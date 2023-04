Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 17.04.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

«The Times»: Westen muss sich für Nawalny einsetzen

LONDON: Nach mehr als zwei Jahren Haft ist Russlands Oppositionsführer Alexej Nawalny gesundheitlich schwer angeschlagen. Dazu meint die Londoner «Times» am Montag:

«Der Kreml muss für seine Sicherheit verantwortlich gemacht werden, und westliche Regierungen sollten sie einfordern. Der frühere Anschlag auf Nawalnys Leben mit dem aus der Sowjetära stammenden Nervenkampfstoff Nowitschok dürfte seine körperlichen Abwehrkräfte geschwächt haben. Er wird nun in einer winzigen Zelle festgehalten, ohne Zugang zu medizinischer Versorgung. All dies wäre an sich schon eine Verletzung seiner Menschenrechte, aber die unerklärte Verschlechterung seines Zustands stärkt den Verdacht, dass das Putin-Regime ihn langsam tötet, während es unglaubhafte Dementis aufrechterhält. (...)

Nawalny ist ein politischer Gefangener eines Schurkenregimes, das erwiesenermaßen bereit ist, seine Gegner zu foltern und qualvoll zu töten. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen befinden sich bereits auf einem Tiefpunkt und stehen kurz vor dem Ausbruch offener Feindseligkeiten. Westliche Regierungen sollten sich jedoch nicht aus Angst, diese Spaltung zu vertiefen, davon abhalten lassen, auf Nawalnys Notlage hinzuweisen.»

«De Telegraaf»: Europa ist bei der Atomenergie uneins

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» macht am Montag auf die unterschiedliche Einstellung europäischer Länder zur Atomenergie aufmerksam:

«An dem Tag, an dem in Deutschland die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, hat Finnland das größte Atomkraftwerk Europas in Betrieb genommen. Olkiluoto-3 soll für die Finnen den Verlust der russischen Stromlieferungen ausgleichen, die nach den europäischen Sanktionen wegen des brutalen Überfalls von Putins Truppen auf die Ukraine weggefallen sind.

Die Energieversorgung in der nahen Zukunft ist eines der großen Themen, bei denen es innerhalb der Europäischen Union völlig unterschiedliche Meinungen gibt. Besonders bemerkenswert ist der Schritt der Deutschen, die bereits nach der Fukushima-Katastrophe in Japan im Jahr 2011 den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen hatten. Das Land ist nun nicht nur wieder stärker auf relativ saubere Gaskraftwerke, sondern auch auf stark umweltbelastende Stein- und Braunkohlekraftwerke angewiesen. (...)

Zudem sollte man die Abkehr der Deutschen von der Atomenergie nicht allzu wörtlich nehmen, denn indirekt verdienen sie noch gut daran: Den Deutschen gehört ein Drittel des Unternehmens Urenco, das im niederländischen Almelo Uran anreichert zur Verwendung in Atomkraftwerken vieler Länder.»