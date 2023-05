Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.05.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

«Svenska Dagbladet»: Italien ist der kranke Mann der Eurozone

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) kommentiert die wirtschaftliche Lage Italiens und die Politik von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni:

«Italiens viele unterschiedliche Regierungen sind daran gescheitert, die Probleme des Landes zu lösen: hohe Jugendarbeitslosigkeit, eine schwankende Wirtschaft, hohe Staatsschulden, aber natürlich auch die Herausforderung der illegalen Einwanderung. Italiens erste weibliche Regierungschefin mit Wurzeln im Rechtspopulismus hat es geschafft, die Macht zu erreichen, aber auch von Beginn an einen in vielerlei Hinsicht unerwarteten politischen Kurs eingeschlagen. Die «Washington Post» stellt fest, dass Meloni aus amerikanischer Sicht einer traditionellen konservativen Politikerin gleicht. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der EU und das schwächste Glied des Euros. Auch wenn die Lage derzeit nicht genauso düster aussieht wie früher in diesem Jahrhundert, stellt die Wirtschaft weiterhin die große Herausforderung für die Zukunft dar. Wenn Meloni keine Wege findet, um damit umzugehen, dann werden Italiens Probleme wachsen.»

«ABC»: Biden und Trump stehen für mangelnde Erneuerung der US-Eliten

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» kommentiert am Montag den sich abzeichnenden erneuten Zweikampf zwischen US-Präsident Joe Biden und Donald Trump um das Präsidentenamt bei der Wahl 2024:

«Unter dem Motto «Let's finish the job» (Lasst uns die Arbeit zu Ende bringen) hat Biden angekündigt, eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit anzustreben. Im Falle eines Sieges wird er bis zu seinem 86. Lebensjahr im Weißen Haus bleiben. Das ist nicht nur wegen des Alters und einiger Ermüdungserscheinungen Bidens von Bedeutung, sondern auch wegen der Unfähigkeit der Demokratischen Partei, sich zu erneuern.

In der Republikanischen Partei sieht es nicht viel besser aus. Trotz zahlreicher juristischer Probleme und eines zunehmend populistischen Diskurses wird es dennoch immer wahrscheinlicher, dass es Trump sein wird, der Biden herausfordert. Im Juni wird er 77, ein Alter, das zeigt, dass auch die Republikaner Schwierigkeiten haben, eine neue Führung aufzubauen. Die Erneuerung der Eliten ist indes ein Indikator für die Energie einer Zivilgesellschaft. Die Republikaner und die Demokraten haben Schwierigkeiten, ihre Botschaft zu erneuern. Das Risiko, dass sich die jüngere Generation von der Politik abwendet, könnte eine gefährliche Krise in einer der wichtigsten Demokratien der Welt auslösen.»

«de Volkskrant»: Asylprobleme erfordern europäische Lösung

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» plädiert am Montag für eine gemeinsame europäische Asylpolitik:

«Ein Asylsystem, das Flüchtlinge in Boote zwingt, braucht eine humane Alternative. Die prognostizierte Zahl der Asylbewerber und die Ohnmacht der Regierung zeigen, dass eine andere Politik notwendig ist. (...) Es wurde hier schon oft festgestellt: Eine strukturelle Lösung muss im EU-Kontext entstehen. Mit einer humanen Aufnahme an den Rändern Europas, damit lebensgefährliche Bootsüberfahrten nicht mehr nötig sind. Mit einer solidarischen Verteilung der Menschen, die Asyl erhalten, auf alle EU-Mitgliedstaaten. Mit Zahlenangaben, über die eine ehrliche Debatte geführt werden kann, ohne Dogmen. Solange das nicht der Fall ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Aufnahme irgendwie zu organisieren, so gut oder so schlecht das eben möglich ist.»

«The Guardian»: Konkurrenz zwischen USA und China birgt Risiken

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Montag die Technologie-Konkurrenz zwischen den USA und China:

«US-Präsident Joe Biden sieht in Chinas Aufstieg eine Bedrohung für die USA. Die Verbündeten haben das zur Kenntnis genommen. Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak blockierte im November letzten Jahres die chinesische Übernahme der größten Chipfabrik Großbritanniens aus Gründen der nationalen Sicherheit. Washingtons Verbote haben zu einem Einbruch der chinesischen Chipimporte geführt. (...)

US-Finanzministerin Janet Yellen sagte im vergangenen Monat, dass «Chinas Wirtschaftswachstum nicht unvereinbar mit der wirtschaftlichen Führung der USA sein muss». Kurz gesagt, Peking sollte nur solche strategischen Industrien fördern, die die dominante Rolle der USA nicht infrage stellen. Hier geht es um technische Fähigkeiten - nicht um unterschiedliche Regierungsmodelle - in einem Wettbewerb um die Macht.

Doch die Entwicklung von Innovationen lässt sich nur schwer vorhersagen. Die Risiken einer Geopolitisierung der Technologie bestehen darin, dass die internationale Zusammenarbeit in kritischen Bereichen wie sauberer Energie und Arzneimittelforschung leidet - und letztlich die ganze Welt schlecht dabei wegkommt.»