Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Lidove noviny»: Moskau wird Belarus nicht ziehen lassen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zu den Protesten in Belarus (Weißrussland):

«Der Widerstand in Belarus stützt sich nicht auf eine kleine Gruppe von Dissidenten, sondern auf breite Bevölkerungsschichten. Das geht aus den Nachrichten über Streiks in Staatsfirmen hervor. (...) Ist das ein Vorzeichen des Regimesturzes? Das ist gut möglich, besonders da sich Moskau ein Belarus ohne Alexander Lukaschenko durchaus vorstellen kann. Was sich die Führung in Russland indes nicht vorstellen kann, das ist ein Belarus, das auf dem Weg in das westliche Bündnis ist. Das alles mag an das Jahr 1989 bei uns erinnern. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass in diesem Jahr auch die Berliner Mauer fiel, die Sowjetunion kollabierte und ihre Satellitenstaaten losließ. Die Vorstellung, dass Moskau 30 Jahre später Belarus einfach so ziehen lassen würde, ist außerhalb jeder Realität.»

«Latvijas Avize»: Wo bleibt die klare Position gegenüber Belarus?

RIGA: Zur Lage im benachbarten Belarus (Weißrussland) nach der Präsidentenwahl meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» am Montag:

«Obgleich mit Sicherheit vorausgesagt werden konnte, dass das Regime in Belarus das Wahlergebnis schamlos fälschen und das zu öffentlicher Unzufriedenheit, ja vielleicht sogar zu so etwas wie dem berühmten ukrainische Maidan, führt, scheinen weder die außenpolitische Flaggschiffe Europas noch Lettlands auf dieses Szenario vorbereitet zu sein. (...) Angesichts der Gewalt, mit der im Nachbarland die Proteste unterdrückt werden, darf man dieses Regime eigentlich nicht mehr länger mit dem weichen Wort «autoritär» beschreiben, sondern muss vielmehr schwerwiegende Vorwürfe erhaben. Doch auch wenn die Aussagen lettischer Politiker im Laufe der Woche schärfer geworden sind, scheint es so, dass eine starke Position immer noch nicht wirklich formuliert ist.»

«La Repubblica»: Ausgang der Proteste in Belarus unklar

ROM: Zu den andauernden Protesten in Belarus gegen Staatschef Alexander Lukaschenko schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Montag:

«Es gibt zwei mögliche Lösungen für die Krise, die Belarus erschüttert und sich nun von Minsk, der sehr jungen und stark europäisierten Hauptstadt, auf andere Städte und sogar in ländliche Gebiete ausgeweitet hat, wo sich bisher nach altem Muster vieles nur um die Kartoffel-Ernte drehte. Die erste ist, dass Belarus den letzten Schritt in einem langen Prozess der politischen Umstrukturierung Europas geht, der vor 30 Jahren mit dem Fall der Berliner Mauer begann, und Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht vom Platz fegt - wie es in Belgrad mit Milosevic und auf dem Maidan in Kiew mit Janukowitsch geschah. Die zweite Hypothese ist, dass Belarus an den EU-Grenzen zu einem anachronistischen Nordkorea wird und Alexander Lukaschenko wirklich «der letzte Diktator Europas» bleibt, der mit der Kraft der Polizeibrutalität, aber mit schwacher Wirtschaft regiert, die es nicht einmal schafft hat, alle knapp zehn Millionen Einwohner zu ernähren.»

«Jyllands-Posten»: Der Tanz mit Corona geht weiter

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Montag die Coronavirus-Lage in Dänemark und darüber hinaus:

«Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation nicht ändern wird, bis es einen Impfstoff gibt. Der dänische Weg hat bislang gewirkt, auch wenn die Botschaften und Empfehlungen zwischendurch widersprüchlich waren. Dänemark und die Dänen sind bislang gnädig durch die Krise gekommen, nicht zuletzt, weil wir die Empfehlungen befolgt haben. Aber der Tanz mit Corona geht weiter, bis ein Impfstoff gefunden worden ist. Wenn dieser Tanz nicht durch einen neuen Lockdown abgelöst werden soll, ist es noch wichtiger als zuvor, dass alle ihre individuelle Verantwortung verstehen. Deshalb zurück zum Händewaschen, Desinfizieren und Abstand halten und den Mundschutz aufgesetzt, auch wenn die Lage unendlich ermüdend ist.»

