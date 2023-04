Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«de Volkskrant»: Politik darf bei Trump-Verfahren keine Rolle spielen

AMSTERDAM: Zum Verfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Montag:

«Obwohl die genauen Anklagepunkte wohl erst an dem Tag bekannt gegeben werden, an dem Trump vor Gericht erscheinen muss, ist klar, dass es im Kern um das Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar geht, das sein Anwalt Michael Cohen kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 an Stephanie Clifford, Künstlername Stormy Daniels, gezahlt hat. Dabei handelt es sich um einen Pornostar, mit dem Trump angeblich 2006 das Bett geteilt hat.

Da Cohen sagte, er habe das Geld überwiesen, um die Wahl zu beeinflussen, gilt es als Wahlkampfspende. Diese müssen in den USA deklariert werden. Weil er das nicht getan hat, wurde Cohen 2018 zu drei Jahren Haft verurteilt. (...)

Erstens: Niemand steht über dem Gesetz. Wenn Cohen dafür verurteilt werden konnte, muss auch sein möglicher Auftraggeber vor Gericht erscheinen. Bei einem Auftragsmord wollen wir auch nicht, dass nur die Person bestraft wird, die den Abzug betätigt hat. Zweitens: Politische Konsequenzen sollten bei juristischen Entscheidungen kein Argument sein. Denn das würde bedeuten, dass Politiker vor strafrechtlichen Konsequenzen ihres Handelns mehr oder weniger gefeit wären.»

«Magyar Nemzet»: Liberale Polit-Justiz soll Trump aus dem Weg räumen

BUDAPEST: Zur Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump meint die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Montag:

«Was mit Donald Trump geschieht, ist nichts anderes als ein operativer Vorgang der Macht im Hintergrund, des «deep states», ein versuchter Charaktermord. Man will den ehemaligen Präsidenten aus dem Weg räumen, weil seine für den Frieden eintretende und souveräne Persönlichkeit und seine christliche, für das Leben eintretende und familienzentrische Politik als Stock zwischen den Rädern, als Sand im Getriebe, als Dorn unter dem Nagel wirken, das heißt einen Gegensatz zu den ideologischen Interessen seiner Gegner darstellen. Diese statuieren jetzt ein Exempel an ihm und greifen zu offen diktatorischen Methoden, um ihre Ziele durch beschleunigte politische Gerichtsverfahren und entsprechend sensibilisierte liberale Staatsanwälte und Richter zu verwirklichen.»

«La Vanguardia»: Amsterdam als Labor gegen Partytouristen

MADRID: Zur Stay-Away-Kampagne der niederländischen Metropole Amsterdam gegen britische Sauf- und Drogentouristen schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Montag:

«Amsterdam ist ein Beispiel für die Situation, in der sich die großen Touristenstädte befinden. Diese stehen vor dem Dilemma, dass sie einerseits einen Wirtschaftszweig fördern müssen, der ihnen nützt und der sie bekannt macht, gleichzeitig aber jenen Tourismus vertreiben wollen, den sie als schädlich betrachten, sowohl für den gesamten Sektor als auch für das Zusammenleben. Initiativen wie diese in Amsterdam sollten als Leitfaden für künftige Maßnahmen in anderen Städten dienen, die sich in ähnlichen Situationen befinden.»

«Irish Times»: Trump wird Gerichtsverfahren für sich nutzen

DUBLIN: Zur Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Montag:

«Es ist wenig wahrscheinlich, dass ein Strafverfahren wegen der Zahlung von Geld für das Schweigen einer Frau, mit der er eine Affäre hatte, Trump bei der rechten Wählerschaft, die er so leicht für sich zu begeistern versteht, dauerhaften Schaden zufügen wird. (...)

Es ist zu erwarten, dass der Showman Trump das Spektakel seiner «Kapitulation» vor der Staatsanwaltschaft in einem New Yorker Gericht nutzen wird, um seine Anhängerschaft anzufeuern und auf eine «politische» Strafverfolgung durch einen ehrgeizigen Staatsanwalt aus Manhattan zu verweisen, von der Trump zweifelsohne behaupten wird, sie ziele darauf ab, seine Agenda «Make America Great Again» zu durchkreuzen.

Trump beherrscht den Umgang mit den amerikanischen Medien besser als jeder andere in der US-Politik, und er wird wahrscheinlich als Meisterverkäufer mit der Behauptung hausieren gehen, ein politisch motiviertes Strafverfahren ziele darauf ab, seine Pläne zur «Rückeroberung des Landes» zunichte zu machen.»

«Tages-Anzeiger»: Scholz unterstützt die Liberalen

ZÜRICH: Zu den Differenzen innerhalb der Ampel-Koalition heißt es am Montag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Abgesehen von den Krisen, die Russlands Überfall auf die Ukraine ausgelöst hat, ist der klimaverträgliche Umbau der Gesellschaft nach Meinung aller Ampel-Parteien die wichtigste Aufgabe dieser Regierung. Dass der Sozialdemokrat Olaf Scholz für sich auf Wahlplakaten als «Klimakanzler» warb, ist aber lange her. Was die ferne Zukunft betrifft, sind sich SPD, FDP und Grüne vielleicht einig, aber sobald es um die Gegenwart im Heizungskeller oder beim Auto geht, bricht unauflösbarer Streit aus. (...)

Kanzler Scholz hat taktische und inhaltliche Gründe, mit der FDP stärker zusammenzuspannen. Natürlich weiß er, dass es ohne die Liberalen seine Regierung gar nicht gäbe, er also auch nicht Kanzler wäre. Die Liberalen wiederum haben unter der Regierungsarbeit bisher am meisten gelitten: Fünf Niederlagen bei Landtagswahlen hintereinander und ein Absturz in den Umfragen an die 5-Prozent-Schwelle waren die Folge. Da darf ein bisschen Hilfe jetzt schon sein, denkt Scholz. Die Grünen hingegen werden 2025 mit der SPD um die Vorherrschaft im Mitte-links-Lager konkurrieren, Habeck oder Annalena Baerbock Scholz die Kanzlerschaft streitig machen. Da kann ein wenig Abstand nicht schaden, denkt Scholz.»