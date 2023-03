Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«De Telegraaf»: Kriegspräsident Putin will die Nato einschüchtern

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Montag die Ankündigung des Kremls, in Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren:

«(Russlands Präsident) Putin will erreichen, dass der Westen einknickt. Seit Beginn der Invasion in der Ukraine sind aus dem Kreml regelmäßig Drohungen zu hören. Reine Panikmache. Angesichts des riesigen russischen Atomwaffenarsenals ist die Stationierung von Atomwaffen in Belarus militärisch auch unerheblich.

Vielmehr scheint es sich hier um Säbelrasseln im Hinblick auf eine bevorstehende ukrainische Offensive und westliche Waffenlieferungen zu handeln. Die Nato bezeichnet die nukleare Rhetorik als «gefährlich und unverantwortlich», sieht aber keinen Grund, Maßnahmen zu ergreifen. Einen kühlen Kopf zu bewahren ist die einzig richtige Reaktion auf einen weiteren Einschüchterungsversuch von Kriegspräsident Putin.»

«El País»: Die Lage in Frankreich ist explosiv

MADRID: Zur Eskalation der Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die Rechtsextremen von Marine Le Pen hoffen, die Früchte der Unruhen zu ernten. Unpopuläre Maßnahmen, die den Wohlfahrtsstaat einschränken, gehen an niemandem spurlos vorüber. (Präsident Emmanuel) Macron weiß jetzt, dass es in einer Demokratie nicht ausreicht, Versprechen zu erfüllen, sich an die verfassungsmäßigen Verfahren zu halten oder sogar Recht zu haben. Man muss überzeugen, und das ist ihm nicht gelungen. Sieben von zehn Franzosen sind gegen die Reform. Der Volkszorn wächst und geht bereits über die Forderung hinaus, weiterhin mit 62 in Rente gehen zu dürfen. (...) Die Lage ist explosiv. Diese dreifache Krise - politisch, sozial und institutionell - wird Macron mehr Geschicklichkeit abverlangen, als er bisher gezeigt hat.»

«The Independent»: Putin blufft

LONDON: Der Londoner «Independent» kommentiert am Montag die Ankündigung des russischen Präsidenten, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren:

«Angesichts der Größe des russischen Atomwaffenarsenals und der Reichweite der dem Kreml zur Verfügung stehenden Trägersysteme ist schwer vorstellbar, dass die Stationierung von zehn taktischen atomaren Kurzstreckenraketen in Belarus einen entscheidenden Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben soll.

Nichtsdestotrotz soll damit eine weitere bedrohliche und aggressive Botschaft hinsichtlich der Gefahr einer Eskalation vermittelt werden. Auch wenn sie offensichtlich substanzieller ist als frühere vage Drohungen mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen, gibt es nicht unbedingt Grund zu der Annahme, dass die bevorstehende Stationierung eine größere Gefahr darstellt als jene, die ohnehin schon besteht.

Wenn Wladimir Putin eine Atombombe einsetzen will, um auf diese Weise auf den Schlachtfeldern von Donezk zu siegen, dann kann er das genauso gut von russischem wie von belarussischem Territorium aus tun (oder zumindest mit nur geringfügig mehr Aufwand). Das ist ein Bluff. Deshalb hat das Pentagon mit einer ruhigen, fast schon gelangweilt wirkenden Gleichgültigkeit reagiert.»

«Tages-Anzeiger»: Pistorius steht vor gewaltiger Aufgabe

ZÜRICH: Zur Arbeit von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schreibt der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Montag:

«Als der Sozialdemokrat im Januar die gescheiterte Lambrecht ablöste, hieß es noch, er sei als Verteidigungsminister nicht die erste Wahl von Bundeskanzler Olaf Scholz gewesen. Zwei Monate später hat er in den Umfragen die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck als beliebteste Politiker Deutschlands abgelöst. (...)

Seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist der Wiederaufbau des Militärs eine der wichtigsten Aufgaben der «Zeitenwende» geworden. Und Pistorius ist wohl auch deswegen so beliebt, weil er nach dem Irrweg mit Lambrecht dem Land die Hoffnung einflößt, die Bundeswehr sei vielleicht doch kein hoffnungsloser Fall.

Das ist nicht wenig, aber erreicht hat Pistorius natürlich noch nichts. Seine Aufgabe bleibt gewaltig. Vor den Bundestagsabgeordneten seiner SPD gab er kürzlich offen zu, die Bundeswehr sei derzeit «nicht verteidigungsfähig», würde Deutschland militärisch angegriffen.»