentrieren und bereit sein, Belarus von außen her zu destabilisieren. (...)

Die Nato ist über dieses Manövrieren vollkommen im Bilde. Sie hat deutlich gemacht, dass sie in Sachen Belarus keine Pläne hat, Litauen nicht als Aufmarschbasis zur Destabilisierung des Regimes benutzt und allein eine friedliche Lösung der derzeitigen Krise wünscht. Diese Botschaft ist nicht so sehr an Minsk gerichtet, wo Alexander Lukaschenko taub ist für alle Appelle, nach einem Kompromiss zu suchen, sondern eher an Moskau.

Der Westen hat leise - allerdings nicht öffentlich - eingeräumt, dass es ein Fehler war, den Versuch zu unternehmen, die Ukraine näher an den westlichen Orbit zu ziehen und damit die paranoide Wut von Präsident Wladimir Putin und seiner nationalistischen Spießgesellen zu provozieren. Belarus hat eine sehr viel andere Geschichte und ist ganz anders aufgestellt. Und es gibt dort keine Russland-Phobie oder den Wunsch, enger an die Nato oder die EU zu rücken.»

«De Standaard»: Eine heikle diplomatische Aktion

BRÜSSEL: Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird seit dem Wochenende in Berlin behandelt. Dazu schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Diplomatisch gesehen war die Operation heikel. Die Sache Nawalny fällt mit der Krise in Weißrussland zusammen, wo die führenden Politiker Europas wie auf Eiern laufen mussten, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu sehr zu brüskieren. Aber Merkel und Macron erklärten sofort unisono, dass sie bereit seien, Nawalny auf Anfrage medizinische Hilfe zu leisten. Merkel drang auch sofort auf Offenheit seitens der Russen. (...) Die Chancen, dass Moskau für Aufklärung sorgt, sind gering. Sollte der Kreml in eine mögliche Vergiftung verwickelt sein, würde er dies niemals zugeben. Fest steht, es ist für Putin kein schlechter Zeitpunkt, zu dem Nawalny von der Bildfläche verschwindet. Sollte er überleben, würde er mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr nach Russland zurückkehren können. Und vom Ausland aus ist sein Einfluss noch geringer.

Doch es ist durchaus möglich, dass Putin von der möglichen Vergiftung nicht Bescheid wusste. Im Laufe der Jahre hat sich Nawalny viele Feinde gemacht.»

«Tages-Anzeiger»: Es geht nur noch um Trump

ZÜRICH: Zum Nominierungsparteitag der US-Republikaner schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Vier Jahre nach Trumps Wahl haben die Republikaner den Bruch mit vielen früheren Positionen vollzogen. Die alten Bekenntnisse zu Freihandel, Haushaltsdisziplin und zu einer Außenpolitik, die Amerika als Führungsmacht versteht, sind verschwunden. Kein Republikaner redet mehr von den Vorteilen der Einwanderung oder davon, wie wichtig der Charakter eines Präsidenten sei. Heute geht es nur noch um Trump. Ob jemand in der Partei aufsteigt oder abstürzt, hängt davon ab, welche Loyalität er oder sie gegenüber dem Mann an der Spitze beweist. (...)

Einige konservative Trump-Gegner hoffen deshalb, dass die Republikaner im November nicht nur die Präsidentschaft verlieren - sondern möglichst auch die Mehrheit im Senat. Die Republikanische Partei, argumentieren sie, müsse zuerst bis auf den Grund niederbrennen, um sich vom «Trumpismus» zu befreien.»