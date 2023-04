Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«Berliner Morgenpost» zu Sudan

Putins Propaganda-Narrativ vom «hegemonialen Westen» fällt in Afrika auf fruchtbaren Boden.

Die Folge: Russland ist in Afrika wegen des Kriegs in der Ukraine keineswegs isoliert. So haben Russland, China und Südafrika kürzlich im Indischen Ozean ein gemeinsames Marinemanöver durchgeführt. Der Westen hat den Kampf um den «globalen Süden» zum Schlüssel für die internationale Isolierung Russlands im Ukraine-Krieg erkoren. Diese Kampagne ist bislang weniger erfolgreich als erhofft. Moskau geht bei der Unterstützung autokratischer Regime in Afrika und anderen Teilen der Welt wenig wählerisch vor. Es liefert Waffen, erhält Rohstoffe und redet herzlich wenig über demokratische Werte. Die Chinesen machen es ähnlich. Sie bauen Straßen, Brücken, Eisenbahnlinien, finanziert durch Kredite aus Peking. Die Arbeiter kommen auch aus der Volksrepublik. Europäer und Amerikaner haben noch kein Gegenmodell gefunden. Klar ist: Westliche Werte allein reichen nicht.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» zu grünem Kraftwerk Nordsee

Die Staaten, die am Montag im belgischen Seebad für das «größte grüne Kraftwerk Europas», die Nordsee, warben, versichern in ihrer Erklärung, die Leistung der Offshore-Windkraft binnen fünfundzwanzig Jahren zu verzehnfachen.

Das ist doppelt so viel wie bisher geplant, und auch das war schon sehr ehrgeizig. (...) Deutschland liegt, was Absichtserklärungen zum Ausbau der Offshore-Windkraft angeht, voll im europäischen Trend. Nicht im Trend liegt das Land, was die Diversifizierung angeht, außerdem sind Netzausbau und Speicherkapazitäten schwer im Verzug. Auch da wird es Korrekturen über die 800 Milliarden Euro geben, die Windkraftindustrie und EU-Kommission berechnet haben - allein für die Investitionen auf der Nordsee und im Hinterland. Das sind Zahlen, auf die Verfechter der erneuerbaren Energien hierzulande nicht ganz so inbrünstig hinweisen wie auf Kosten und Subventionen für andere Energieträger.

«Frankfurter Rundschau» zu SPD-Votum zur geplanten großen Koalition in Berlin

Viele Genossinnen und Genossen graust es vor einer «großen Koalition».

Die SPD hat reichlich Erfahrungen als Juniorpartnerin der Union gesammelt, und oft waren es keine guten. Das gilt für den Bund ebenso wie für das Land Berlin. Die bundesweite «NoGroKo»-Kampagne 2017/18 ging maßgeblich von Berlin aus - vom damaligen Juso-Chef Kevin Kühnert. In der Bundeshauptstadt kommt eine weitere Belastung hinzu. Der künftige Regierende Bürgermeister Kai Wegner und seine Landes-CDU haben in Wahlkampfzeiten auf der rechten Seite gefischt. Und nun wollen sie plötzlich eine «Hauptstadt der Vielfalt» repräsentieren, in der es egal ist, «wo jemand herkommt, was er glaubt oder wie er liebt»? Kein Wunder, dass die Berliner SPD gespalten ist. Ein erheblicher Teil der Mitglieder lehnt das Bündnis mit Wegner ab. Dabei kann sich der Koalitionsvertrag wirklich sehen lassen. Beim Wohnungsbau und dem Klimaschutz etwa, Kernthemen einer sozial-ökologischen Politik, sind die Pläne vielversprechend.

«Handelsblatt» zu Berlin-Wahl und zum Ende der politischen Lager in Deutschland

Jetzt könnte die Republik an einem Kipppunkt angekommen sein, an dem sogar die traditionellen Lager zunehmend beginnen sich aufzulösen.

So entfremden sich im bürgerlich-liberalen Spektrum CDU und FDP derzeit genauso immer stärker voneinander wie im linken Spektrum SPD und Grüne. Gleichzeitig entdecken SPD und FDP plötzlich ungeahnte Schnittstellen, während die CDU die Grünen umwirbt. Besonders das Verhältnis von Rot und Grün, die viele Jahre als natürliche Partner galten, ist beschädigt. In der Öko-Partei ist die Ernüchterung über Olaf Scholz groß. Die Plakatierung von Scholz als Klimakanzler im Wahlkampf halten viele Grüne für reine Inszenierung. Im Regierungsalltag mache Scholz viel zu oft gemeinsame Sache mit Porsche-Fan Christian Lindner. Jüngster Beleg dafür: die Aufgabe der Sektorziele im Klimaschutz. In der SPD wiederum halten viele die Grünen für Traumtänzer, die bei aller Weltrettungs-Euphorie vergessen, die Bürger mitzunehmen und den Wohlstand zu sichern.

«Münchner Merkur» zu Klimaklebern

Gerade im rot-rot-grünen Biotop Berlin haben sie lange mit viel Sympathie auf die Aktionen der «Letzten Generation» geschaut.