«L'Est Républicain»: Belarus - EU agiert unbeholfen

NANCY: Die anhaltenden Proteste in Belarus gegen Staatschef Alexander Lukaschenko kommentiert die französische Tageszeitung «L'Est Républicain» am Montag:

«Das Europa, das immer unbeholfen und oft unfähig ist, in dieser Art von Fragen geeint voranzukommen, hat sich vorerst damit begnügt, grünes Licht für neue Sanktionen zu geben (...). Zumindest könnte man erwarten, dass die Europäische Union die derzeitige Partnerschaft mit Belarus abbricht und den durch einen autokratischen Wiederholungstäter organisierten Staatsterrorismus, der bereits 2010 seinem Volk den Wahlsieg gestohlen hat, scharf verurteilt.

Kurzum, es ist höchste Zeit, den Weißrussen zu helfen, diese unrühmliche Figur zum Aufhören zu drängen. Dies wäre ein großer Sieg für die Demokratie in einer Zeit, in der mehrere ehemalige Republiken der UdSSR und Osteuropas, angeführt von Ungarn und Polen, die öffentlichen Freiheiten jeden Tag ein wenig mehr einschränken.»

«De Telegraaf»: Militärintervention Moskaus in Belarus wäre riskant

AMSTERDAM: Zur politischen Krise in Belarus (Weißrussland) heißt es am Montag in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Bleibt der weißrussische Autokrat Alexander Lukaschenko im Sattel, notfalls dank einer militärischen Intervention Moskaus? Oder lässt der Kreml ihn schließlich fallen und lässt der Opposition freie Bahn? Rund eine Woche nach den gefälschten Wahlen schaut die Welt gespannt auf das rund zehn Millionen Einwohner zählende Land, wo sich eine dramatische Saga abspielt, die Erinnerungen an den Fall der kommunistischen Regime in Ostereuropa Ende der 1980-er Jahre wachruft. (...)

Analysten zerbrechen sich den Kopf über die Frage, ob Wladimir Putin, der seit der Annexion der Krim und der militärischen Intervention in der Ost-Ukraine 2014 mit Sanktionen zu kämpfen hat, tatsächlich bereit ist, Minsk in einem Notfall-Szenario militärisch zur Hilfe zu eilen. Diese Frage ist solange nicht von Belang, wie Lukaschenko noch die Unterstützung seiner Regierung, der Streitkräfte und des Sicherheitsapparates hat. Doch das kann sich unvermittelt ändern. (...) Bei einem militärischen Eingreifen riskiert Russland nicht nur zusätzliche westliche Sanktionen, sondern auch die Entfremdung der Bevölkerung Weißrusslands, mit dem es enge kulturelle und wirtschaftliche Verbindungen hat und das obendrein ein strategischer Pufferstaat gegen die Nato ist.»

«The Times»: Irans Einmischung spaltet Nahen Osten

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Montag das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten und das Vorgehen des Irans im Nahen Osten:

«Die Anerkennung des jüdischen Staates durch seine arabischen Nachbarn ist seit seiner Gründung ein wichtiges Ziel der israelischen Führung. Das Unvermögen, den Konflikt mit den Palästinensern zu lösen, und die fortwährende Besetzung arabischer Gebiete haben die Verwirklichung dieses Ziels stets erschwert.

Das neue Abkommen, das mit einem gewissen Triumph von Washington bekanntgegeben wurde, spiegelt wider, wie sich die Sicherheitsinteressen im Nahen Osten verschoben haben. Die offene Wunde des israelisch-palästinensischen Konflikts ist mittlerweile zweitrangig gegenüber der gemeinsamen Furcht vor dem regionalen Abenteurertum des Irans.