Zum Dank wird die Stadt von den Propheten des Weltuntergangs jetzt in den Ausnahmezustand gestreikt. Es hat mit «Demonstrationen», schon gar mit «friedlichen», nichts mehr zu tun, wenn eine Millionenmetropole zum «Stillstand» gebracht werden soll, wenn Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit verzweifeln und mit Polizisten rangeln und wenn Rettungsfahrzeuge am Weiterkommen gehindert werden. Die Angst von Menschen, die in einem Rettungswagen liegen und auf Hilfe in der Klinik hoffen, stattdessen aber im Klimastau landen, mag man sich gar nicht ausmalen. Die Klima-Aktivisten überspannen den Bogen. Friedlicher Protest endet dort, wo Gefahren für Menschen in Kauf genommen werden und Klima-Wut sich in Angriffen auf Geschäften entlädt. Wie lange eigentlich will der Verfassungsschutz dem Treiben noch zusehen?.

«Hospodarske noviny»: Arabischer Frühling endet, wo er begonnen hat

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Montag zur Inhaftierung des führenden Oppositionspolitikers Rached Ghannouchi in Tunesien:

«Der Arabische Frühling ist definitiv gescheitert. Die politische Revolte einer jungen arabischen Generation endet symbolisch dort, wo sie vor mehr als zehn Jahren angefangen hatte - in Tunesien, wo die Justiz den Oppositionsführer Rached Ghannouchi festgenommen hat. An seinen Namen erinnern sich nur wenige, obwohl er einer der wichtigsten Denker der Gegenwart in der arabischen Welt ist.

Der 81-jährige Politiker versuchte, den Islam mit Freiheit und einer eigenen Form der Demokratie in Einklang zu bringen. Er wollte die Religion in die Herzen, die Politik, die Moral und das Alltagsleben der Araber zurückbringen, setzte sich aber zugleich für Pluralität und Gewaltlosigkeit ein. Doch auch wenn eine Generation mit ihrem Kampf für mehr Freiheit gescheitert ist, heißt das nicht, dass nicht die Nachkommenden mehr Rechte einfordern werden.»

«de Volkskrant»: Bürgerkrieg im Sudan muss verhindert werden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Montag die Kämpfe im Sudan:

«Während Ausländer aus dem Sudan evakuiert werden, sind die Sudanesen in einem Machtkampf zwischen zwei skrupellosen Kriegsherren gefangen. Die internationale Gemeinschaft muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass der Sudan in einen Bürgerkrieg abgleitet. Regionale Organisationen wie die Afrikanische Union und die Arabische Liga müssen dabei die Führung übernehmen. (...)

Die Kämpfe im Sudan sind nicht nur eine humanitäre Katastrophe für die Sudanesen, sondern haben auch große Auswirkungen auf die Region. Der Sudan grenzt an sieben weitere afrikanische Länder, darunter instabile Länder wie Libyen, die Zentralafrikanische Republik und Südsudan. Wenn die Kämpfe eskalieren, wird auch die Europäische Union die Folgen zu spüren bekommen, und zwar in Form einer zunehmenden Migration nach Europa. Und das zu einer Zeit, in der die politischen Spannungen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über eine wirksame Migrationspolitik zunehmen.»

«Correio da Manhã»: Frieden in Ukraine ist notwendig

LISSABON: Zur umstrittenen Forderung des derzeit in Portugal weilenden linken Präsidenten Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva, im Ukraine-Konflikt müssten auch vor einem Rückzug der russischen Truppen Friedensgespräche aufgenommen worden, schreibt die portugiesische Zeitung «Correio da Manhã» am Montag:

«Die Äußerungen Lulas zum Ukraine-Krieg haben auch in Portugal eine große Kontroverse ausgelöst. Doch in einem wesentlichen Punkt hat der brasilianische Präsident Recht: Frieden ist notwendig! Niemand zweifelt an der Schuld Russlands in diesem Konflikt und an dem tragischen Fehler, ins Gebiet des Nachbarlandes einzudringen. Aber wenn schon ein Sieg von Putins Truppen eine Katastrophe für Europa wäre, könnte eine klare Niederlage des Kremls eine noch größere Katastrophe sein, denn Russland ist immer noch eine Atommacht.

Die Fortsetzung des Krieges und der Sanktionen ist eine gute Nachricht nur für Waffenverkäufer und Spekulanten, die aufgrund der durch den Konflikt angeheizten Inflation ein Vermögen anhäufen. Solange es keinen Frieden in Osteuropa gibt, wird die Welt nicht zur Ruhe kommen. Und wir werden weiterhin für die ungerechte, von der Politik verursachte Inflation bezahlen.»

«The Guardian»: Melonis Migrationspolitik verletzt europäische Werte

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Montag die Migrationspolitik der italienischen Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni:

«Als Reaktion auf die steigende Zahl der irregulären Migranten, die das Mittelmeer ungeachtet von Abschreckungsmaßnahmen überqueren, hat Giorigia Meloni den Notstand ausgerufen. Das ermöglicht es der Regierung, das Parlament zu umgehen, besondere Befugnisse zur Einrichtung von Haftzentren zu nutzen und bestimmte Schutzmaßnahmen und Rechte abzuschaffen. Der italienische Landwirtschaftsminister (und Schwager von Meloni), Francesco Lollobrigida, ging noch einen Schritt weiter und behauptete, dass die Kombination aus niedriger Geburtenrate und hoher Einwanderung die Gefahr eines «ethnischen Austausches» der Bevölkerung des Landes berge.

Meloni weigerte sich, dieses Nachplappern der Theorie der Verdrängung der weißen Bevölkerung zu verurteilen, was selbst für einige Koalitionspartner zu viel war. Die Rhetorik und die Herangehensweise sind die einer Regierung, die mehr mit dem illiberalen Nativismus des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán (den Meloni in seinen Kämpfen mit Brüssel tatkräftig unterstützt hat) als mit den europäischen Grundwerten gemein hat.»