Der Iran hat das Abkommen rasch als Verrat an den Palästinensern gebrandmarkt und sicherlich trägt es nichts dazu bei, den Frieden im Heiligen Land voranzubringen. Doch es ist Teherans Einmischung in arabische Staaten vom Libanon bis zum Jemen, durch die die Aufspaltung des Nahen Ostens in verschiedene Koalitionen, die entweder für oder gegen den Iran sind, vorangetrieben wird.»

«Nepszava»: Mit Biden käme ein Orban-Kritiker an die Macht in den USA

BUDAPEST: Zur Aussicht einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen Budapest und Washington im Falle einer Präsidentschaft Joe Bidens schreibt die sozialdemokratische ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Man kann sich vorstellen, dass der ungarische Ministerpräsident (Viktor Orban) und sein Außenminister am 11. August Sektkorken knallen ließen, als der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat Joe Biden verkündete, dass er die kalifornische Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentin nehmen will. Die supertalentierte Anwältin und Politikerin versteht von allem etwas, nur von Außenpolitik nicht. Warum ist das ein Grund zur Freude in Budapest? Weil (...) die Alternative zu ihr Susan Rice gewesen wäre, die Sicherheitsberaterin des früheren US-Präsidenten Barack Obama, die keine geringe Rolle beim Niedergang der ungarisch-amerikanischen diplomatischen Beziehungen (...) gespielt hat. Viktor Orban war (deswegen) acht Jahre lang praktisch in Washington ein (...) unerwünschter Gast.

Joe Biden ist das ungarische Volk sympathisch (...). Er selber hat in Washington (...) erzählt, wie angenehm er doch in den (kommunistischen) Kadar-Zeiten seine Flitterwochen mit seiner heutigen zweiten Frau Jill in Balatonfüred (am ungarischen Plattensee) verbracht habe. Aber: Sympathie hin oder her - als Vizepräsident zu Obamas Zeiten hat Biden für die Reparatur der schlechten bilateralen diplomatischen Beziehungen (...) keinen Finger gerührt. Also: Vorsicht mit den Sektkorken!»

«De Standaard»: Ziel sind faire Wahlen in Belarus

BRÜSSEL: Zur Haltung Russlands zu den Protesten in Belarus (Weißrussland) schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«In Minsk sieht man keine europäische Flagge, geschweige denn EU-Politiker, die das Volk ermuntern. Beim Kampf in Belarus geht es nicht um die Wahl zwischen Europa oder Russland, nein, die Demonstranten wollen einfach nur faire Wahlen.

Warum sollte Moskau also militärisch in Belarus intervenieren? Damit würde es den Zorn der internationalen Gemeinschaft auf sich ziehen und noch weiter isoliert werden. Da scheint es viel besser, untätig zuzusehen, wie Lukaschenko abstürzt. Danach kann man dann einen Kandidaten unterstützen, der etwas entgegenkommender ist als das belarussische Alphamännchen. Aber wie es stets mit dem Kreml so ist: Niemand weiß, was Putins Beweggründe sind und welche Strategie er verfolgt. Eines ist aber sicher: Die Demonstranten in Belarus lassen sich von der Drohung einer möglichen russischen Intervention nicht abschrecken.»

«Gazeta Wyborcza»: Mehr US-Truppen erhöhen die Sicherheit Polens

WARSCHAU: Die USA werden 1000 zusätzliche Soldaten nach Polen entsenden. Die Unterzeichnung eines entsprechenden Abkommens zwischen beiden Ländern kommentiert die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Montag:

«Jeder Vertrag, der die Erweiterung der amerikanischen Militärpräsenz in Polen ermöglicht, erhöht die Sicherheit in unserem Land. Jetzt steht die polnische Diplomatie vor der Aufgabe, unsere europäischen Bündnispartner davon zu überzeugen, dass die Absicht von US-Präsident Donald Trump, 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, der Stärkung der Nato dient.

Ein Problem könnte jetzt das Verhältnis zu unserem zweiten wichtigen militärischem Verbündeten werden, also zu Deutschland. Denn deutsche Truppen - ebenso wie die amerikanischen Verbände im Norden von Bayern - sind das wichtigste Verteidigungselement in Mitteleuropa. Von den 12.000 Soldaten, die aus Deutschland abgezogen werden sollen, werden 5600 in Europa bleiben, die meisten in Belgien und Italien. Es ist ein Paradox, dass ausgerechnet Polen in Europa als das Land wahrgenommen wird, welches am meisten von der Weise profitiert, wie Donald Trump Deutschland für zu niedrige Verteidigungsausgaben bestraft hat.»

«Tages-Anzeiger»: Großflächiger Widerstand gegen Lukaschenko

ZÜRICH: Zur Entwicklung in Belarus (Weißrussland) schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Vor der Wahl warnte er (Staatschef Alexander Lukaschenko)vor einer Einmischung durch Russland. Am Samstag und Sonntag telefonierte er gleich zweimal mit Wladimir Putin und bat Russlands Präsidenten offenbar genau um dies. Nach Lukaschenkos Worten habe der Kremlchef ihm Unterstützung angeboten. Vom Kreml hieß es zunächst nur, die Probleme seien sicher bald beigelegt. Hauptsache seien die guten Beziehungen zwischen den Ländern. Dass Lukaschenko seinen Job behält, scheint für Moskau nicht oberste Priorität zu haben.(...)

Der Widerstand gegen ihn ist jedoch großflächig. Prominente Moderatoren aus den Staatsmedien kündigten ihre Jobs, die ersten Angestellten der Präsidentialverwaltung ebenfalls. Polizisten warfen ihre Uniformen weg und stellten Videos davon ins Internet. Bekannte Sportler sprachen sich gegen den Machthaber aus. Die vierfache Biathlon-Olympiasiegerin Darja Domratschewa schrieb angesichts der Härte der Einsatzkräfte auf Instagram: «Lasst diesen ungerechten Horror auf den Straßen nicht weitergehen.»»

«Wedomosti»: Streiks in Fabriken in Belarus treffen die Wirtschaft

MOSKAU: Zu den Massenprotesten in Belarus nach der Präsidentenwahl vor einer Woche schreibt die russische Tageszeitung «Wedomosti» am Montag:

«Ein ernstes Problem sind die Streiks in den Fabriken. Sie werden die Wirtschaft in Belarus hart treffen. Besonders wenn es in den bestreikten Unternehmen keine Lager mit fertigen Waren gibt. Die Menschen haben zugleich ihre Bereitschaft gezeigt, sich in der Krise gegenseitig zu helfen. Zum Beispiel bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen für diejenigen, die nicht mehr bereit oder in der Lage sind, in Staatsbetrieben zu arbeiten. Manche Experten glauben, dass die Streiks nur eine «relative» Gefahr für Lukaschenko mit Blick auf die Wirtschaft darstellen, dafür aber in sozialer Hinsicht gefährlich werden könnten, weil die Lage dadurch instabiler werden könnte.»

«Pravda»: Was nach Lukaschenko kommt, ist offen

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» analysiert am Montag Auswege aus der Krise in Belarus (Weißrussland):

«Was derzeit in Belarus geschieht, können wir durchaus als Aufstand bezeichnen. Es entsteht eine Zivilgesellschaft. Das ist der Anfang vom Ende für (den Präsidenten Alexander) Lukaschenko. Die Entlassung Oppositioneller aus dem Gefängnis und ein Dialog sind unausweichlich. Das ist aber erst der Anfang. Was kommt dann? Darüber wird vorerst wenig nachgedacht, es gibt kein Drehbuch. Lukaschenko und seine Leute werden nicht so einfach die Macht abgeben. Eine Nachzählung der bei der gefälschten Präsidentenwahl abgegebenen Stimmen oder eine Wahlwiederholung wären das Ende des Diktators. (...)

Die EU und die USA sollten aber nicht nur mit Sanktionen drohen und ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern eine wirkliche Lösung zur Durchsetzung der Demokratie in Belarus suchen. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass Interventionen der USA zugunsten von Demokratiebewegungen in Diktaturen versagten und nur zu einem Chaos bezüglich Sicherheit und Politik führten.»